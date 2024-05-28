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Как сделать первый шаг в отношениях: действенные советы для девушек и парней

Как сделать первый шаг в отношениях: действенные советы для девушек и парней

В нашей статье вы найдете полезные советы и рекомендации, которые помогут вам набраться уверенности и успешно начать новые отношения.

Влюбленность – прекрасное чувство, при котором обязательно хочется добиться взаимности от объекта своей симпатии. Иногда это бывает непросто из-за боязни быть отвергнутым. Если вы хотите узнать, как сделать первый шаг в отношениях, ознакомьтесь с этой статьей, в которой Клео.ру приводит действенные советы. Только так вы сможете узнать, действительно ли вам стоит рассчитывать на взаимные чувства от человека, который вам сильно нравится.

Как сделать первый шаг

Предпринять какие-либо действия, чтобы перейти наследующий уровень отношений, довольно сложно. Это особенно проявляется в тех случаях, когда объект вашей симпатии вызывает сильные чувства. Чем большую влюбленность вы ощущаете, тем более велика вероятность сказать или сделать что-то не так. Чтобы этот процесс прошел плавно и удачно, Клео.ру предлагает учитывать такие моменты, помогающие понять, как начать отношения:

Обращайте внимание на язык тела человека, который вам нравится, и используйте его для общения. Если ваша симпатия вызывает взаимность, то человек будет отзеркаливать ваши жесты. К примеру, ваша улыбка вызовет ответную реакцию. Проанализируйте такое поведение, чтобы понять, получить ли вы взаимность, если проявите инициативу в отношениях.

Общение – наиболее действенный способ флирта. Коммуникативные навыки помогут вам перейти на новый уровень в отношениях. Общаясь с объектом своей симпатии, задавайте ему интересные вопросы и проявляйте искреннюю заинтересованность. Это поможет вам лучше узнать человека и найти к нему подход.

Отметьте фотографию человека в соцсетях, оставьте к ней положительный комментарий, начните общение. Это прекрасный способ, чтобы начать флирт и почувствовать большую уверенность в отношениях.

Предложите вместе провести время. Это активное действие не обязательно сразу переводить на уровень свидания. Предложите объекту вашей симпатии вместе сходить в кино или кафе, обосновывая это общими интересами. После встречи отправьте человеку сообщение, чтобы дать ему знать, что вам понравилось ваше совместное времяпровождение.

Если ивы готовы действовать более решительно, пригласите человека на свидание. Уделите внимание его организации, стараясь сделать обстановку комфортной и романтичной.

В некоторых случаях откровенность – лучший способ, чтобы начать отношения. Если вы чувствуете в себе уверенность, вы можете прямо сказать человеку, что он вам нравится. Важный момент – не быть слишком назойливым и настойчивым.

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Советы для девушек

Представительницам прекрасного пола сделать первые шаги в отношениях особенно сложно. Тем не менее, вы сможете преодолеть стеснение и понять, как подойти к парню, если учете такие советы Клео.ру:

  • Не обязательно действовать явно. Можно начать с того, чтобы использовать невербальные методы общения: удерживать взгляд парня, легко прикасаться к его руке и смотреть, какую реакцию вызовут эти действия. Зачастую по ответным знакам можно понять, является ли ваша симпатия взаимной.
  • Начните общение с парнем в соцсетях и посмотрите, как он реагирует на ваши сообщения, как часто отвечает. Такая переписка может стать первым этапом, чтобы общение переросло в более активную стадию.
  • Попросите парня оказать вам помощь. Это позволит ему почувствовать себя сильным рядом с хрупкой женщиной, и возможно, вызовет интерес к вам.
  • При случае угостите парня чем-то вкусненьким, приготовленным собственноручно. Недаром говорят, что пут к сердцу мужчины лежит через его желудок. Возможно, именно эти действия и привлекут к вам его интерес.

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Советы для парней

Общепринятое мнение заключается в том, что именно мужчина должен проявить инициативу и сделать первый шаг в отношениях. Возьмите это правило за основу, почувствуйте уверенность в себе и воспользуйтесь такими советами Клео.ру, помогающими понять, как подойти к девушке:

  • Найдите общие интересы и темы для разговора. Как известно, женщины любят ушами, и если вы проявите себя как увлекательный собеседник, то повысите свой шанс на успех. При этом проявляйте внимательность к девушке при беседе, уделите внимание, чтобы разговор состоялся именно как диалог, а не ваш монолог.
  • Предлагайте девушке помощь в различных вопросах, этим вы покажете себя как сильного, надежного мужчину, на плечо которого она может опереться.
  • Пригласите девушку на интересное мероприятие, в кафе, ресторан или кино. После встречи дайте о себе знать, чтобы дополнительно дать ей понять, что она вам небезразлична.
  • Устройте девушке романтическое свидание, если чувствуете достаточную уверенность для этого. Это прекрасный способ наконец-то дать ей знать о своих чувствах и прояснить ситуацию.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Что делать после первого шага

После того, как вы решитесь на активные действия, от человека последует ответная реакция, по которой вы сможете понять, являются ли ваши чувства взаимными. Если ваша симпатия не нашла отклика, не принимайте отказ близко к сердцу и не зацикливайтесь на этом моменте. Возможно, на этой стадии человек просто еще не готов к новым отношениям. Не забывайте о личных границах и уважайте решение человека, каким бы оно ни было. Если же ваши чувства вызвали взаимность, можете работать над тем, чтобы постепенно развивать отношения и переводить их на новый уровень.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете, как сделать первый шаг в отношениях. Не бойтесь быть смелыми и проявлять инициативу, ведь только в этом случае вы сможете узнать, проявляет ли к вам объект вашей симпатии взаимные чувства. Надеемся, что вам действительно пригодятся советы, приведенные в нашей статье.

28 мая 2024, 16:52
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Максим Галкин

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