Топ-5 стиральных машин для дома в 2025: экономим время и деньги

Время не стоит на месте, а бытовая техника – тем более. В 2025 выбор стиральной машины для дома превращается в настоящее испытание. Мы собрали топ‑5 моделей, и начнем с фаворита – машины, которая точно стоит своих денег.

1. TCL TWRF-607W12W1



TCL TWRF-607W12W1 – стиральная машина, которая действительно упрощает жизнь, особенно если пространство ограничено или вы цените тишину. Цифровой инверторный мотор работает мягко, снижает вибрацию и экономит энергию, а благодаря повышенному ресурсу на него предоставляется 10-летняя гарантия.



Стирка паром – одна из функций, к которой быстро привыкаешь. Пар помогает убирать аллергены и запахи, освежать одежду и улучшать итоговый результат без жёсткой обработки ткани. Это удобно, если дома есть дети, животные или вы ведёте активный образ жизни. Есть быстрый цикл на 15 минут – оптимален для около 2 кг белья, когда нужно привести вещи в порядок "здесь и сейчас". А барабан с ячейками в форме сот бережно обращается с тканью: волокна меньше трутся о поверхность, одежда дольше сохраняет форму и мягкость.

Отдельный плюс – дозагрузка белья. Забыли носок? Полотенце? Футболку? Не нужно ждать следующей стирки. Машина позволяет добавить вещи уже после старта – мелочь, но спасает каждый раз. И ещё одно бытовое преимущество – автоматическое взвешивание. Машина сама определяет, сколько белья внутри, и подстраивает количество воды, время стирки и энергозатраты. Даже если стираете всего пару вещей, расход будет ровно таким, каким нужно.

Ну и напоследок – отложенный старт до 24 часов помогает стирать тогда, когда удобно именно вам – например, запустить стирку заранее и к утру просто достать уже чистое бельё. Машина просто вписывается в ваш график, а не наоборот.

2. LG F1296HDS3





LG F1296HDS3 – качественная, но дорогая модель с фронтальной загрузкой, способная вместить до 7 кг белья. Это примерно два одеяла или пуховика, для которых предусмотрены отдельные программы стирки. Всего доступно 13 режимов и опция обработки белья горячим паром.

Температуру воды можно регулировать от 0 до 95°, а скорость отжима – до 1200 об/мин, что делает модель универсальной и подходящей для разных типов тканей. Инверторный двигатель обеспечивает тихую и долговечную работу, защита от перепадов напряжения, контроль пенообразования и блокировка от детей гарантируют безопасную эксплуатацию.

Модель функциональная, однако в сравнении с более современными решениями на рынке может показаться менее обновлённой как по дизайну, так и по набору технологий, что важно учитывать при выборе.

3. Bosch WAN24200ME





Тоже премиальная модель, которая при внушительной цене не предусматривает официальной гарантии, только от магазина покупки.

Bosch WAN24200ME с инверторным двигателем EcoSilenceDrive обеспечивает стабильную, тихую и надёжную работу. Машина вмещает до 8 кг белья за один цикл и предлагает 15 автоматических программ для разных типов тканей и степени загрязнения. Система VarioDrum с каплевидными выступами на барабане тщательно удаляет загрязнения, не повреждая волокна, а технология ActiveWater экономно расходует воду.

Функция SpeedPerfect ускоряет стирку за счёт повышения температуры нагрева.

Панель управления включает поворотный переключатель программ и сенсорный дисплей, таймер отложенного запуска позволяет выбрать удобное время старта, а технология защиты от протечек гарантирует безопасную эксплуатацию.

4. Indesit MSC 615





Indesit MSC 615 – доступная и проверенная временем модель. Это простая стиральная машина без обработки паром, инверторного мотора и сенсорного управления, ориентированная на базовые повседневные задачи.

Узкий корпус делает её удобной для небольших ванных комнат, барабан рассчитан на 6 кг белья. В арсенале 16 режимов, включая быстрые циклы продолжительностью менее часа.

Для повышения эффективности предусмотрены дополнительные функции: Extra Wash для сильных загрязнений и Energy Saver для экономичного расхода электроэнергии.

5. Haier HW60-BP12919B





Haier HW60-BP12919B – модель с акцентом на базовый функционал. Её стоимость может показаться относительно высокой для своего класса, особенно с учётом того, что управление выполнено исключительно кнопками – такой формат нравится не всем, кто привык к поворотному селектору.

В остальном это базовое решение для повседневной стирки, без расширенного набора дополнительных технологий.

Среди практичных особенностей – автоматическая оптимизация работы в зависимости от загрузки и паровая обработка, которая освежает вещи и уменьшает количество складок, упрощая глажку.