Интересное кино. Фильмы 2016 года, которые надо посмотреть

Август - месяц особый. Лето подходит к концу и многие испытывают странные чувства - что-то похожее на хандру приправленную легким разочарованием. Но не стоит поддаваться тоске. Благо у нас есть такое действенное средство против меланхолии как хорошее кино. И благо, вовсе необязательно выходить из дома. В онлайн-кинотеатре можно найти много интересных и увлекательных лент. И необязательно тратить деньги.

Критики пока не определили лучшие фильмы нынешнего года. Зато мы знаем какие картины взбудоражили обозревателей и зрителей в 2016 году. И все это самое интересное можно посмотреть онлайн и бесплатно. В кинотеатре ivi.ru.

Например, вам хочется слегка пощекотать нервы. В таком случае обратите внимание на ленту корейскую ленту «Поезд в Пусан». Захватывающий триллер о борьбе с зомби в замкнутом пространстве. Почти все два часа нервы будут на пределе. Чуть меньше накал страстей в фэнтези «Новая эра Z» - любопытной истории о детях-гибридах, у которых только один недостаток. Детки превращаются в зомби едва почуяв обычного человека.

Предпочитаете рефлексировать за просмотром драм? Картина «Тони Эрдманн» немецкой кинематографистки Марен Аде - нестандартная история старого как мир конфликта отцов и детей. У ленты, между прочим, номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

Ни одна девушка не должна упустить возможность посмотреть эротический триллер корейского режиссера Пак Чхан Ука «Служанка». Во-первых, лента невероятно красивая. Картина получила номинацию на «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и была одним из фаворитов основного конкурса. Во-вторых, известный критик Антон Долин заявил, что это лучший азиатским фильм года, и Долин знает о чем говорит.

Если вы настроены на исторические ленты, то наверняка заинтересуетесь картиной «28 панфиловцев». Достоверность истории до сих пор обсуждается историками и широкой публикой и тем интереснее лично посмотреть картину и сделать выводы лично для себя.

Несколько изменить мировоззрение можно после просмотра ленты Андрея Кончаловского «Рай». Как известно, в прошлом году картина была отмечена премией серебряный лев на Венецианском кинофестивале. В Венеции просто так награды не дают. История русской эмигрантки в немецком концлагере действительно производит сильное впечатление.

Историческая романтическая драма режиссера Дерека Сиенфрэнса «Свет в океане» поражает игрой актеров. Алисия Викандер и Майкл Фассбендер не то чтобы сильно старались играя влюбленную пару (по слухам после съемок у звезд начался настоящий роман), но получилось очень правдоподобно. Герои сталкиваются с серьезной диллемой и... В общем, ничто человеческое героям не чуждо приходится идти на серьезные жертвы.

И конечно, без криминальных драм, наша жизнь была бы скучноватой. Спасибо Дэниэлу Рэдклиффу. Актер отлично сыграл сотрудника ФБР замаскировавшегося под нео-нациста в картине «Абсолютная власть». Лента точно не даст заскучать.

Джефф Бриджес и Крис Пайн тоже порадовали публику. Парни великолепно сыграли бравых техасских грабителей банков в ленте Дэвида Маккензи «Любой ценой».

Картина была номинирована на награду Американской кинокадемии в категориях: лучший фильм, лучшая мужская роль второго плана (Джефф Бриджес), лучший сценарий и лучший монтаж. Как отмечают критики, Маккензи удалось великолепно показать как «Дикий Запад вновь открывает глаза».