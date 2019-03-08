 
 
 

Клео.ру
 
 

Комедия про избалованное поколение

2 0

Что бы вы сделали, если бы вам предложили начать все с нуля без материального бремени? Флориан Фиц и Маттиас Швайгхёфер пробуют это в своем фильме «100 вещей и ничего лишнего» (2018), прокат в России - весна 2019, а отзывы критиков неоднозначны. Ведь кто-то видит в картине глубокий смысл и иронию над поколением потребления, а кто-то - лишь очередной способ поглумиться над «больной» темой современного общества. Премьера комедии назначена на 28 марта 2019 года – стоит приготовиться к непривычному немецкому юмору и взять носовые платки, ведь придется много смеяться и плакать!

Ничего не иметь – каково это?

Два лучших друга, успешных предпринимателя и миллионера, решили поспорить, смогут ли они прожить целых 100 дней без материальных вещей, оставшись, в прямом смысле, полностью голыми в пустом и холодном лофте. Спор происходил «под шафе», поэтому на утро Тони и Пауль надеются, что друзья все забудут, а сами они спишут на шутку свою выходку. Но не тут то было – друзья оказались весьма азартными и уже сделали свои ставки!

И так, теперь друзья могут брать каждый день по 1 вещи со склада, где находится все их имущество. Кто-то выбирает уютный матрас, а кто-то телефон с "говорящим" приложением.

Постепенно герои начинают понимать, что важна не сама вещь, а эмоции и ощущения, которые она способна подарить. Но кардинальным образом все меняется с появлением на горизонте загадочной красотки, ведь каждому хочется произвести лучшее впечатление на девушку.

Радикальное «воздержание» от потребления

Флориан Давид Фиц, как режиссер и сценарист проекта, пытается поднять здесь несколько актуальных тем: Потребительство нашего мира, которое может перерасти в безумство и заставит многих людей маниакально совершать покупки, которые им в действительности не нужны. 

Последствиями станет долговая ловушка и голова, забитая бессмысленными и пустыми желаниями. Но ведь это еще и про «соблазны» - ноутбуки и смартфоны завлекают новинками, и на каждого найдется свой крючок: новомодное приложение, компактные наушники или красивый внешний дизайн. И речь идет не о том, сколько вам нужно, а нужно ли это все вам на самом деле! И что, действительно, важно в жизни?

Один из главных персонажей, Пауль, разработал оригинальное приложение. Это соблазнительный женский голос из смартфона, способный заменить не только взаимодействие с другими устройствами, но и общение с другими людьми. Проектом заинтересовалась и команда Дэвида Цукермана, который выступает в фильме прототипом Марка Цукерберга, они планируют выкупить приложение за целое состояние. Ведь теперь можно манипулировать людьми с помощью виртуального робота.

Поколение потребления

Прекрасная второстепенная роль предлагается и восхитительно пародичной Катарине Тальбах в роли бабушки Пауля Конаске. Это женщина из другого поколения, которая иногда возвращает внука с «виртуальных и цифровых» небес на землю с ее естественным и жизненным основанием. 

Новое поколение настолько привыкло к тому, что вокруг есть все и даже больше, что совсем не стремиться создавать, лишь потребляя, не задумываясь о последствиях. Молодые парни и девушки не застали голодные военные годы, когда ценились не вещи, а чувства и честь. Даже в сложных жизненных обстоятельствах люди чувствовали себя счастливыми и умели радоваться простым вещам.

Но ведь фильм не только проблеме потребления, это также история о дружбе и самопожертвовании. Смогут ли два приятеля переступить через гордость и обиды, найти компромисс и сохранить дружбу еще на несколько веков вперед?

Судя по отзывам зрителей, фильм «100 вещей и ничего лишнего» (2018) пестрит острым юмором и смешными противоречивыми сценами. Трейлер немецкой комедии можно посмотреть ниже, дата выхода картины в российский прокат – 28 марта 2019 года.

Оцените автора материала. Статью уже оценили 2 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 5.00 из 5. 2
08.03.2019
Теги: 100 вещей и ничего лишнего фильм 2019 комедия

Читайте также

 

А вам понравилась комедия "100 вещей и ничего лишнего"? 0  

Оставить комментарий
    Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь

    Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

    Мы сделали все возможное,
    чтобы вы получали самое интересное:

    Партнерам

    конкурсы

    Для тебя

    Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору