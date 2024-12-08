Всемирный день космонавтики 2025: история и традиции праздника

Значимые даты в истории человечества отмечают как особые праздники. К ним относится и Всемирный день космонавтики, который в 2025 году будут праздновать, как и в предыдущие годы. Его предназначение – напомнить о знаковом событии – произошедшем впервые полете человека в космос. Для этого была проделана огромная работа, способная сделать это реальностью, и в настоящее время космическая отрасль постоянно развивается. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления праздника и о том, как его принято отмечать.

История праздника

Первый полет человека в космос произошел в 1961 году. Им стал Юрий Гагарин, советский летчик, который благодаря этому достижению стал одним из самых знаменитых людей в XX столетии. Праздник отмечают 12 апреля, эта дата выбрана неслучайно, поскольку именно в этот день и состоялся полет Гагарина в космос.

Это событие произошло на борту корабля-спутника "Восток", который облетел вокруг всей планеты. Это заняло по времени 108 минут, после состоялось приземление спутника в Саратовской области. Стоит отметить, что подготовка к данному событию осуществлялась в весьма сжатые сроки. Современные исследования говорят о том, что полет мог иметь успешный исход лишь на 46 процентов. Кроме того, на тот момент не было достоверно известно, как нахождение в космосе способно отразиться на человеческой психике. Тем не менее, полет оказался успешным и завершился лучшим образом.

Решение об учреждении Дня космонавтики было принято 9 апреля 1962 года, для чего был учрежден соответствующий Указ Президиума Верховного Совета СССР. Праздник почитают не только в России, но и во всем мире. Его учреждение как международного произошло в 1968 году, инициатором стал другой известный космонавт – Герман Титов.





Как отмечают День космонавтики в мире

В России Дню авиации и космонавтики уделяется значительное внимание. В этот день в регионах организовывают всевозможные мероприятия, посвященные данному празднику. На телевидении демонстрируют фильмы на соответствующую тематику. В учебных заведениях организовываются просветительские программы. Дань уважения отдается всем людям, имеющим по или иное отношение к данной отрасли. Это не только летчики, но и инженеры-конструкторы, ученые.

Праздник отмечают по всему миру, есть страны, где устраивается акция, известная как "Юрьева ночь". Название было выбрано в честь Юрия Гагарина. Мероприятие направлено на то, чтобы как можно больше людей узнало о космических исследованиях, и чтобы представители молодого поколения приобрели стимул на дальнейшие открытия.

К Дню космонавтики активно приобщают детей, которые собственноручно изготавливают модели ракет и запускают их в небо. Также для школьников организовывают посещения планетариев.





Подведем итог

Всемирный день космонавтики в 2025 году – это значимый праздник, направленный на то, чтобы напомнить об огромной работе, проведенной в данной отрасли, отдать дань уважения всем специалистам, имеющим к ней отношение. Эта сфера крайне важна и в настоящее время, в ней задействованы сотни тысяч людей, а полеты в открытый космос стали реальностью нашей жизни.