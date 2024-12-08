Что посмотреть в июле 2025: новинки фильмов и сериалов с захватывающими сюжетами

Подборка самых ярких премьер июля 2025 года: новинки кино и сериалов, продолжения хитов и развлекательные шоу. Узнайте, что стоит посмотреть дома или в кинотеатре.
Теплый летний сезон – это прекрасный повод, чтобы разнообразить свой досуг посещением кинотеатра или просмотром увлекательного фильма в домашней обстановке. Любителям кино интересно узнать, что посмотреть в июле 2025 года. Клео.ру подготовил для вас подборку настоящих шедевров, которые не оставят равнодушными даже заядлых киноманов.
Новинки кино июля 2025 года
Премьеры фильмов 2025 года представлены картинами с захватывающим сюжетом, среди которых можно будет с легкостью подобрать для себя жанр по своему вкусу. Это и остросюжетные триллеры, ужасы, невероятные фантастические приключения, комедии с искрометным юмором. Далее Клео.ру предлагает вашему вниманию обзор фильмов июля 2025 года, заслуживающих особого внимания.
"В плену страха"
- Премьера: 3 июля 2025 года
- Возрастной рейтинг: 16+
- Жанр: триллер, драма, фантастика, детектив
- Режиссер: Хьюго Кейзер
- Актеры: Элла Балинска, Стюарт Грэхэм, Ванесса Ифедиора, Армин Карима
- Страна: США, Нидерланды
Триллер с элементами научной фантастики предлагает вниманию зрителя историю о геологе Эбби Бреннан, которая поглощена мыслями о том, как помочь своей умирающей сестре. Чтобы добыть средства, она отправляется на работу на урановый рудник, расположенный в Грузии. Девушка обнаруживает находку: фрагмент метеорита, являющийся ее конечной целью, и совершает перелет домой. Однако во время крушения вертолета пилот погибает, а Эбби оказывается в заснеженных горах. Во время связи по радио ей отвечает пилот Джон Фишер. Девушка договаривается встретиться с ним, но не подозревает, какие испытания ее ожидают.
"Горячая штучка"
- Премьера: 3 июля 2025 года
- Возрастной рейтинг: 18+
- Жанр: триллер
- Режиссер: Джастин Келли
- Актеры: Алисия Сильверстоун, Карл Глусман, Тэмми Бланчард
- Страна: США
В центре сюжета оказывается женщина, которая успешно справляется с ролью руководителя. В один из моментов она знакомится с молодым человеком, который становится ее любовником. Отношения стремительно развиваются, но из здоровых они переходят в сексуальную одержимость, переходящую все границы.
"Морячок Попай"
- Премьера: 3 июля 2025 года
- Возрастной рейтинг: 18+
- Жанр: ужасы
- Режиссер: Роберт Майкл Райан
- Актеры: Джейсон Роберт Стефенс, Сара Никлин, Анджела Релусио
- Страна: США
Компания друзей увлечена идеей проверить, является ли правдой странная легенда о существовании некого страшного Моряка, обитающего на шпинатной фабрике. Товарищи берут с собой камеры, чтобы снять документальный сюжет, и отправляется в поход на завод, который уже давно заброшен. Какие приключения и испытания их ждут впереди?
Новинки сериалов в июле 2025
Если вы предпочитаете надолго окунуться в захватывающую историю, сюжет которой удерживает внимание до конца, вам стоит обратить внимание на сериалы июля 2025 года, которые скоро смогут увидеть зрители. Далее Клео.ру делает обзор наиболее интересных и увлекательных новинок.
"Декстер: Воскрешение"
- Премьера: 11 июля 2025 года
- Возрастной рейтинг: 18+
- Жанр: криминал, драма
- Режиссер: Маркос Сига, Моника Реймунд
- Актеры: Майкл С. Холл, Ума Турман, Джеймс Римар, Дэвид Зайас
- Страна: США
Известная криминальная драма "Декстер" стала поистине культовой и получила свое продолжение. На смену сезона "Новая кровь" пришел новый сезон – "Воскрешение". Главными героями картины выступают Декстер Морган, чудом оставшийся в живых, и его успевший повзрослеть сын Гаррисон. Сюжет повествует о маньяке, который выбирает в роли своих жертв исключительно плохих парней.
"Песочный человек"
- Премьера: июль 2025 года
- Возрастной рейтинг: 18+
- Жанр: фэнтези, драма, ужасы
- Режиссер: Джейми Чайлдс, Майк Баркер
- Актеры: Том Стерридж, Гвендолин Кристи, Чарльз Дэнс, Бойд Холбрук
- Страна: США, Великобритания
История-фэнтези снята по одноименному комиксу, авторство которого принадлежит Нилу Гейману. В центре сюжета оказывается волшебник, который одержим идеей добыть себе вечную жизнь. С этой целью он хочет поймать Смерть всеми усилиями, однако вместо нее получает Сон, ее младшего брата. Колдун помещает Морфея в стеклянную бутылку, откуда Сну удается сбежать лишь спустя 70 лет. Владыка снов оказывается в необычной реальности, поскольку мир за это время претерпел существенные изменения.
"Основание"
- Премьера: июль 2025 года
- Возрастной рейтинг: 18+
- Жанр: фантастика
- Режиссер: Руперт Сандерс
- Актеры: Ли Пейс, Джаред Харрис, Лаура Бирн, Кассиан Билтон
- Страна: США, Великобритания
Местом для сюжета сериала выступают сразу несколько планет Вселенной, жителями которых являются люди. Контроль за порядком осуществляет Галактическая империя. В какой-то момент ученый Хэри Селдон делает предсказание о том, что вскоре действующая властная система падет, и наступит эпоха упадка, которая будет длиться тысячу лет. Ученый задается целью обеспечить сохранность накопленных знаний, чтобы передать их будущим поколениям. Для этого он собирает других талантливых исследователей, с которыми ему предстоит совершить впечатляющее путешествие.
Итог
Теперь вы знаете, что посмотреть в июле 2025 года, чтобы провести время интересно и увлекательно. В зависимости от индивидуальных предпочтений вы сможете остановить свой выбор на фильме или продолжительной истории, представленной в сериале, подобрав жанр по своему вкусу.