День воздушных шаров 2025: история и идеи для праздника

Яркие воздушные шарики считаются атрибутами праздника и хорошего настроения, их можно часто увидеть как на семейных, так и на массовых мероприятиях. Полет на огромном воздушном шаре – мероприятие, которое способно оставить незабываемое впечатление на всю жизнь. Однако не все знают, как появилось такое изобретение человечества. Ему посвятили такой праздник как День воздушных шаров, который в 2025 году будут отмечать в разных странах мира.

История Дня воздушных шаров

Для многих станет удивительным фактом, что своеобразные прототипы воздушных шаров существовали уже с давних времен. Свидетельством тому являются древние рукописи, в которых упоминаются шары, изготовленные из натуральных материалов – желчного пузыря или шкур животных. Такие приспособления преимущественно применяли для украшения храмов и проведения всевозможных ритуалов. Стоит отметить, что такие изделия быстро лопались при столкновении с острыми предметами.

Шарики, несколько напоминающие современные варианты, появились в 1824 году в Лондоне. Для их наполнения прибегали к экспериментам с газами. Считается, что заслуга в изобретении воздушных шариков, которые мы привыкли видеть, принадлежит Майклу Фарадею. Ученый применил для их изготовления каучук, а для заполнения водород. Позже появились изделия, изготовленные с использованием резины и специализированной фольги.

Массовый выпуск шариков из вулканизированной резины в Великобритании произошел в 1847 году. В 1907 году их стали активно применять в США, а после и по всему миру. В 1922 году в Нью-Йорке произошел инцидент на местной ярмарке. Несколько шаров, наполненных водородом, взорвали, что привело к взрыву, в результате которого пострадал чиновник. В итоге такие изделия запретили, а позже стали прибегать к заполнению шаров гелием.





До 1931 года производились шары, имеющие круглую форму. Идея в создании изделий необычных форм в виде сердец, цветов, животных, принадлежала Нейлу Тайлотсону. В настоящее время такие воздушные шары применяются в декоре и при проведении всевозможных развлекательных мероприятий.

Создание огромного воздушного шара, на котором возможно осуществить полет, произошло в 1783 году. Его придумали Мишель-Жозеф и Этьен-Жак Монгольфье, братья родом из Франции. В первом полете, длившемся 8 минут, принимали участие животные: петух, утка и овца. После в этом же году в ноябре в воздух поднялись первые люди.

Четкой даты праздника не существует, его отмечают в разные дни в разных странах. Так, в Великобритании День прогулок с воздушным шариком празднуют 12 июня. Во многих странах проводятся разнообразные фестивали в октябре. В России всевозможные развлекательные мероприятия проводятся преимущественно летом.





Идеи для празднования Дня воздушных шаров

Такой оригинальный праздник как День воздушных шаров можно отметить по собственному усмотрению, в зависимости от фантазии. Можно совершить прогулку с яркими шариками, украсить ими интерьер, устроить романтическое свидание.

В России в летнее время во многих местах проводят фестивали воздухоплавания. Так, 16-20 июля 2025 года 24-е по счету мероприятие, известное под названием "Золотое кольцо России", пройдет в городе Переславле-Залесском. Каждый желающий сможет совершить полет на аэростате индивидуально или в составе группы с другими пассажирами. Подъемы осуществляются на небольшую высоту и занимают несколько минут, при этом принять в них участие могут как взрослые, так и дети.

Также подобные фестивали много лет подряд проводятся в Крыму в месте, известном как Белая Гора. В небо поднимаются яркие аэростаты, в дневное время организовываются полеты на шарах для туристов, а вечером устраивается световое шоу и музыкальная программа.

В Рязанской области 3-11 августа состоится фестиваль "Небо России", который будет сопровождаться спортивными соревнованиями. Ожидается, что в мероприятии примут участие 35 команд со всей страны.





Подведем итог

День воздушных шаров в 2025 году – это отличный повод получить яркие эмоции и незабываемые впечатления. Вы можете провести праздник как в домашней обстановке, так и посетить массовые мероприятия, сопровождающиеся оригинальной развлекательной программой.