Комедия про избалованное поколение

Что бы вы сделали, если бы вам предложили начать все с нуля без материального бремени? Флориан Фиц и Маттиас Швайгхёфер пробуют это в своем фильме «100 вещей и ничего лишнего» (2018), прокат в России - весна 2019, а отзывы критиков неоднозначны. Ведь кто-то видит в картине глубокий смысл и иронию над поколением потребления, а кто-то - лишь очередной способ поглумиться над «больной» темой современного общества. Премьера комедии назначена на 28 марта 2019 года – стоит приготовиться к непривычному немецкому юмору и взять носовые платки, ведь придется много смеяться и плакать!

Ничего не иметь – каково это?

Два лучших друга, успешных предпринимателя и миллионера, решили поспорить, смогут ли они прожить целых 100 дней без материальных вещей, оставшись, в прямом смысле, полностью голыми в пустом и холодном лофте. Спор происходил «под шафе», поэтому на утро Тони и Пауль надеются, что друзья все забудут, а сами они спишут на шутку свою выходку. Но не тут то было – друзья оказались весьма азартными и уже сделали свои ставки!

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И так, теперь друзья могут брать каждый день по 1 вещи со склада, где находится все их имущество. Кто-то выбирает уютный матрас, а кто-то телефон с "говорящим" приложением.

Постепенно герои начинают понимать, что важна не сама вещь, а эмоции и ощущения, которые она способна подарить. Но кардинальным образом все меняется с появлением на горизонте загадочной красотки, ведь каждому хочется произвести лучшее впечатление на девушку.

Радикальное «воздержание» от потребления

Флориан Давид Фиц, как режиссер и сценарист проекта, пытается поднять здесь несколько актуальных тем: Потребительство нашего мира, которое может перерасти в безумство и заставит многих людей маниакально совершать покупки, которые им в действительности не нужны.

Последствиями станет долговая ловушка и голова, забитая бессмысленными и пустыми желаниями. Но ведь это еще и про «соблазны» - ноутбуки и смартфоны завлекают новинками, и на каждого найдется свой крючок: новомодное приложение, компактные наушники или красивый внешний дизайн. И речь идет не о том, сколько вам нужно, а нужно ли это все вам на самом деле! И что, действительно, важно в жизни?

Один из главных персонажей, Пауль, разработал оригинальное приложение. Это соблазнительный женский голос из смартфона, способный заменить не только взаимодействие с другими устройствами, но и общение с другими людьми. Проектом заинтересовалась и команда Дэвида Цукермана, который выступает в фильме прототипом Марка Цукерберга, они планируют выкупить приложение за целое состояние. Ведь теперь можно манипулировать людьми с помощью виртуального робота.

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Поколение потребления

Прекрасная второстепенная роль предлагается и восхитительно пародичной Катарине Тальбах в роли бабушки Пауля Конаске. Это женщина из другого поколения, которая иногда возвращает внука с «виртуальных и цифровых» небес на землю с ее естественным и жизненным основанием.

Новое поколение настолько привыкло к тому, что вокруг есть все и даже больше, что совсем не стремиться создавать, лишь потребляя, не задумываясь о последствиях. Молодые парни и девушки не застали голодные военные годы, когда ценились не вещи, а чувства и честь. Даже в сложных жизненных обстоятельствах люди чувствовали себя счастливыми и умели радоваться простым вещам.

Но ведь фильм не только проблеме потребления, это также история о дружбе и самопожертвовании. Смогут ли два приятеля переступить через гордость и обиды, найти компромисс и сохранить дружбу еще на несколько веков вперед?

Судя по отзывам зрителей, фильм «100 вещей и ничего лишнего» (2018) пестрит острым юмором и смешными противоречивыми сценами. Трейлер немецкой комедии можно посмотреть ниже, дата выхода картины в российский прокат – 28 марта 2019 года.