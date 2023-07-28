Как большая разница в возрасте влияет на отношения в паре

В последнее время все чаще встречаются союзы людей из разных поколений

Когда-то «неравный брак» был вынужденной мерой. Молодую несчастную девушку могли отдать за благородного и богатого старика в угоду выгоде. Сейчас женщина сама вольна выбирать, с кем ей строить отношения. При этом пары с большой разницей в возрасте встречаются весьма часто. Более того, нередко бывает, что женщина выбирает мужчин помоложе. К чему может привести создание таких неравных союзов, разбирался женский журнал kleo.ru.

Психологический возраст

В первую очередь, психологи подчеркивают, что нужно различать биологический и психологический возраст. Часто случается, что по паспорту люди одного года рождения, однако уровень их зрелости кардинально отличается. Во многом на становление личности влияет окружение и информация, которую получает человек. Если женщина ищет умного и надежного мужчину, необязательно отдавать предпочтение старшему поколению. Хорошо образованный, интеллигентный молодой человек способен дать фору многим «старичкам».

Почему девушек привлекают мужчины постарше

Бытует мнение, что идеальная разница в возрасте – один-два года, дальше начинаются проблемы. Разумеется, в каждом случае все индивидуально. Однако большая разница все же чаще всего приводит к проблемам в отношениях. Зрелые мужчины привлекают девушек, потому что кажутся надежной опорой в жизни. Однако такое первое впечатление часто бывает обманчивым. Солидный взрослый мужчина априори кажется более спокойным и ответственным, чем молодые люди. Но все же главное в этом вопросе – характер, который может проявиться со временем.

Еще одна причина – девушку в детстве недолюбил отец или, наоборот, связь с ним была слишком крепкой. В таком случае она неосознанно пытается найти в партнере того, кто заменит ей родителя. Сначала такие отношения кажутся милыми, но со временем избранник перестает чувствовать себя мужчиной – быть заменителем отца не лучшая роль для представителя сильного пола в отношениях с дамой. Незрелая с психологической точки зрения женщина перестает интересовать мужчину.

Почему женщины выбирают партнеров моложе

Чаще всего, если женщина выбирает партнера, который моложе нее, в ней говорит нереализованный материнский инстинкт. Женщина хочет найти себе маленького мальчика и воспитывать его. Обычно на такие отношения соглашаются «маменькины сынки», которые рады заменить юбку матери на юбку любимой женщины. Очевидно, что такие отношения сложно назвать здоровыми.

Впрочем, народная мудрость, согласно которой любви все возрасты покорны, появилась не на пустом месте. Если между двумя вспыхнули действительно глубокие чувства с полным доверием и уважением, сколько каждому из них лет лет, совсем неважно.