Винил, книги и CD: почему поколение Z возвращает аналоговые увлечения

Поколение, которое выросло со смартфоном в руках, неожиданно разворачивается в другую сторону. Вместо еще одного приложения – проигрыватель, вместо стриминга – пластинка, вместо экрана – бумажная книга.

Аналоговые увлечения снова становятся частью повседневной жизни. И двигают этот процесс не ностальгирующие взрослые, а зумеры.

Винил снова популярен





Индустрия виниловых пластинок за последние годы выросла в разы. Продажи, которые когда-то считались нишевыми, вышли на уровень миллиардов долларов. При этом главный покупатель – не коллекционер с опытом, а молодежь. Люди 16–24 лет активно покупают пластинки, и это напрямую влияет на рынок.

Важно, что речь не только о звуке. Для зумеров пластинка – это физический объект. Обложка, оформление, ощущение вещи в руках. Поэтому к выбору подходят внимательнее: если покупать, то что-то, что действительно хочется оставить.

CD и плееры возвращаются





Казалось, что CD-диски и касеты окончательно остались в прошлом. Но они снова появляются в повседневности. Причина та же – желание иметь что-то физическое. Не просто трек в телефоне, а конкретный альбом, который можно включить и послушать целиком.

Плюс это часть культуры вокруг артиста. Мерч, визуал, оформление – все это снова становится важным.

Интересно, что зумеры чаще покупают такие вещи, чем предыдущие поколения. Но делают это осознанно, не на потоке.

Бумажные книги и журналы снова востребованы





Продажи печатных книг в последние годы бьют рекорды. И большая часть читателей – молодые люди. Социальные сети здесь играют двойную роль. С одной стороны, именно там распространяется интерес к чтению – через книжные сообщества и рекомендации.

С другой – появляется усталость от экранов. Книга становится способом переключиться и отдохнуть.

Журналы тоже возвращаются, но уже как часть визуальной культуры. Их покупают не только ради текста, но и ради картинки, верстки, атмосферы.

Меньше экранов – больше офлайна

Главный драйвер тренда – усталость от постоянного онлайна.

Когда большая часть жизни проходит в телефоне, появляется потребность в чем-то более "осязаемом". Винил, книги, плееры дают это ощущение. Плюс аналоговые форматы требуют больше внимания. Нельзя просто включить фоном и забыть. Нужно выбрать, поставить, послушать.

Именно это многим сейчас и нужно – чуть меньше шума и больше концентрации.

Аналог – это еще и опыт





Зумеры активнее ходят на концерты, покупают мерч, собирают коллекции. Это часть общего тренда: не просто потреблять контент, а проживать его.

Музыка – не только в наушниках, но и в комнате через колонки. Книга – не файл, а вещь, которую можно перелистывать.

Такой формат дает больше вовлеченности, даже если он требует больше времени и денег.