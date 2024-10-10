Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева: "Мы всегда рады танцевать на Кубке Кремля!"

Организатор – президент Российского танцевального союза, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Станислав Попов. Зрители смогут увидеть сразу несколько турниров для профессиональных дуэтов, любительских и танцоров Pro-Am (Профессионал – Любитель). Ни для кого не секрет, что главные фавориты соревнований по латиноамериканским танцам среди профессионалов многократные чемпионы России, пятикратные обладатели Кубков Кремля, вице-чемпионы мира и Европы, серебряные призеры Блэкпульского фестиваля Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева. Танцоры рассказали о напряженном турнирном графике, о семье и о том, как проводят редкие дни отдыха.

"Всегда рады танцевать на Кубке Кремля"

Кирилл:

Кубок Кремля – очень красивый, атмосферный турнир. Всегда соответствует высочайшему уровню соревнований и запоминается теплотой публики, хорошей атмосферой и прекрасной музыкой. И апрельский турнир в Кремле не был исключением. У нас остались только позитивные эмоции.

Валерия:

Как и всегда мы были рады танцевать на Кубке Кремля в апреле. Туда приходит семья, друзья, которые наконец могут увидеть нас в живую. Отдача от зрительного зала очень теплая, как на каждом танцевальном празднике в Кремле. Мы получили прекрасный заряд на турнир в Блэкпуле, который проходил вскоре после кремлевского.

"Люблю танцевать в Азии"

Кирилл:



В Блэкпуле мы заняли второе место. Затем много турниров станцевали в Азии, проехались по нескольким странам. Я люблю там танцевать. Публика там в танцах разбирается, поэтому всегда чувствуешь отдачу от зала, что очень важно. Это помогает и вдохновляет. Затем танцевали еще в Америке. В общем, насыщенный период получился в промежутке между двумя Кубками Кремля.

Если честно, отпуска как такого этим летом не было. Пару раз оставались на два-три дня в странах, где турниры проходили. И только. Зато в Москве в этом году было прекрасное лето. В нашей столице есть очень много мест для отдыха на воде. Я ездил с друзьями на катере, катался на вейксерфе. Прекрасно выходные проводили в Москве.

"Мечтаю, чтобы дочка поехала со мной на Блэкпул"

Валерия:

У меня были семейные поездки в этом году, не связанные с танцами. Мы были в Италии, там удалось отдохнуть, отключиться от всего, что-то посмотреть, поездить, погулять. Такие путешествия очень запоминаются, ты отключаешь голову от своей активной жизни с этими переездами, перелетами.

К сожалению, семья очень редко со мной ездит на турниры. Но я надеюсь, что может быть, когда дочка подрастает, у нас будут получаться такие поездки. Это еще и затратно выходит. Перелеты сейчас очень дорогие, к тому же в такое путешествие надо брать с собой няню, ведь поездки обычно у меня загружены тренировками, турнирами. Я думаю, когда Аделя подрастет (ей сейчас 5 лет) как-то будет полегче, и мы будем чаще все вместе выезжать. В следующем году я планирую все-таки осуществить мечту, чтобы ребенок поехал со мной на Блэкпул. Может быть, еще куда-то, где мы обычно, достаточно долго остаемся, чтобы дочка была это время со мной. Но пока это только мечты. А сейчас после турниров я стремлюсь как можно скорее попасть домой, потому что знаю, что там меня ждет Аделька. Она, конечно, любит подарки. Знает, что я всегда что-то привезу. Либо это будет вкусняшка, либо игрушечка. Понимаю, что балую. Но с пустыми руками зайти домой не могу. Я прихожу с подарком, даже если не было возможности что-то купить в поездке. Тогда перед тем, как заехать домой, еду в детский магазин, и покупаю какой-нибудь подарочек.

"Если будет танцевать, будет хорошо"

Валерия:

С сентября дочка пошла на фигурное катание. И ей, и нам пока нравится. График сейчас немного утрясется и, возможно, добавим еще танцы. Не могу сказать, что Аделька рвется на танцы. Она любит, конечно, движение, активность, она любит, что-то такое интересное. Вот фигурное катание ей пока зашло. Я была бы не против, если бы она хотела танцевать. Мы не всегда ее берем с собой в зал, она не видит этого всего, и особо не внедряется в танцевальный мир. Но даже если она будет танцевать, конечно, учить ее должны не мы с Русланом, потому что нас она вообще не воспринимает как учителей. У нее достаточно сильный характер, она Лев по знаку зодиака, и, если чего-то не хочет, она этого делать не будет, а если чего-то хочет, она любыми способами своего добьется.





Фигурное катание первое стабильное занятие у дочки. Нужно походить какое-то время. Я считаю, что нужна стабильность в занятиях, чтобы можно было понять действительно это ей нравится или нет. На фигурное катание ей пока хочется ходить. А на танцы мы тоже ходили до лета. Данные у ребенка хорошие, если будет танцевать, будет хорошо. Главное, чтобы ей нравилось, и она хотела туда идти.

«Начало осени тоже получилось очень насыщенным»

Кирилл:

Осенью мы уже станцевали чемпионат мира в Лос-Анджелесе. Затем открыли выступления в России турниром в Ярославле. Для меня это особое событие, его организуют мои родители, и проводится оно в моем родном городе. Туда посмотреть на наше выступление приходят все мои друзья. В этом году турнир стал еще более масштабным. Проходил три дня. Собрались все ведущие пары страны. Получилось очень красивое и запоминающееся событие.

В начале октября мы были в Лондоне. Приняли участие в двух знаменитых турнирах – International и London Ball, станцевали два шоу и 8 октября вернулись в Москву. Будем готовиться к Кубку Кремля. Так что, начало осени тоже получилось очень насыщенным.

"Выдохнем и покажем свой лучший танец"

Кирилл:

Мне хочется пожелать и участникам, и зрителям получить огромное удовольствие от турнира. Все пары уже готовятся к нему по максимуму. Нам всем необходимо выдохнуть и показать свой лучший танец. А зрителям, безусловно, поддерживать танцоров: аплодировать, кричать, не сдерживать свои эмоции! Ждем с нетерпением Кубка Кремля. Увидемся на паркете!





Валерия:

Я хочу просто классно танцевать, так как у себя дома. Видеть родных и близких мне людей, которые поддерживают меня и наслаждаются моим искусством. Этого желаю и всем остальным нашим парам. И хоть это и самый большой, значимый турнир в России… он очень душевный! Многие мечтают попасть на Кубок Кремля и увидеть своих детей танцующими. Поэтому для всех, кто хочет и мечтает, советую приобрести билеты и прийти! Будет незабываемо!