Смешно и трогательно: 6 лучших романтических комедий ко Дню святого Валентина

У романтических комедий есть редкий талант – выглядеть несерьезными, а говорить при этом о вполне взрослых вещах. Про иллюзии, про одиночество, про ожидания и про то, как люди годами промахиваются мимо друг друга. Ко Дню святого Валентина собрали ромкомы, которые можно посмотреть со второй половинкой или в одиночестве, если нет пары.

"Все без ума от Мэри" (1998) (18+)





Комедия братьев Фаррелли – шумная, грубоватая и на первый взгляд абсолютно фарсовая. Совсем еще молодая Кэмерон Диаз играет Мэри – девушку, в которую когда-то влюбились все мальчики в школе и так из этого состояния и не вышли. Бен Стиллер, Мэтт Диллон и Крис Эллиот соревнуются в странности, каждый по-своему пытаясь завоевать ее внимание, при этом никто из них не особенно заинтересован в настоящей Мэри. Забавно, что за всей этой клоунадой довольно четко читается мысль: влюбленность в образ – штука удобная, но крайне нечестная.

"Когда Гарри встретил Салли" (1989) (18+)





Билли Кристал и Мег Райан играют пару, которая слишком много думает и слишком много говорит – и именно поэтому фильм до сих пор кажется живым. Их герои знакомятся, расстаются, снова пересекаются, дружат, спорят и пытаются понять, можно ли вообще дружить, если между вами есть хоть какое-то напряжение. Сценарий Норы Эфрон наполнен репликами, которые давно разобрали на цитаты, но даже без них фильм остается честным разговором о близости без розовых фильтров.

"Ноттинг Хилл" (1999) (18+)





Хью Грант здесь – в своем самом узнаваемом амплуа: застенчивый, немного растерянный, с вечно извиняющимся выражением лица. Его герой – владелец книжного магазина, который случайно влюбляется в кинозвезду, сыгранную Джулией Робертс. Ричард Кертис снова пишет историю про разницу статусов, но делает это мягко и с юмором, не превращая фильм в сказку. Здесь много Лондона, неловких пауз и тихих сцен, за которые этот ромком и любят.

"Как отделаться от парня за 10 дней" (2003) (18+)





Один из самых характерных фильмов начала нулевых – с Кейт Хадсон в роли журналистки женского журнала и Мэттью МакКонахи в роли самоуверенного рекламщика. Их герои встречаются не из лучших побуждений: у нее – задание, у него – пари. По ходу дела оба ведут себя так, что хочется поставить фильм на паузу и выдохнуть. Сегодня этот сюжет выглядит довольно токсично, но как культурный слепок эпохи – с ее гендерными стереотипами и глянцевым оптимизмом – фильм по-прежнему любопытен.

"Война невест" (2009) (18+)





Энн Хэтэуэй и Кейт Хадсон играют подруг, которые с детства мечтали о свадьбе в нью-йоркской "Плазе" – и внезапно оказываются соперницами. Дальше начинается откровенно жестокая комедия, где под удар попадает все: дружба, здравый смысл и чувство меры. Фильм не столько про любовь, сколько про давление ожиданий и культ "идеального дня", ради которого героини готовы вести себя максимально некрасиво.

"Любовь по правилам и без" (2003) (12+)





Нэнси Майерс снял ромком для взрослых – и это чувствуется с первых сцен. Джек Николсон играет убежденного холостяка, привыкшего к молодым подругам, а Дайан Китон – успешную писательницу, у которой давно нет иллюзий насчет отношений. Между ними возникает роман, осложненный присутствием героя Киану Ривза – идеального, внимательного и слишком правильного. Фильм неспешный, уютный и удивительно честный в разговоре о чувствах после сорока.