5 вдохновляющих книг, или как настроиться на новые свершения

Утро. Вы встаёте с постели. Каким будет сегодняшний день? Хотели бы вы наполнить его творчеством? С чего начнём? Вместе с издательством МИФ мы подготовили подборку вдохновляющих книг, которые подскажут вам, с чего начать свой творческий путь и воплотить в жизнь свои смелые идеи.

100 способов изменить жизнь. Часть 2

Чего вам не хватает в жизни для реализации своего потенциала? Что вас сдерживает? Лариса Парфентьева делится методиками, которые помогут вам по-другому взглянуть на обыденные вещи и круто изменить свою реальность. Книга пригодится всем, кто хочет улучшить свою жизнь и стать счастливее.

«Пишите книги, рисуйте картины, снимайте фильмы, придумайте новый вид искусства, создавайте потрясающие стартапы, запускайте в космос корабли, стройте компании, которые изменят мир. Чем грандиознее идея — тем легче ее воплотить. Никогда не знаешь, когда тебе выключат свет. Успей повеселиться!»

Между надо и хочу

Рано или поздно жизнь каждого из нас приводит к выбору между тем, что надо делать и тем, что делать хочется. Какую дорогу выберите вы? Готовы ли вы свернуть на путь своей мечты и добиться выдающихся результатов? Дизайнер Эль Луна также чувствовала сомнения и боялась сделать первые шаги. Однако сделав свой выбор в пользу «хочу», она ни разу не пожалела.

В своей книге Эль Луна рассказывает о пройденном пути и показывает, какие возможности могут открыться перед каждым из нас, если мы будем слушать наше сердце.

«Выбирая свое хочу, вы вдохновляете и других идти по этому пути. Следуя своему предназначению изо дня в день, влияете не только на то, что создаете для своей работы, но и на то, кем становитесь. Вот так работа и жизнь сливаются воедино. Выбирая хочу, вы создаете себя».

Давно пора!

Ничто не может сделать вас по-настоящему счастливым, если вы не занимаетесь тем, что любите. Автор бестселлеров и выдающийся лайф-коуч Барбара Шер рассказывает о том, как каждый из нас может раскрыть свой потенциал, найти или создать работу мечты и наслаждаться происходящим. Книга дополнена историями успеха, а также советами, как добиться не менее впечатляющих результатов.

Будет полезна всем, кто хочет найти свое призвание, любить свою работу и наслаждаться жизнью 7 дней в неделю, а не 2.

«Каждый из нас приходит на эту планету с багажом способностей, со своим особым взглядом на мир. Нам предначертано использовать это свое видение — как рыбе суждено плавать, а птице летать. Оно помогает исполнять мечты. Может быть, вы еще не до конца их осознали, но они есть. Осталось только поискать».

Кради как художник

Художник и писатель Остин Клеон создал творческий манифест цифровой эры. Довольно сложно придумать что-то уникальное, а вот включить наблюдательность, найти интересные возможности, дополнить их собственным взглядом — это доступно каждому. Это и есть то, что Остин Клеон называет «Кради как художник». Книга будет полезна как читателям, кто не уверен в своих творческих способностях, так и мастерам своего дела, которые хотят найти новые источники вдохновения.

«Мы неспособны делать идеальные копии. Именно благодаря тому, что мы не можем полностью скопировать своих героев, мы обретаем собственную жизнь. Так и происходит наша эволюция».

Захвати меня

Где найти вдохновение и идеи для новых проектов? Графический дизайнер и художник Адам Куртц создал отличное решение для разминки ваших творческих способностей — блокнот с необычными заданиями. Открывайте любую страницу, изучайте и воплощайте!

Наполнить свою жизнь творчеством — совсем несложно. Главное, взять правильный настрой и начать действовать. Ещё больше книг о креативности вы найдёте на нашей полке.

Читайте, внедряйте и радуйте окружающий мир своим творчеством!

Публикуется на правах рекламы