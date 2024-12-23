Регина Тодоренко рассказала, какие книги стоит дарить детям

Каждая мама перед Новым годом с трепетом думает о том, что же положить под елку своему драгоценному малышу. Игрушки и сладости – это прекрасно, но как насчет подарка, который не только порадует, но и принесет пользу? Телеведущая и актриса, мама двоих сыновей Регина Тодоренко уверена: лучшим выбором является книга. В своем телеграм-канале она поделилась идеями, какие издания могут стать идеальным подарком для детей разных возрастов.





Классические произведения детской литературы занимают особое место в сердцах и умах малышей. Истории о Буратино, приключениях Малыша и Карлсона или волшебстве Изумрудного города не теряют своей актуальности. По мнению Регины Тодоренко, эти книги знакомят детей с вечными ценностями, такими как дружба, смелость и доброта. Погружаясь в их миры, ребенок учится понимать себя и окружающих, формируя прочный моральный стержень.

Для самых юных читателей важны книги с яркими иллюстрациями. Красочные картинки привлекают внимание, вызывают интерес и стимулируют воображение. Малыш может часами перелистывать страницы, рассматривая детали и запоминая образы, отметила телезвезда. Возможно, именно эти первые впечатления останутся с ним на всю жизнь, став фундаментом для любви к чтению.

Любознательным детям непременно понравятся научные книги, которые открывают дверь в мир знаний. Серии вроде "Хочу все знать" пробуждают интерес к науке, истории и природе, считает знаменитость. Они отвечают на множество "почему" и "как", которые так часто звучат от малышей. Такие издания не только расширяют кругозор, но и развивают способность мыслить и анализировать.

Не стоит забывать и о книгах, помогающих разобраться в собственных чувствах и эмоциях. Регина Тодоренко отметила: понимание себя – важный шаг на пути к развитию эмоционального интеллекта. Издания, рассказывающие о том, как выражать и управлять эмоциями, позволяют детям лучше коммуницировать с окружающими, строить отношения и справляться с переживаниями.





Интерактивные книги, которые также упомянула артистка, становятся все более популярными и неслучайно. Наклейки, задания, игры – все это превращает чтение в увлекательное приключение. Ребенок не просто слушает или смотрит, он становится активным участником процесса. Такие книги развивают мелкую моторику, логику и творческие способности, делая времяпровождение с пользой еще и веселым.

Регина Тодоренко считает, что книга дает возможность ребенку открыть новые миры, научить его важным жизненным принципам и провести время вместе, погрузившись в увлекательные истории. В эпоху цифровых технологий именно печатные издания способны подарить особое ощущение волшебства и близости.