Когда День лысых мужчин в 2025 году и как его отмечают

Как известно, юмор украшает нашу жизнь. Одним из его проявлений являются веселые праздники, посвященные определенным событиям или людям. К ним относится и День лысых мужчин, который в 2025 году будут отмечать во многих странах, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет об особенностях этого праздника, о том, как он появился, о знаменитых лысых мужчинах, и приведет примеры прикольных поздравлений для таких людей.

Когда отмечается День лысых мужчин в 2025 году

Людям, узнавшим об этом оригинальном празднике, наверняка захочется узнать, когда день лысых мужчин? Его дата не меняется из года в год и установлена 2 июня. Праздник не несет глубокого смысла и носит преимущественно шуточный характер. В этот день лысым мужчинам уделяется особое внимание, хорошим тоном считается подшутить над такими знакомыми, находящимися в вашем окружении.





История праздника

О том, как и когда появился праздник лысых, достоверно неизвестно. Считается, что изначально за основу была взята идея приободрить представителей сильной половины человечества, которые облысели или только начали лысеть. Однако постепенно праздник стал юмористическим. Впрочем, шутки, которые звучат в этот день в адрес лысых мужчин, совсем не злые и направлены, скорее всего на то, чтобы такие люди перестали испытывать комплексы по поводу отсутствия шевелюры на своей голове. Некоторые барбершопы и парикмахерские в День лысых мужчин устраивают своеобразное акции, заключающиеся в том, что любой лысый мужчина в этот день может получить бесплатную стрижку в таких салонах.





Знаменитые лысые мужчины

Отсутствие волос на голове нисколько не помешало определенным представителям сильной половины человечества стать знаменитыми и добиться ошеломляющих успехов в карьере. В топ таких звезд вошли следующие мужчины:

Брюс Уиллис. Нестареющий "Крепкий орешек" уже с юных лет не обладал пышной прической. С возрастом он решил подойти кардинально к этому вопросу и стал бриться на лысо. Стоит отметить, что такой подход только добавил его внешности неповторимого шарма.





Джейсон Стэтхем – актер, регулярно появляющийся в фильмах режиссера Гая Ричи. Он не только достиг успехов в карьере, но и пользуется огромной популярностью среди женщин. Артисту удалось построить отношения с такими красавицами-моделями как Келли Брук и Роузи Хантингтон-Уайтли, известной как "ангел" Victoria's Secret.





Вин Дизель – этого актера многие его поклонники просто не могут представить с шевелюрой на голове. Так, когда он предстал на экране в фильме "Последний охотник на ведьм" с длинной косой и бородой, зрители даже не узнавали его.





Зинедин Зидан – знаменитость в мире спорта, французский футболист, который стал поистине легендой, а после построил успешную карьеру как тренер "Реал Мадрида".





Лысинами могут похвастаться и многие музыканты, к числу которых относятся Крис Дотри, финалист знаменитого шоу American Idol в 2006 году, Сел, исполнитель романтичных хитов, Moby, популярный американский музыкант, исполняющий композиции в группе, названной по его имени.





Прикольные поздравления

В День лысых мужчин в 2025 году можно поздравить своих знакомых оригинальными поздравлениями, которые носят юмористический характер и предназначены, чтобы поднять настроение обладателям лысины на голове. Далее Клео.ру приведет примеры некоторых из них:

Лысина – не повод стесняться, а напротив – знак невероятной удачи и везения. Подумай сам, ведь тебе не нужно пользоваться расческой, шампуня необходимо минимум, поэтому жить без волос на голове – сплошная экономия! Летом лысина – настоящее спасение в жару, а если тебе будет прохладно зимой – всегда можно прикрыть ее шапкой или кепкой!

Твоя прическа – настоящее загляденье! Для многих – это повод для зависти, ведь в лысине любой человек сможет запросто увидеть свое отражение. Желаю, чтобы твоя лысая голова не знала печалей, а настроение у тебя было всегда бодрое!

Быть лысым – это вовсе не приговор, а напротив – повод выглядеть очень стильно и привлекательно. На голове не видно седины, поэтому ты смотришься моложе, а яркое сияние придает лысине дополнительного шарма!





Итог

Теперь вы знаете, когда пройдет День лысых мужчин в 2025 году, и как можно поздравить своих знакомых в этот праздник. Наверняка им будет приятно получить порцию внимания в этот день, а благодаря оригинальным поздравлениям они почувствуют себя неповторимыми и привлекательными.