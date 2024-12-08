День летнего солнцестояния 2025: историческое и культурное значение, традиции и приметы праздника

Некоторые дни в году имеют особое значение и наделены поистине магическими свойствами. К их числу относится и День летнего солнцестояния, который в 2025 году, как и в предыдущие годы, будет самым длительным. В этой статье Клео.ру расскажет о том, какое историческое и культурное значение отводится этому празднику, как его отмечают в разных странах и какие приметы с ним связаны.

Когда наступает день летнего солнцестояния в 2025 году

Дата летнего солнцестояния в 2025 году припадает на 21 июня. Что касается дня недели, то это будет суббота. Дата 21 июня при определении этого дня является наиболее распространенной. Исключение составляют високосные годы, когда она сдвигается на 20 июня. В очень редких случаях дата припадает на 22 июня, в ближайшем к нам времени это произойдет лишь в 2203 году.





Историческое и культурное значение

Праздник летнего солнцестояния имеет давнюю историю, поскольку солнцу в жизни людей отводилась значительная роль уже задолго до нашей эры. При этом, на какой именно временной период пришлось начало празднования, достоверно не удалось выяснить и по сегодняшний день.

К празднику с почтением относились в разных культурах. Особое признание он заслужил у жителей севера, где зима длится продолжительное время, а солнечные лучи особенно радуют. В славянской культуре в этот день отмечали Ивана Купалу, считающегося главным летним праздником. Однако его дата изменилась с момента, когда приняли григорианский календарь.

Пик популярности праздника летнего солнцестояния пришелся на языческие времена. В тот период обряды, приуроченные к этому дню, соблюдались с особой тщательностью и ни в коем случае не игнорировались. С ними были связаны приметы, определяющие то, как пройдет жизнь того или иного человека на протяжении всего последующего года, будет ли он здоров и удачлив.

Ситуация изменилась с принятием христианства, когда стали отказываться от языческих традиций. Однако день летнего солнцестояния продолжал пользоваться популярностью среди людей, и праздник неизменно отмечают в разных странах. Дальше всех в этом плане пошла Финляндия, где этот день известен под названием "Юханнус" и официально закреплен в качестве праздника на законодательном уровне.





Традиции празднования в разных странах

Праздник активно отмечают в разных странах, для которых свойственны свои особые традиции. Примеры некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

В Великобритании в этот день принято собираться возле почитаемого памятника – Стоунхенджа. На праздник это место можно посетить абсолютно бесплатно, причем разрешается даже дотронуться до камней, что является запретом на протяжении всех других дней года. В этой стране принято считать, что именно возле Стоунхенджа проводились обряды древних кельтов. В течение всей ночи вокруг священных камней совершались танцы, а после люди встречали рассвет в этом месте. В этот день, оказавшись в нужной точке, можно насладиться потрясающим видом, – можно будет наблюдать Солнце, вставшее ровно над Пяточным камнем.

В Иране в этот день праздник сопровождается фестивалем, известным под названием "Тирган". Его истоки относятся к культуре зороастризма, а в настоящее время празднование Тиргана распространено среди мусульман, проживающих не только в Иране, но и в соседствующих с ним странах, в частности в Таджикистане. В этот день на стол подают национальные блюда и напитки, обливаются водой. Последний обряд ассоциируется с символом очищения. Дети в этот день загадывают желания, повязав на руку браслеты, созданные из разноцветных полосок ткани. Их снимают спустя 10 дней и опускают в ручей, чтобы желание сбылось.

В Китае праздник носит название Сячжи, что в переводе означает "достижение лета". Его принято отмечать в семейном кругу, многие люди посещают в этот день своих родственников. В давние времена праздник сопровождался жертвоприношениями, которые делались с целью задобрить богов и получить богатый урожай. В Пекине существует особая традиция – есть длинную холодную лапшу, ассоциирующуюся с продолжительным световым днем.





Приметы в день летнего солнцестояния

С днем летнего солнцестояния связаны многочисленные приметы, предсказывающие погоду. Если на праздник она будет плохой и пасмурной, то это предвещает неурожай. Чистое и ясное небо, напротив предвещало богатый урожай в последующем году.

Обильная роса в утреннее время символизировала такой же урожай. Ее было принято собирать, чтобы воспользоваться ее магическими свойствами в этот день и применять в лечебных и омолаживающих целях.

В этот день было принято наблюдать за птицами. Если пернатые купаются в лужах, это предвещает жаркую погоду. Если же птицы проявляют беспокойное поведение, стоит ждать грозы.

Большое количество звезд на небе в ночь на 21 июня (или на 20 июня в високосный год) означало появление множества грибов в начале осени.

Встреча рассвета в этот день считалось очень хорошей приметой, символизирующей удачу и здоровье на весь год.

С праздником связаны и свадебные приметы. Считалось, что парень, обливший в этот день водой какую-либо девушку, женится на ней. При этом это можно было сделать как случайно, так и специально.

Людей, родившихся 20 либо 21 июня, наделяли особыми магическими свойствами. Считалось, что они способны сглазить. Впрочем, другая версия состоит в том, что такие люди не имеют этих способностей, зато наделены защитой Солнца на протяжении всей своей жизни.





Итог

День летнего солнцестояния в 2025 году – это праздник, имеющий давние традиции и завоевавший популярность во многих культурах разных стран. Вы можете отметить его по собственному усмотрению, уделив внимание приметам, загадав заветное желание или просто хорошо провести время.