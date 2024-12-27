С пользой для души и тела: как качественно провести новогодние выходные

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Новогодние каникулы — это время, когда можно остановиться, выдохнуть и сделать что-то действительно приятное для себя.

Длинные новогодние каникулы – это шанс не только расслабиться, но и зарядиться энергией на весь следующий год. Если просто валяться на диване уже не кажется лучшей идеей, вот полный гайд, как провести время с пользой для души и тела.

Домашний SPA: балуем себя

Фото: freepik.com

Создайте у себя дома небольшой салон красоты. Это не только приятно, но и полезно для восстановления после праздников.

  1. Ароматерапия: добавьте несколько капель эфирного масла лаванды или апельсина в диффузор, чтобы настроиться на расслабление.

  2. Пилинг для тела: смешайте кофейный скраб (кофейная гуща + кокосовое масло) и аккуратно помассируйте кожу. Это улучшает кровообращение и делает кожу мягкой.

  3. Маска для лица: попробуйте питательную маску с медом и овсянкой, чтобы увлажнить кожу.

  4. Теплая ванна: добавьте морскую соль и лепестки сушеной розы, чтобы завершить ритуал ухода.

Простые асаны йоги для расслабления

Фото: freepik.com
Не нужно быть мастером йоги, чтобы начать. Вот несколько простых поз для восстановления:

  • Супта Баддха Конасана (поза бабочки): лежа на спине, соедините ступни и расслабьте колени. Отлично снимает стресс и раскрывает бедра.

  • Паванамуктасана (поза избавления от ветра): лежа на спине, подтяните одно колено к груди, затем другое. Помогает снять напряжение с поясницы.

  • Сетубандхасана (поза мостика): лежа на спине, поднимите таз вверх, опираясь на ступни и плечи. Укрепляет мышцы спины и улучшает кровообращение.

  • Баласана (поза ребенка): сядьте на пятки, вытяните руки вперед и положите лоб на коврик. Идеально для расслабления после долгого дня.

Добрые фильмы для уютного вечера

Фото: freepik.com

Когда хочется тепла и вдохновения:

  • "Маленькие женщины" (2019): трогательная история о семье, любви и амбициях.

  • "Шоколад" (2000): история о том, как немного сладкого может изменить жизнь.

  • "Вкус жизни" (2007): фильм о поиске гармонии через еду и отношения.

  • "Песнь моря" (2014): анимационная сказка с невероятной атмосферой и глубоким смыслом.

Вдохновляющие книги на любой вкус

Фото: freepik.com
Книги – отличный способ провести время с пользой и замотивировать себя на новые достижения в следующем году. Вот несколько рекомендаций:

  1. "Становление" (Мишель Обама) – биографическая книга о том, как преодолевать преграды и верить в себя.

  2. "Эссенциализм: Путь к простоте" (Грег Маккеон) – об искусстве сосредотачиваться на самом важном.

  3. "Алхимик" (Пауло Коэльо) – вдохновляющая история о поиске своей судьбы.

  4.  "Думай медленно... решай быстро" (Даниэль Канеман) – о том, как работает наше мышление.

Елизавета Федорова

Редактор

 

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