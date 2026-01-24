На Клео.ру стартовало голосование за лучший бальзам для губ до 1500 рублей

На Клео.ру запущен новый народный рейтинг. В этот раз читателям предлагают выбрать лучший бальзам для губ в ценовой категории до 1500 рублей – продукт, который особенно актуален в холодное время года, когда кожа губ нуждается в защите и восстановлении.

С понижением температуры бальзам для губ становится базовым средством ухода. Однако широкий ассортимент и разрозненные отзывы часто усложняют выбор. Новый рейтинг Клео.ру призван помочь сориентироваться среди популярных средств и показать, каким продуктам действительно доверяют пользователи.

В голосовании участвуют бальзамы для губ, широко представленные на рынке и отобранные по нескольким критериям: узнаваемость бренда, принадлежность к одной ценовой категории и востребованность у покупателей. Все позиции находятся в диапазоне до 1500 рублей, что делает сравнение корректным и прикладным.

Голосование проходит на сайте Клео.ру и в официальном Telegram-канале издания. Принять участие может любой желающий. Участникам доступен выбор одной, двух или сразу нескольких позиций – в зависимости от личного опыта использования. Итоговые результаты будут сформированы на основе суммарных данных с обеих площадок.

Народные рейтинги Клео.ру строятся на принципах прозрачности и реального пользовательского опыта. Проект не опирается на субъективные экспертные оценки и рекламные факторы, а отражает живое мнение аудитории. Такой формат помогает сократить время на поиск информации и избежать противоречивых отзывов.

Ранее читатели Клео.ру уже выбирали лучшие банковские приложения, зубные пасты, солнцезащитные средства, дезодоранты, питьевую воду, детское питание, витамины D₃ и гидрогелевые патчи. Новый рейтинг продолжает эту серию и направлен на формирование культуры осознанного потребления.