День почтовой марки 2026: история и интересные факты

Мир филателии постоянно развивается, привлекая все больше молодых энтузиастов к изучению истории. У этого увлекательного хобби есть своя особая дата, которую ежегодно отмечают во многих странах. Разберемся, когда наступит День почтовой марки в 2026 году, и вспомним связанные с ним интересные факты.

Когда отмечают День почтовой марки в 2026 году

День почтовой марки отмечается 1 мая. В 2026 году эта дата приходится на пятницу, что делает праздник удобным поводом совместить его с майскими выходными. Филателистические общества по всему миру традиционно приурочивают к этому дню выставки, аукционы и обменные встречи коллекционеров.

Дата выбрана в честь события, произошедшего в Англии в середине XIX века. Именно 1 мая 1840 года почтовые марки разрешили наклеивать на конверты. С тех пор эта годовщина отмечается любителями филателии как неофициальный, но уважаемый праздник. В России его поддерживают региональные клубы коллекционеров и отдельные почтовые отделения, выпускающие к этому дню специальные памятные конверты или гашения.

Официального статуса государственного выходного праздник не имеет ни в одной стране. Однако именно это делает его особенным. Люди отмечают его не по обязанности, а из подлинного интереса к истории простого изобретения.





История праздника

До момента изобретения и масштабного использования почтовой марки корреспонденция оплачивалась не так, как сейчас. Деньги за доставку вносил не отправитель, а получатель. Это создавало определенные трудности, когда адресат отказывался от письма, если сумма казалась ему излишне высокой. Большая стоимость почтовых услуг делала переписку делом лишь обеспеченных людей, что являлось определенным тормозом для распространения доступной почты.

Британский реформатор Роулэнд Хилл предложил принципиально иную схему предоставления услуг по доставке корреспонденции. По его плану отправитель заранее оплачивает пересылку, а в качестве подтверждения на конверт наклеивается отличительный знак. В 1837 году Хилл изложил эту идею в подробной аналитической работе, посвященной реформе почтовой службы. Предложение было принято, и спустя несколько лет новшество воплотилось в жизнь повсеместно.

1 мая 1840 года появилась первая почтовая марка стоимостью 1 пенни. На ней был изображен профиль королевы Виктории на черном фоне. Спустя несколько дней вышел второй вариант: фон был синим, а стоимость составляла 2 пенса. Именно с них началась новая эпоха в истории почты, а дата появления считается Днем рождения марки. За свой вклад в развитие почтовой сферы Хилл был оценен по достоинству. Помимо крупного денежного вознаграждения, он был назначен на должность секретаря Главного почтмейстера Великобритании.

Новаторский метод стремительно распространялся по миру. Уже в первые годы после британского открытия знаки почтовой оплаты появились в Швейцарии, Бразилии, Баварии и других государствах. В России путь к марке оказался чуть длиннее: сначала, в середине 1840-х годов, для городской почты Петербурга были введены так называемые "штемпельные конверты", которые вскоре распространились на всю страну. Привычные марки российского образца вошли в оборот лишь в конце 1850-х годов.





Что такое филателия

Филателия звучит солидно, но значение намного проще, чем кажется. Это слово образовано от двух греческих корней: (φίλος) – "люблю" и (ἀτέλεια) – "освобождение от оплаты". Именно так в 1864 году французский коллекционер Жорж Эрпен предложил назвать увлечение, которое к тому времени набирало большую популярность в Европе и мире.

До этого хобби называли иначе – "маркомания" или "тембромания". Эти слова были более точными по сути, но в обществе филателистов считались пренебрежительными и поверхностными. Новый термин прижился и дошел до наших дней.

Сбор марок, как и многих других коллекционных предметов, начался почти сразу же после их появления. Уже в первые годы люди начали их коллекционировать. Очень часто это происходило хаотично и в самых разных форматах. Осознанный подход с классификацией по категориям сложился лишь к 1860-м годам. К этому времени начали появляться тематические журналы и каталоги, предоставляя коллекционерам обширную информацию. В середине XX века сбор и хранение марок стал одним из самых массовых хобби в мире.

Современная филателия не ограничивается одними лишь марками. Коллекционеры собирают почтовые конверты с особыми гашениями, авиапочтовые документы, временные знаки оплаты, которые были выпущены в нестандартных обстоятельствах.





Интересные факты о почтовых марках

Великобритания – единственная страна, которая освобождена от правила указывать название государства-эмитента на марках. Эта привилегия была дана в честь мирового изобретения. Вместо указания страны на знаках оплаты традиционно помещают профиль монарха.

Филателией занималось множество известных мировых личностей, среди которых были Антон Чехов, Александр Блок, Максим Горький, академик Иван Павлов, президент США Франклин Рузвельт и певец Энрико Карузо. Император Александр III тоже собирал марки, однако, как и многие филателисты того времени, не имел особой системы. Он просто складывал их в письменном столе.

Самой дорогой почтовой маркой мира считается "Британская Гвиана". В 2014 году она была продана на аукционе за почти 9,5 млн долларов. В 2021 году ее снова перепродали, но в этот раз она подешевела до 8,3 млн долларов. Это одна из немногих марок, сохранившихся в единственном экземпляре.

Самой дорогой советской маркой считается "Картонка". Сувенирный блок был выпущен в 1932 году для первой Всесоюзной филателистической выставки. Тираж марок составил 525 штук. Экземпляры с надписью "Лучшему ударнику-филателисту" в 2008 году продавались на аукционе за 776 тысяч долларов.

29 октября 1841 года в газете "The Times" было опубликовано объявление, в котором молодая леди просила "любого доброжелательного человека" присылать ей гашеные почтовые марки. Она хотела полностью оклеить ими свою гардеробную. Эта публикация считается самым первым упоминанием интереса к коллекционированию марок.





Итог

В 2026 году День почтовой марки отмечается 1 мая. Этот день посвящен появлению самых первых марок и тому, как они изменили способ общения между людьми. Даже сегодня, в эпоху интернета, почтовая марка остается понятным каждому символом письма и живой истории.