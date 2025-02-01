Не только море и лыжи: почему стоит поехать в Сочи зимой

Летом этот город любят за пляжи и море. Зимой едут ради катания на горных лыжах. А тренд последних лет – совмещать активности, отдых и заботу о здоровье. Корреспондент женского журнала Клео.ру побывал в модных сочинских отелях сезона зима-2024/25.

Популярностью сегодня пользуются отели Ski Inn 4* и Rosa Springs 5*, расположенные на горных склонах курорта Роза Хутор. Первый – с концепцией ski-in ski-out – подойдет горнолыжникам, которые приезжают ради катания и пухлого снега. В отеле есть специальная лыжная комната, где можно оставить снаряжение и сразу из которой можно выйти к подъемникам – удобно. Второй подойдет более сложным натурам, ориентированным на здоровый образ жизни. Его концепция Life Balance отвечает самым взыскательным запросам гостей: антистресс-номера, номера с массажным оборудованием, номера под названием "Здоровый сон", оснащенные ортопедическими кроватями и матрасами, – перечислять изюминки можно долго.





А еще это настоящий санаторий в горах с таким множеством процедур, что хочется обязательно попробовать все и уехать с ощущением молодости и здоровья. Тем более тут есть уникальная методика, позволяющая всего за несколько минут провести чек-ап организма: становишься на специальную платформу и видишь на экране свой биологический возраст, проблемные зоны, а в конце получаешь многостраничный отчет о том, на что стоит обратить внимание, какие процедуры и даже диеты показаны.





Кстати, про еду. В российских отелях система "все включено", за которой обычно едут в Турцию и Египет, только набирает обороты. Но тут она сделана с умом, чтобы люди при изобилии выбора не переедали. Она основана по принципу "нулевого километра", использует исключительно местные органические продукты. Все блюда помечены специальными значками – от самых полезных до тех, которыми можно себе лишь немного побаловать без вреда для фигуры.

Впрочем, лишние калории быстро сгорят после пары спусков на лыжах. А еще есть скандинавская ходьба, гимнастика на свежем воздухе, лесотерапия – скучно точно не будет!





Но если хочется быть ближе к тусовочной части курорта, то можно выбрать семейный отель "Эрбелия от Васта" 4*, который расположен на уровень ниже, вдоль живописной реки Мзымта, берущей свое начало в верховьях Кавказского хребта. Магазины, рестораны, игровые центры, интерактивный этнопарк – вокруг бурлит активная жизнь. При этом в номерах благодаря отличной звукоизоляции полная тишина. Тут продумано все для комфорта и покоя. Умные колонки "Алиса" поставят любимую музыку, дорогая итальянская косметика в номерах подарит блаженство, спа-центр гармонизирует тело и душу, обильный завтрак станет праздником для желудка. Свежий ремонт, внимательный персонал, дорогое оснащение – тут настолько хорошо, что, едва уехав, уже начинаешь скучать по этому гостеприимному месту.