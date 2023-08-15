Любовь на море: секреты успешного курортного романа

Вспыхнувшая страсть может превратиться в крепкие отношения

По статистике, очень многие россияне позволяют себе легкие любовные отношения в период отпуска. Готовность к новым романтическим переживаниям абсолютно понятна: отдых на море, отличная погода, отсутствие бытовых проблем, вкусная еда и горячительные напитки позволяют человеку расслабиться и с головой окунуться в приятное общение с незнакомцем. Несколько правил от женского журнала kleo.ru помогут превратить легкомысленную на первый взгляд страсть в крепкий союз.

Не кидайтесь на первого встречного

Отпуск на море – отличный способ перезагрузиться. Некоторые чуть ли не с первого дня начинают присматривать подходящий для романтического приключения объект. Для мимолетной интрижки такой подход вполне допустим, однако если хочется найти спутника жизни, нужно быть очень осмотрительной и придирчивой. Лучше потратить несколько дней на общение с разными мужчинами для того, чтобы выбрать наиболее вам подходящего. Также не стоит забывать – в отпуске люди чувствуют себя более уверенно и раскованно, чем в привычной жизни. Бытовые проблемы, рабочие процессы – все это уходит на второй план. Очаровательный красавец с курорта в домашней обстановке может оказаться тираном или занудой. Обращайте внимание даже на самые мелкие нюансы его поведения.

Забудьте о домашних проблемах

Это оружие – «легкость отпускного бытия» также можно использовать против мужчин. Для того чтобы влюбить в себя подходящего кандидата, старайтесь быть максимально открытой, веселой и ненапряжной. В отпуске мужчину точно не стоит грузить своими домашними проблемами. Если он полюбит вас, то в будущем сам с радостью поможет разобраться с насущными вопросами.

Побольше экстрима и эмоций

Крепкая эмоциональная связь возникает, когда люди переживают вместе много ярких впечатлений. Если на курорте удалось завязать приятное знакомство, постарайтесь посетить вместе интересные экскурсии, возможно в отдых стоит добавить экстрим. Совместный полет на воздушном шаре или погружение на дно океана поможет стать ближе и почувствовать энергетику друг друга.

Не навязываетесь

Женщина должна помнить, что в отношениях мужчина – охотник. Для того чтобы влюбиться, многим нужно почувствовать трудности при завоевании понравившейся женщины. Не стоит быть доступной, лучше больше времени проводить в приятных разговорах и прогулках, а близость оставить на встречу в родном городе или хотя бы на последние дни отпуска.