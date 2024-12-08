Всемирный день искусства 2025: история праздника и интересные факты

Любой человек, имеющий отношение к творчеству, сможет ощутить значимость своей профессии, отметив особый праздник. Это Всемирный день искусства, который в 2025 году будут отмечать во многих странах. В этой статье Клео.ру расскажет о том, как он появился, о традициях его празднования, а также приведет примеры интересных фактов, связанных с искусством.

Когда отмечается Всемирный день искусства в 2025 году

Людям, которые интересуются творчеством и культурой, будет интересно знать, когда день искусства в 2025 году. Праздник имеет четкую дату и отмечается из года в год 15 апреля. Эта дата – дополнительный повод, чтобы задуматься о том, какое значение имеет искусство в его разных формах в человеческой истории и культуре.





История праздника

Заслуга в учреждении праздника искусства принадлежит Международной ассоциации искусств, которая решила его учредить в 2012 году. Датой для его отмечания было выбрано 15 апреля – день рождения знаменитого художника Леонардо да Винчи. Целью праздника является сделать акцент на том, какое важное значение имеет искусство для укрепления культурных связей в обществе, поощрение творческой деятельности во всех ее проявлениях, способствование обмену опытом между представителями разных культур и стран.





Как отмечают праздник в разных странах

Любой человек может приобщиться к миру красоты, отметив Всемирный день искусства в 2025 году. Этому способствуют многочисленные мероприятия, которые проводятся в разных странах и заключаются в следующем:

проведение выставок, художественных перформансов, показов картин в галереях. Это дает дополнительную возможность художникам представить свое творчество широкой аудитории;

организация мастер-классов в культурных учреждениях. На этих мероприятиях люди могут попробовать проявить себя в различных творческих направлениях: скульптуре, живописи, музыке;

показ театральных постановок, спектаклей, концертов, которые могут посетить все желающие;

просветительские мероприятия, которые проводятся в школах и высших учебных заведениях и направлены на то, чтобы повысить образовательный уровень людей и дать им возможность больше узнать об искусстве, принять участие в обсуждениях;

акции, организованные с целью поддержки искусства и привлечения финансирования всевозможных творческих проектов.





Интересные факты ко Всемирному дню искусства

Ценителям искусства наверняка будет интересно узнать о различных фактах, связанных с живописью и другими направлениями. Клео.ру предлагает вашему вниманию подборку таких сведений:

"Мона Лиза" приобрела всемирную известность после того, как картина была похищена в 1911 году столяром Винченцо Перуджа, работавшим в Лувре. Ему не нужно было для этого прилагать особых усилий, он просто снял работу со стены, унес ее домой и спрятал у себя под кроватью. В этом месте картина пролежала целых два года, в то время, как ее тщетно пытались найти. "Джоконда" была обнаружена после того, как Винченцо попытался ее продать директору картинной галереи во Флоренции. Улыбку "Мона Лизы" да Винчи писал целых 12 лет. Возможно, в этом и кроется секрет ее загадки.





Джотто, автор известной фрески "Поклонение волхвов", на которой изображен верблюд, никогда не видел это животное в реальной жизни. Он писал его, ориентируясь на рассказы других людей. В результате верблюд получился похожим на лошадь либо огромного осла.

Клоду Моне изначально пророчили другую судьбу – быть не живописцем, а бакалейщиком. Этого хотел его отец, желавший, чтобы сын имел стабильный источник дохода. На многих картинах Моне изображены водяные лилии, которые он видел в своем саду.

Многие знают о том, что гениальный художник Ван Гог отрезал себе ухо. Однако он сделала это не целиком, а отхватил только кусочек. Поводом для этого стала злость на его друга – художника Гогена. Миф о непризнанности Ван Гога при жизни был искусственно создан. На самом деле художник, начавший писать свои работы в 28 лет, всего за десятилетие смог обрести популярность и вошел в состав творческой элиты. Интересным фактом является и то, что одна из самых знаменитых работ художника "Звездная ночь" была написана во время его пребывания в психиатрической клинике.





Французский живописец Анри Руссо был самоучкой, а свои картины он начал писать, когда ему исполнилось 40 лет. Художник имел прозвище "Таможенник", поскольку служба на таможне и была его основной работой. Руссо никогда нигде не был за пределами Франции, но создал множество картин, на которых запечатлены джунгли и дикие звери. Говорят, что источником для его вдохновения были детские книжки. Примечательно, что работы живописца многие высмеивали, а картину "Спящая цыганка", которую он хотел отдать в дар родному городу Лавалю, отвергли как подарок.

Джексон Поллок считается одним из самых дорогих художников в мире. Тем не менее, для создания своих работ он не прилагал особых усилий. Живописец просто располагал холст на полу, после чего брызгал на него красками. После он придавал холсту вертикальное положение и добавлял черную краску, свободно стекающую вниз. В результате получались картины, которые многие считают шедеврами.

Знаменитая скульптура "Мыслитель" не всегда была больших размеров. Изначально она была создана в варианте всего лишь 70 сантиметров. Постепенно ее увеличивали несколько раз до больших размеров.





Подведем итог

Мы рассказали, когда пройдет Всемирный день искусства в 2025 году. И как можно отметить этот праздник. Обязательно приобщитесь к миру прекрасного, и вы получите незабываемые впечатления и эмоции, которые сохранятся в вашей памяти долгое время.