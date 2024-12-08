День рождения спички: история изобретения и интересные факты

В древние времена огонь добывался с огромным трудом. Постепенно ситуация менялась, но настоящим прорывом в развитии цивилизации можно назвать изобретение спичек. В наши дни ими продолжают активно пользоваться, к примеру, в туристических походах или чтобы растопить печь в сельской местности. Такой праздник как День рождения спички дает возможность больше узнать о полезном изобретении. Клео.ру расскажет об этом в данной статье, а также приведет интересные факты, связанные со спичками.

История изобретения спичек

В давние времена существовало два способа добывания огня: с помощью трения и высекания искры, для чего применяли камни. Предшественником спичек стало приспособление, появившееся в 577 году в Китае. Это была сосновая палочка, которую окунали в предварительно расплавленную серу, после чего высушивали. После этого ею было достаточно провести по твердой поверхности, чтобы она воспламенилась. В III веке подобные палочки были в продаже на рынках Китая.

Первое упоминание о спичках в Европе относится к 1530 году. Существует версия, что их завезли в города путешественники, посетившие Китай. Дальнейшее изобретение спичек связано с именем англичанина Джона Уолкера, который в 1826 году представил миру свое творение: палочку, легко воспламеняющуюся от соприкосновения с любой поверхностью.

Однако настоящим прорывом в истории спичек стоит считать 1831 год, когда Шарль Сориа, французский студент, изобрел фосфорные спички. В 1833 году он усовершенствовал свое творение, заменив белый фосфор на желтый при создании смеси для спичечных головок. Это произошло 10 апреля, именно этот день и решили сделать Днем рождения спички.

Позже были изобретены безопасные спички, которые применяются и в наши дни в бытовых условиях. Они разработаны с учетом того, чтобы загораться лишь при трении о специальную поверхность, как правило, расположенную на боковой стороне.





Современное применение спичек

В наши дни спички используют как по прямому назначению (для разведения открытого огня, розжига духовых шкафов, газовых плит, мангалов, печей, грилей), так и для других целей. Среди последних можно упомянуть такие варианты применения:

Жеребьевка – процесс, когда из группы людей нужно определить человека для совершения какого-то действия. Для этого берется количество спичек, совпадающее с численностью людей, при этом конец одной из них обламывается. Один из участвующих в жеребьевке заживает спички в кулаке, другие вытягивают по одной. У кого оказалась сломанная спичка, тот и должен совершать действие.

При желании спичку можно использовать как альтернативу зубочистке, предварительно заточив ее кончик.

Интересный способ – применить спичку для обозначения масштаба, когда делается снимок какой-либо вещи и нужно показать ее размеры.

Некоторые люди используют спичечные коробки для хранения мелких предметов.





Также существуют такие способы применения спичек:

как счетные палочки;

в качестве закладки для книги;

для удлинения стержня, вставляемого в шариковую ручку;

для создания детских поделок;

в качестве условной денежной единицы при какой-либо игре.





Интересные факты о спичках

С полезным приспособлением связаны определенные интересные факты. Клео.ру предлагает вашему вниманию некоторые из них:

Для обозначения одной спички ранее использовали слово "спица". Данное название и по сей день можно встретить в определенных российских регионах.

При применении спичек, созданных Шарлем Сориа, происходило выделение характерного едкого дыма, достаточно ядовитого. В связи с этим на металлических коробках, в которые тогда выпускались спички, наносилось предупреждение о том, что данная продукция вредна для здоровья.

Количество спичечных коробков, выпускаемых в мире каждый день, составляет около 82 млн., а разновидностей этой продукции насчитывается около 100.

Если бросить спичку в море, то ее разложение произойдет лишь по прошествии шести месяцев.

Спичечные коробки российского производства можно использовать как единицу измерения. Это обусловлено тем, что длина коробка имеет четко 5 см.

Спичка способна спасти человеческую жизнь. Ею можно прижечь укус Каракурта, ядовитого степного паука. Если это сделать не позже двух минут после укуса, то произойдет распадение яда, и он не проникнет в кровь.

В мире есть несколько музеев, тематика которых посвящена спичкам. Они находятся в таких городах как Рыбинск (Россия), Częstochowie (Польша), Харьков (Украина), Йёнчёпинг (Швеция). Также подобные музеи имеются в Германии и Швейцарии.





Поведем итог

День рождения спички – это интересный праздник, предназначенный напомнить о том, каким полезным и важным является это приспособление. Попробуйте в этот день пользоваться исключительно спичками, не применяя зажигалку, а также посмотрите тематические фильмы, к примеру, картину Гайдая "За спичками". Тем самым вы сможете отметить данный праздник и сделать его запоминающимся для вас.