Girls power: книги для сильных женщин

Вместе с издательством Бомбора собрали отличные книги, которые напомнят каждой женщине о том, что мы способны на большее, и вдохновят быть смелыми и не сдаваться даже в самых трудных обстоятельствах. В моменты, когда нужна будет поддержка и вера в себя, – каждая из этих книг придет на помощь.





Психологический гайд для тех, кто стоит на перепутье в отношениях – с близкими и самой собой. Психолог с 20-летним опытом Екатерина Хломова подскажет, как взять себя в руки и вернуть счастье и уверенность в своих силах. Под одной обложкой она собрала научные исследования, реальные истории из практики и упражнения для самоанализа, которые помогут вернуть чувство собственной ценности, принять свое прошлое и построить счастливые отношения с подходящим вам партнером.





Эксперт по отношениям Кара Кинг представляет необычный и дерзкий взгляд на отношения. Если вы привыкли угождать другим и пытаться заслужить внимание мужчины, эта книга для вас. Кара научит, как перестать «гнаться» за чужим вниманием и вместо этого развивать уверенность в себе, внутреннюю гармонию и самодостаточность.





Руководство к действию от психотерапевта Беверли Энгл – для тех, кто хочет преодолеть давление и стереотипы общества и почувствовать себя свободными быть самими собой. Наполненная мудрыми советами, эффективными упражнениями и практическими рекомендациями, книга поможет распознать и прекратить токсичные и абьюзивные отношения, научит брать под контроль свою жизнь и стать по-настоящему сильной.





Лаура Малина Сейлер, известный психолог и спикер, поможет каждой раскрыть свой внутренний потенциал, обрести гармонию и радость в повседневной жизни, увидеть себя в новом свете и научиться сохранять состояние счастья надолго. Внутри – истории из личного опыта и практики Лауры, доступные объяснения физиологических процессов и психологические лайфхаки, которые можно практиковать где угодно.





Вдохновляющий гайд для тех, кто хочет взглянуть на собственную жизнь как на особенный проект, где ты сама себе режиссер и главный герой. Настя Pixy – предприниматель, продюсер и блогер с аудиторией более 700 тысяч подписчиков. В книге она делится личной историей, практическими советами и техниками, которые помогут сфокусироваться на своих целях, научиться принимать решения и работать с мечтами так, чтобы они становились реальностью.





Революционный взгляд на королев животного царства, который доказывает: женская сила не только в слабости. Через различные примеры из мира животных магистр зоологии Люси Кук познакомит с самыми интересными самками и новым поколением ученых-биологов, которые переосмыслили силы, влияющие на эволюцию. А еще – опровергнет множество устоявшихся мифов и стереотипов о женском поведении у животных.





Мэй Маск – известная модель, диетолог и мама предпринимателя Илона Маска – делится личными историями и уроками, которые она усвоила на протяжении своей жизни. И вдохновляет женщин любого возраста верить в свои силы и жить полной жизнью, следуя своим собственным правилам. Ее книга о том, как преодолевать трудности, сохранять уверенность в себе и добиваться успеха в разных сферах жизни, несмотря на преграды.