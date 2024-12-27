"Один дома" и "Гарри Поттер" надоели: 5 новых фильмов, которые создадут новогоднее настроение

Праздники на пороге, а ощущение зимней сказки все никак не приходит? Не беда! В такие моменты новогодние фильмы спасают настроение лучше любого имбирного латте. Но что делать, если классика вроде "Один дома" или "Гарри Поттера" заезжена до дыр? Мы собрали для вас пять свежих кинокартин последних лет, которые помогут проникнуться духом праздника и посмотреть на Новый год под другим углом.

1. "Необыкновенное Рождество Зои" (2022)





Музыкальный подарок для души и сердца! Этот фильм-сиквел сериала "Экстраординарный плейлист Зои" буквально утопает в праздничных мелодиях и танцах. Главная героиня, Зои, пытается справиться с потерей и создать идеальное Рождество для своей семьи. Но в центре сюжета не только трогательная история, но и целый мюзикл с известными рождественскими хитами. Если вы любите музыкальные комедии, которые оставляют приятное тепло на душе, это ваш выбор.



2. "Тихая ночь" (2021)





Кира Найтли, Роман Гриффин Дэвис (да-да, тот самый из "Кролика Джоджо") и Рождество с мрачным оттенком. Эта необычная черная комедия рассказывает о последнем семейном ужине в канун Рождества. Сюжет начинается, как типичный праздничный фильм: шутки, уют и шампанское. Но затем история поворачивает в совершенно неожиданную сторону. Если вы цените юмор с ноткой абсурда и готовы к легкому рождественскому шоку, включайте!

3. "Неуловимый аромат любви" (2022)





Рождественский роман с французским акцентом! В центре сюжета – талантливый парфюмер, чья жизнь принимает неожиданный поворот после случайной встречи в канун праздника. Атмосфера романтики и волшебства буквально витает в воздухе, а красочные пейзажи рождественского Парижа завораживают. Фильм идеально подойдет для уютного вечера с чашкой какао и теплым пледом.

4. "8-битное Рождество" (2021)





Сладкая ностальгия для всех, кто когда-то мечтал о легендарной приставке Nintendo. Действие фильма разворачивается в 80-х, где главный герой, десятилетний Джейк, мечтает найти заветный подарок под елкой. Это не только смешная комедия, но и трогательная история о семье, детских мечтах и истинной магии праздников. Настоящая находка для поклонников ретро-атмосферы и ярких воспоминаний.

5. "Рождество на двоих" (2019)





Романтическая комедия, которая удивит вас больше, чем обещает трейлер. В главных ролях блистательная Эмилия Кларк и Генри Голдинг. История о том, как судьба сводит героиню-неудачницу и загадочного незнакомца в самом сердце рождественского Лондона. Уютные рождественские декорации, теплый юмор и неожиданные сюжетные повороты делают этот фильм идеальным для праздников.