День гомеопатии: история альтернативной медицины, ее принципы и преимущества

Чтобы избавиться от болезней и улучшить самочувствие и состояние здоровья, обращаются не только к традиционным методам лечения, но и к альтернативным способам. Одним из них является гомеопатия, подразумевающая применения для лечения определенных веществ, которые используются в сильно разведенном виде. Чтобы повысить осведомленность людей о ее преимуществах, в свое время был учрежден особый праздник – День гомеопатии, который отмечают 10 апреля. В этой статье Клео.ру предлагает узнать о ее истории и принципах.

История гомеопатии

Альтернативная медицина, известная как гомеопатия, появилась в начале XIX в. Заслуга в основании данного метода лечения принадлежит Самуэлю Ганеману, немецкому врачу, который разработал принцип "подобное лечится подобным". Его суть заключается в том, что использование в сверхмалых дозах вещества, вызвавшего болезнь, способно устранить симптомы.

Метод получил широкое признание в странах Европы, Индии, в США и Латинской Америке в XIX-XX столетиях. В то время традиционными средствами лечения считались лечение ртутью, мышьяком, кровопускание. Гомеопаты же прибегали к другим мерам, показывающим лучшие результаты и улучшающим самочувствие пациентов. Однако впоследствии, в период развития фармакологии, теории Ганемана подверглись опровержению.

В настоящее время в медицинских кругах не существует однозначного отношения к гомеопатии. Методы получили поддержку в одних странах, в то время как в других их активно критикуют. В 2017 году гомеопатия даже была признана лженаукой.





Принципы гомеопатии

Основа данной разновидности альтернативной медицины заключается в принципе подобия. Специалисты проводят исследования относительно того, какое воздействие тот или иной препарат оказывает на здоровых людей. При этом изучаются симптомы, свойственные при отравлениях человеческого организма и воздействия на него побочных действий лекарств. Гомеопатические препараты применяются в сверхмалых дозах и изготавливаются путем особой технологии, в основе которой лежит разведение и встряхивание. Данный метод не противоречит практике применения профилактических прививок.

Среди преимуществ гомеопатии отмечают ее безопасность. Это обусловлено тем, что в препаратах содержится минимум активного вещества, благодаря чему отравление или передозировка исключаются. Лекарства изготавливаются на основе веществ растительного либо животного происхождения, которых насчитывается около 300. К другим плюсам метода относят отсутствие аллергических реакций, синдрома отмены, привыкания и доступность.

Методы гомеопатии отмечают как оказывающие положительное воздействие при аллергиях, бессоннице, стрессах. Зачастую ее применяют как дополнение к традиционному лечению. Стоит отметить, что изначально к гомеопатии прибегали для лечения не определенной болезни, а конкретного человека, у которого наблюдались те или иные симптомы.





Разногласия в медицинском сообществе

На данный момент однозначного мнения о гомеопатии в медицинском сообществе не существует. Методы имеют как приверженцев, так и скептиков, критикующих их. Последние отмечают, что доказательств относительно положительного применения гомеопатии нет, а клинических исследований препаратов, подтверждающих их работу, не проводилось. Малые дозы веществ, содержащихся в средствах, оказывают медленное воздействие на организм, поэтому эффективность данных препаратов сомнительна.

Однако при этом гомеопатические лекарственные средства проходят сертификацию, а некоторые из них прошли регистрацию как БАДы или лекарственные препараты. Стоит отметить, что гомеопатия широко распространена в Индии, в этой стране даже создано министерство альтернативной медицины. Ее приверженцы объясняют это индивидуальным подходом и учетом особенностей организма того или иного человека.

Как известно, в 2017 году гомеопатия была объявлена лженаукой, в связи с чем две компании из России, производящие подобные препараты, подали иски против РАН и Комиссии по борьбе с лженаукой. Их требования заключались в компенсации потерь, как материальных, так и моральных. В 2018 года иски отклонили, однако Генпрокуратура РФ сделала вывод о допустимости применения гомеопатического лечения на практике согласно действующим нормативно-правовым актам.





Подведем итог

День гомеопатии – значимый праздник для поклонников этого метода и специалистов, задействованных в этой области. Если вы имеете к этому отношение, вы получите дополнительный повод убедиться в преимуществах альтернативной медицины.