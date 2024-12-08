День российской анимации 2025: история, лучшие мультфильмы и интересные факты

Мультфильмы – современное направление искусства, которое любимо многими зрителями. Создателям этих шедевров посвящен специальный праздник – День российской анимации, который будут отмечать и в 2025 году. В данной статье Клео.ру узнать об истории появления этого праздника, расскажет о лучших российских и советских мультфильмах и приведет интересные факты, связанные с ними.

История Дня российской анимации

Дата, когда принято отмечать праздник – 8 апреля. Она была выбрана не случайно и приурочена к выпуску первого кукольного мультфильма, который в этот день был представлен вниманию зрителей в 1912 году. Заслуга в его создании принадлежала Владиславу Старевичу, биологу по профессии. Мультфильм имел название "Прекрасная Люканида", а его сюжет был посвящен любви насекомых. Съемка велась покадрово. Именно с этого события и началась история российской анимации.

Картина произвела неизгладимое впечатление на зрителей, многие были убеждены, что видят на экране настоящих насекомых. Такой эффект был достигнут благодаря тому, что при съемках использовались не куклы, а настоящие препарированные насекомые, которых подготовил Старевич.

Стоит отметить, что первым российским мультипликатором, занимающимся созданием кукольных мультипликационных фильмов, был другой человек – Александр Ширяев. Однако его работы выявили лишь в 2009 году, до этого они оставались неизвестными.

Традиции праздника состоят в том, что в этот день на многих телеканалах показывают известные мультфильмы, проводятся всевозможные тематические мероприятия. Все желающие могут посетить бесплатные сеансы по показу мультипликационных фильмов.





Лучшие российские и советские мультфильмы

Мультипликация в России представлена многочисленными картинами, которые производились в Советском Союзе или создавались уже в наше время. Некоторые из них можно назвать настоящими шедеврами, которые не утрачивают популярности и актуальности и по сегодняшний день. Клео.ру предлагет вашему вниманию подборку таких известных мультфильмов:

"Двенадцать месяцев" – советский мультфильм, созданный в 1956 году и считающийся самым ранним из картин подобного жанра, которые стали по-настоящему легендарными. Сюжет повествует о девочке, которую отправили в лес искать подснежники посреди зимы по воле капризной королевы, и ей помогли в этом 12 месяцев.





"Карлсон", снятый в 1968-1970 годах, стал любимым персонажем для многих поколений. В тандеме с малышом он повторяет сюжеты по мотивам сказок Астрид Линдгрен.

"Ну, погоди!", съемки которого происходили в 1969–1986 годы, стал любимым мультфильмом не только для детей, но и для взрослых, благодаря отличным шуткам и захватывающим историям о непрекращающейся погоне Волка за Зайцем.

"Бременские музыканты" (1969–1973 годы) – необычная интерпретация известной сказки Братьев Гримм, представляющая собой настоящий мюзикл с полюбившимися зрителям песнями.





"Простоквашино" (1978–1984 годы) – захватывающие приключения Дяди Федора, Шарика и Матроскина, сюжет о мальчике, решившей жить без родителей в деревне в компании пса и кота.

"Гора самоцветов" – целый сборник российских сказок, создававшийся в 2005−2015 годах. Одним из авторов работ является Александр Татарский. Сборник включает в себя 80 серий, при этом для каждой из них выбран собственный анимационный стиль. Мультсериал, снятый по мотивам народного фольклора, получился невероятно красочным и интересным.

"Мой личный лось" – мультфильм, снятый в 2013 году, авторство принадлежит Леониду Шмелькову. В картине поднимается одна из главных и глобальных тем – взаимодействие отцов и детей. Мультфильм был по достоинству отмечен и оценен на Берлинском кинофестивале и удостоен награды – хрустального медведя.





"Жихарка" – картина, созданная в 2006 году Олегом Ужиновым. Мультфильм назван по имени девочки, являющейся главной героиней. Она находится в противостоянии с Лисой-злодейкой, которая постоянно пытается перехитрить Жихарку, но ее попытки остаются безуспешными. Персонажи отлично прорисованы, а сюжет сопровождает веселая музыка.

"Моя любовь" – творение Александра Петрова, снятое в 2006 году и характеризующееся сложным исполнением. Мультфильм создан с помощью прорисовки масляных красок по стеклу, поэтому его по праву можно назвать настоящим шедевром. Его сюжет – трогательная история любви.





Интересные факты о российской анимации

Мало кто знает, что мультипликация в России связана с весьма интересными фактами. Клео.ру приведет некоторые из них:

При создании своих мультфильмов советские мультипликаторы порой прибегали к оригинальным решениям. Так, при съемках картины "Новый Гулливер" были задействованы не только куклы, но и живые актеры. Благодаря этому она стала первым анимационно-игровым фильмом в Советском Союзе.

После показа советскому зрителю некоторых работ Уолта Диснея, таких как несколько серий "Микки Мауса", "Три поросенка", "Пароход Вилли", Сталиным было дано указание начать производство подобных картин. Так возник "Союзмультфильм", где активно применялась стилистика техника и съемок диснеевских анимационных мультфильмов.





В свое время "Снежная королева" значительно повялила на режиссера аниме Хаяо Миядзаки из Японии, который после просмотра этой работы окончательно убедился, что правильно выбрал профессию.

Мультфильм "Чебурашка" стал источником вдохновения для японских создателей, которые стали производить свои работы об ушастом персонаже.

Короткометражный мультипликационный фильм "Старик и море" Александра Петрова был удостоен премии "Оскар".





Подведем итог

День российской анимации 2025 – это значимый праздник для любителей мультфильмов и повод отдать дань уважения создателям таких работ. Авторы как советского периода, так и современности радуют зрителей своим творчеством и создают поистине уникальные шедевры.