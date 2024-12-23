5 причин посетить шоу "Тайна семьи Деда Мороза"

С 25 по 30 декабря и со 2 по 7 января во Дворце Ирины Винер в Лужниках состоится премьера грандиозного шоу телеканала "Карусель" "Тайна семьи Деда Мороза" от создателей праздничных хитов в Кремле и Крокус Сити Холле. Раскрываем пять причин, почему детям и их родителям нельзя пропустить удивительное представление.

1. Шоу подготовлено в уникальном формате 360 градусов. Благодаря возможностям Дворца Ирины Винер "Тайна семьи Деда Мороза" развернется для гостей в каждой точке зала. Зрителей ждут появления любимых мультперсонажей со всех сторон – слева, справа, снизу и сверху. Стоит выбирать места в первых рядах бельэтажа и у проходов между рядами в партере, чтобы прикоснуться к легендарным героям, поучаствовать в играх и перенестись в сказку.

2. Непрерывные интерактивы с гостями. Комфорт детям и их родителям гарантирует вместимость камерного зала – не более 2,5 тысяч человек. При этом размах, насыщенность спецэффектами и другие фирменные элементы, полюбившиеся зрителям Ёлок в Крокусе, останутся неизменными. Кроме того, размеры площадки позволят максимально вовлечь детей и их родителей в сюжет истории. В шоу выступят 50 артистов в светящихся костюмах. Они будут взаимодействовать с гостями, находясь прямо в зале и меняя образы раз в 20 минут.

3. На сцене – любимые всеми детьми мультперсонажи. Помимо главного новогоднего волшебника, в представлении примут участие герои телеканала "Карусель", знакомые каждому ребенку – веселые Смешарики, любознательные Фиксики, неугомонный Буба, упрямый Бодо Бородо и озорной Финник. Вместе они откроют самую большую тайну семьи Деда Мороза. Кто же родители Снегурочки? В чем причина их загадочного исчезновения? Зрителей ждет захватывающее мульт-расследование, полное неожиданных поворотов и волшебных сюрпризов.

4. Множество разнообразных шоу-номеров, которые поразят самую взыскательную публику. На пути к разгадке тайны гости Дворца Ирины Винер увидят фантастический полет Деда Мороза и Снегурочки на крылатых санях прямо над залом, завораживающий балет гигантских 5-метровых дирижаблей, восхитительные цирковые номера в воздухе и шоу гигантских мыльных пузырей. Особым аттракционом для публики станут 8-метровые танцующие фонтаны.

5. Дворец Ирины Винер знаменит не только как культурно-спортивный центр, но и как знаковый объект московской архитектуры. С первых же минут на площадке зрителей ждет праздничная атмосфера. В красочном фойе с оформлением в традиционном русском стиле будут расположены 9-метровая красавица-елка, эффектные фотозоны, новогодняя ярмарка с сувенирами и подарками, а также вкусный фудкорт с попкорном, сладкой ватой и другими сладостями.

Когда: Даты проведения: 25-30 декабря 2024 г., 2-7 января 2025 г.

Где: Дворец Ирины Винер (ул. Лужники, д. 24, с. 24)

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