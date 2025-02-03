Эко-лайфстайл для начинающих: как минимизировать свой экологический след без радикальных изменений

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Не нужно менять все сразу, достаточно начать с небольших шагов, которые со временем войдут в привычку.

Экологичный образ жизни уже давно не выглядит как что-то сложное, дорогое или странное. Не нужно переезжать в деревню, шить одежду из мешковины и чистить зубы углем, чтобы заботиться о планете. Достаточно внести в повседневность небольшие изменения, которые не ударят по комфорту, но при этом реально сократят количество отходов и уменьшат вредное воздействие на окружающую среду.

Пересмотреть покупки

Спонтанный шопинг – враг не только кошелька, но и экологии. Чем меньше ненужных вещей, тем меньше мусора. Лучше покупать реже, но качественнее, выбирать натуральные ткани и многоразовые аксессуары вместо одноразовых. А еще можно заглядывать на платформы ресейла – там можно найти одежду и технику в идеальном состоянии, но с меньшим углеродным следом.

Заменить одноразовое на многоразовое

Фото: freepik.com
Каждый год миллиарды пластиковых бутылок, пакетов и упаковок оказываются на свалках. Но большую часть этого пластика можно было и вовсе не использовать. Многоразовая бутылка для воды, тканевые мешочки для овощей, контейнеры для еды и сумка-шоппер легко заменят одноразовые альтернативы, не занимая много места.

Перейти на осознанную бьюти-рутину

Косметика – еще одна сфера, где легко сократить пластик. Все больше брендов выпускают твердые шампуни, рефиллы и упаковки из переработанных материалов. А еще можно выбирать средства без микропластика и агрессивной химии – это полезно не только для природы, но и для кожи.

Дать вещам вторую жизнь

Фото: соцсети/@d.a.n.t.i.q.u.i.t.i.e.sРемонтировать, а не выбрасывать, обмениваться ненужными вещами, отдавать одежду на переработку – все это помогает уменьшить количество отходов. Сейчас есть сервисы, где можно продать или бесплатно отдать все, что больше не нужно, от мебели и посуды до косметики.

Экономить воду и электричество

Простые привычки вроде выключения воды во время чистки зубов или использования энергоэффективных лампочек реально работают. Это не только снижает коммунальные счета, но и помогает сократить расход ресурсов.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал о четырех способах замедлиться и наслаждаться жизнью. 

Елизавета Федорова

Редактор

 

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