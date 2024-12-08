Что посмотреть в июле 2025: новинки фильмов и сериалов с захватывающими сюжетами

Теплый летний сезон – это прекрасный повод, чтобы разнообразить свой досуг посещением кинотеатра или просмотром увлекательного фильма в домашней обстановке. Любителям кино интересно узнать, что посмотреть в июле 2025 года. Клео.ру подготовил для вас подборку настоящих шедевров, которые не оставят равнодушными даже заядлых киноманов.

Новинки кино июля 2025 года

Премьеры фильмов 2025 года представлены картинами с захватывающим сюжетом, среди которых можно будет с легкостью подобрать для себя жанр по своему вкусу. Это и остросюжетные триллеры, ужасы, невероятные фантастические приключения, комедии с искрометным юмором. Далее Клео.ру предлагает вашему вниманию обзор фильмов июля 2025 года, заслуживающих особого внимания.

"В плену страха"

Премьера : 3 июля 2025 года

: 3 июля 2025 года Возрастной рейтинг : 16+

: 16+ Жанр : триллер, драма, фантастика, детектив

: триллер, драма, фантастика, детектив Режиссер : Хьюго Кейзер

: Хьюго Кейзер Актеры : Элла Балинска, Стюарт Грэхэм, Ванесса Ифедиора, Армин Карима

: Элла Балинска, Стюарт Грэхэм, Ванесса Ифедиора, Армин Карима Страна: США, Нидерланды





Триллер с элементами научной фантастики предлагает вниманию зрителя историю о геологе Эбби Бреннан, которая поглощена мыслями о том, как помочь своей умирающей сестре. Чтобы добыть средства, она отправляется на работу на урановый рудник, расположенный в Грузии. Девушка обнаруживает находку: фрагмент метеорита, являющийся ее конечной целью, и совершает перелет домой. Однако во время крушения вертолета пилот погибает, а Эбби оказывается в заснеженных горах. Во время связи по радио ей отвечает пилот Джон Фишер. Девушка договаривается встретиться с ним, но не подозревает, какие испытания ее ожидают.

"Горячая штучка"

Премьера : 3 июля 2025 года

: 3 июля 2025 года Возрастной рейтинг : 18+

: 18+ Жанр : триллер

: триллер Режиссер : Джастин Келли

: Джастин Келли Актеры : Алисия Сильверстоун, Карл Глусман, Тэмми Бланчард

: Алисия Сильверстоун, Карл Глусман, Тэмми Бланчард Страна: США





В центре сюжета оказывается женщина, которая успешно справляется с ролью руководителя. В один из моментов она знакомится с молодым человеком, который становится ее любовником. Отношения стремительно развиваются, но из здоровых они переходят в сексуальную одержимость, переходящую все границы.

"Морячок Попай"

Премьера : 3 июля 2025 года

: 3 июля 2025 года Возрастной рейтинг : 18+

: 18+ Жанр : ужасы

: ужасы Режиссер : Роберт Майкл Райан

: Роберт Майкл Райан Актеры : Джейсон Роберт Стефенс, Сара Никлин, Анджела Релусио

: Джейсон Роберт Стефенс, Сара Никлин, Анджела Релусио Страна: США





Компания друзей увлечена идеей проверить, является ли правдой странная легенда о существовании некого страшного Моряка, обитающего на шпинатной фабрике. Товарищи берут с собой камеры, чтобы снять документальный сюжет, и отправляется в поход на завод, который уже давно заброшен. Какие приключения и испытания их ждут впереди?

Новинки сериалов в июле 2025

Если вы предпочитаете надолго окунуться в захватывающую историю, сюжет которой удерживает внимание до конца, вам стоит обратить внимание на сериалы июля 2025 года, которые скоро смогут увидеть зрители. Далее Клео.ру делает обзор наиболее интересных и увлекательных новинок.

"Декстер: Воскрешение"

Премьера : 11 июля 2025 года

: 11 июля 2025 года Возрастной рейтинг : 18+

: 18+ Жанр : криминал, драма

: криминал, драма Режиссер : Маркос Сига, Моника Реймунд

: Маркос Сига, Моника Реймунд Актеры : Майкл С. Холл, Ума Турман, Джеймс Римар, Дэвид Зайас

: Майкл С. Холл, Ума Турман, Джеймс Римар, Дэвид Зайас Страна: США





Известная криминальная драма "Декстер" стала поистине культовой и получила свое продолжение. На смену сезона "Новая кровь" пришел новый сезон – "Воскрешение". Главными героями картины выступают Декстер Морган, чудом оставшийся в живых, и его успевший повзрослеть сын Гаррисон. Сюжет повествует о маньяке, который выбирает в роли своих жертв исключительно плохих парней.

"Песочный человек"

Премьера : июль 2025 года

: июль 2025 года Возрастной рейтинг : 18+

: 18+ Жанр : фэнтези, драма, ужасы

: фэнтези, драма, ужасы Режиссер : Джейми Чайлдс, Майк Баркер

: Джейми Чайлдс, Майк Баркер Актеры : Том Стерридж, Гвендолин Кристи, Чарльз Дэнс, Бойд Холбрук

: Том Стерридж, Гвендолин Кристи, Чарльз Дэнс, Бойд Холбрук Страна: США, Великобритания





История-фэнтези снята по одноименному комиксу, авторство которого принадлежит Нилу Гейману. В центре сюжета оказывается волшебник, который одержим идеей добыть себе вечную жизнь. С этой целью он хочет поймать Смерть всеми усилиями, однако вместо нее получает Сон, ее младшего брата. Колдун помещает Морфея в стеклянную бутылку, откуда Сну удается сбежать лишь спустя 70 лет. Владыка снов оказывается в необычной реальности, поскольку мир за это время претерпел существенные изменения.

"Основание"

Премьера : июль 2025 года

: июль 2025 года Возрастной рейтинг : 18+

: 18+ Жанр : фантастика

: фантастика Режиссер : Руперт Сандерс

: Руперт Сандерс Актеры : Ли Пейс, Джаред Харрис, Лаура Бирн, Кассиан Билтон

: Ли Пейс, Джаред Харрис, Лаура Бирн, Кассиан Билтон Страна: США, Великобритания





Местом для сюжета сериала выступают сразу несколько планет Вселенной, жителями которых являются люди. Контроль за порядком осуществляет Галактическая империя. В какой-то момент ученый Хэри Селдон делает предсказание о том, что вскоре действующая властная система падет, и наступит эпоха упадка, которая будет длиться тысячу лет. Ученый задается целью обеспечить сохранность накопленных знаний, чтобы передать их будущим поколениям. Для этого он собирает других талантливых исследователей, с которыми ему предстоит совершить впечатляющее путешествие.

Итог

Теперь вы знаете, что посмотреть в июле 2025 года, чтобы провести время интересно и увлекательно. В зависимости от индивидуальных предпочтений вы сможете остановить свой выбор на фильме или продолжительной истории, представленной в сериале, подобрав жанр по своему вкусу.