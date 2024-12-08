День банана: когда отмечается и интересные факты

Некоторые праздники приурочены к весьма необычным событиям. Одним из них является День банана, который является международным и отмечается во многих странах. Это дополнительная возможность насладиться одним из самых популярных плодов в мире и устроить всевозможные креативные мероприятия. В этой статье Клео.ру предлагает узнать об истории появления этого праздника, о том, как его можно отметить и об интересных фактах, связанных с бананами.

История Дня банана

Многие люди, узнавшие об этом оригинальном празднике, интересуются, когда День банана? Праздник отмечают ежегодно 10 апреля. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день в 1963 году бананы поступили в продажу в Лондоне в первый раз. О том, как он возник, достоверно неизвестно. Считается, что его придумали любители этого растения, которым особенно нравятся его вкусовые и полезные свойства.

Бананы в основном употребляют в свежем виде, многие привыкли употреблять их на десерт. Однако в восточных странах известны и другие способы их приготовления: в вареном или жареном виде. На Филиппинах этот плод используют для создания муки и кетчупа.

Банан является чрезвычайно полезным растением. В плодах содержится рекордное количество калия, витамина В6, клетчатки, многочисленные микроэлементы (магний, цинк, кальций, селен, фосфор, медь). Регулярно употреблять бананы очень полезно для пищеварительной, нервной, сердечно-сосудистой системы.





Интересные факты о бананах

С популярным плодом связаны разные интересные факты. Клео.ру предлагает вашему вниманию подборку некоторых из них:

Практически всем известны вид и вкус бананов. Плод многие называют фруктом, что обусловлено его сладкой начинкой-мякотью. Однако, если обратиться к научным фактам, то в ботанике принято употреблять другой термин – "плод". Также интересно то, что банановая пальма является не деревом, а многолетней травой.

Разновидностей данного растения насчитывается порядка тысячи. При этом лишь шесть из них съедобные и сладкие. Наиболее распространен среди массовых потребителей сорт "Кавендиш". Съедобные плоды условно подразделяют на такие две основные категории как десертные, которые употребляют преимущественно сырыми очищенными или сушеными, и плантайны, нуждающиеся в термической обработке и подвергающиеся варке, обработке паром или обжариванию.

Растение родом из Южно-Восточной Азии, в свое время распространился на территорию Африку, а после попал в Америку. В Европе банан появился лишь в 19 веке. Плод считается самым популярным на планете Земля, а его популярность как сельскохозяйственной культуры находится на четвертом месте в мире. Каждый год люди в мире съедают более 100 млрд бананов.

Бананы – древнейшие культивируемые растения. Их начали выращивать около 10 тысяч лет назад.

Одним из самых крупных производителей данных плодов является Индия.





Как отметить День банана

Международный день банана – довольно веселый праздник, который можно отметить, проявив фантазию и креатив. Традиционный способ – включить этот полезный плод в состав меню. С ним можно создать разнообразные вкусные десерты. В некоторых странах принято проводить конкурсы, заключающиеся в выпекании бананового пирога. Также организовываются вечеринки, где на столе присутствуют блюда, содержащие в своем составе бананы, а интерьер украшают декорациями на соответствующую тематику. Кроме того, на празднике будет не лишним уделить внимание и упомянуть о том, какими полезными свойствами обладает этот плод.





Подведем итог

День банана – это уникальный праздник, дающий повод задуматься о полезных свойствах этого популярного плода. Его можно отметить очень креативно, устроив креативную вечеринку и сопроводив ее всевозможными мероприятиями. Все будет зависеть от вашей фантазии.