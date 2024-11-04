Парапсихолог Светлана Леймах: Топ 10 правил как защититься от зависти

Зависть – это неотъемлемая часть человеческих отношений. Она может исходить от наших коллег на работе, друзей или даже близких. Зависть – это негативная энергия, которая, осознанно или неосознанно, может повлиять на наши жизни: удачу, везение и счастье. Эта энергия может привести к сглазу, а в худшем случае и к порче, которая способна навязчиво вмешиваться в нашу жизнь. Чтобы обезопасить себя от завистливых воздействий, Светлана Леймах предлагает следующие десять правил защиты.

Огненное укрытие. Если есть возможность, зажигайте свечи на рабочем месте, общайтесь при их свете. Свет огня символизирует защиту. Если это невозможно, используйте мешочек с солью, сушёной полынью и корицей, чтобы нейтрализовать негатив. Эту смесь можно носить в сумочке или держать на рабочем столе.





Умывание с солью. Всегда мойте руки с солью после общения с людьми, особенно если чувствуете "тяжесть" или ощущение "грязи" на руках. Соль очищает от негативной энергии, которая пристает к нам через зависть.

Солевой ритуал уборки. После ухода гостей обязательно мойте полы, добавляя в воду несколько ложек соли и настой крапивы. Произнесите тихо универсальный заговор: "Своё не отдам, чужое не возьму. Своё забирайте, моё отдайте."

Огненная ванна. При признаках зависти принимайте ванну с тремя килограммами соли, зажигая несколько свечей. Повторяйте заговор: "Своё не отдам, чужое не возьму." Это поможет снять негатив и вернуть вам внутреннее спокойствие.

Защита в компании. Если знаете, что среди ваших друзей есть завистники, носите с собой защитный мешочек с солью и пряностями. Можно также создать барьер, размещая свечу между вами и завистливым человеком.

Энергетическое очищение жилья. Регулярно проводите энергетические чистки своего дома, используя соль и травы. Добрый огонь свечи способен рассеять скопившуюся негативную энергию.





Молитвы и мантры. Регулярно используйте духовные практики, которые близки вам: будь то молитвы, мантры или медитации. Они помогут укрепить внутреннюю защиту от завистливых энергий.

Ароматерапия. На работе и у себя дома используйте ароматы, которые повышают настроение и защищают: апельсин, лаванда, сандал. Они известны своими очищающими свойствами.

Самооценка и вера в себя. Постепенно развивайте уверенность в себе и своих достижениях. Люди завидуют тем, кто блистает, уверенность останавливает завистливые намерения на их пути.

Гармония с собой. Защитите своё личное пространство и старайтесь окружать себя положительными и добрыми людьми. Часто наши враги неосознанно становятся частью нашего окружения. Ищите баланс в вашей жизни, и зависть отступит.

Эти простые, но эффективные правила, помогут вам оставаться в защищённом состоянии, окружив себя ореолом позитивной энергии и внутреннего спокойствия.