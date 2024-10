"Кубок Кремля – Гордость России!" соберет больше мировых звезд 19 октября

Организатор – президент Российского танцевального союза (РТС), заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Станислав Попов разыграет шесть Кубков Кремля для профессионалов, любителей и пар Про-Эм (Профессионал – Любитель).



Турнир в данном формате пройдет в шестой раз и на него приглашены только лучшие рейтинговые пары, чьи достижения оцениваются не только в домашних, но и на международных турнирах. В начале октября прошли важные соревнования для каждого танцора в Великобритании: The London Ball и International Championship. Команда РТС выступила очень успешно во всех категориях, заняв места в финалах и полуфиналах. А Гильермо Роборедо и Полина Головина одержали тройную победу, завоевав золото в любителях латиноамериканской программы The London Ball 2024, International under 21 Latin и International Rising Star. Все пары уже интенсивно готовятся к Кубку Кремля, и всех зрителей и болельщиков ожидают эмоционально высоко заряженное соперничество не только за места на пьедестале, но и за финал!

По оценкам специалистов на этот раз результаты соревнований будут отличаться от апрельских, так как за прошедшие месяцы произошли стратегические изменения в категориях. Переход в профессионалы в латиноамериканской программе сделали Никита Горденков и Белла Бакарова, Николай Паршиков и Алена Гурьянова, а Михаил Попов многократный победитель Кубков Кремля в любителях и бронзовый призер в профессионалах встал снова в пару с Вероникой Тамаровой.





Стандартисты профессионалы многократные чемпионы России и обладатели Кубка Кремля Федор Исаев и Анна Зудилина закончили свою конкурсную программу, освободив чемпионскую позицию. Безусловно все эти факторы и участие многочисленной китайской команды могут привезти к новой расстановке пар на предстоящем Кубке Кремля. Но именно этим и будет интересен турнир: новые имена в профессионалах, новые позиции в любителях, смена поколений.

Станислав Попов: "Особенной на предстоящем Кубке Кремля будет и судейская панель. К нам приезжают мировые легенды: Донни и Хайди Бёрнс, Гейнор Фейвезэр, Мирко Саккани, Катарина Адзертон. Донни Бернс, президент Всемирного танцевального совета, и Гейнор Фейвезэр являются четырнадцатикратными чемпионами мира по латиноамериканским танцам. Я уверен, что такой высокопрофессиональный состав и усиливает престиж турнира на мировой арене, и дает уникальную возможность каждому участнику выступить перед такими судьями и быть оцененными ими!"





Кремлевские турниры – это праздники танца, где он может проявляться во всех вариациях и не только в соревновательных. На этот раз зрителям будет представлена насыщенная шоу-программа. В редком стиле экзибишен выступит Виктор да Силва с двумя номерами с Яной Дымовой Про-Эм и Джоанной Люнис. Показательными выступлениями попрощаются с паркетом стандартисты профессионалы Сергей Сутырин и Наталья Сажина и латинисты Райно ван ден Берг и Елена Токаренко, которые приедут из ЮАР, чтобы именно в Кремле закончить свои профессиональные выступления, не только оттанцевав турнир.





Станислав Попов более 30 лет проводит на главном паркете страны международные турниры. Это и чемпионаты мира и Европы по версии Всемирного-танцевального совета, это Кубки мира, Кубки Кремля. Более 50 праздников танца прошли за эти годы! 55 стран участниц, более 13000 пар выступали на кремлевском паркете! Именно их шаги хранит главный танцевальный зал России, а поклонники бальных танцев помнят и боготворят их имена.





Прикоснуться к именитому паркету могут не только спортсмены, но и все зрители, выйдя в музыкальные перерывы, чтобы танцевать под живую музыку исполнителей и быть счастливыми! Именно такую возможность всегда представляет организатор и ведущий Станислав Попов. "Танцуйте и будьте счастливы!" – теперь не только его девиз, но и всех, кто не смыслит себя без танца!