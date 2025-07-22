Клео.ру запустил народные рейтинги: выбираем лучшие товары вместе

Женский журнал Клео.ру запустил рейтинги. В отличие от типичных подборок, составленных редакцией или приглашенными экспертами, здесь все решает голос каждого. Основная цель – создать прозрачный и объективный рейтинг товаров, основанный на реальных предпочтениях пользователей.

Первым стал рейтинг зубных паст стоимостью до 500 рублей. Участникам предлагается выбрать наиболее эффективные средства против кариеса из доступного сегмента. Голосовать может каждый, нужно просто выбрать один или несколько вариантов. Такой формат помогает не только собрать мнение широкой аудитории, но и упростить выбор тем, кто ищет проверенные средства ухода.

Голосование проходит как на сайте Клео.ру, так и в Telegram-канале. Все результаты суммируются, и на их основе формируется финальный список лидеров. Это дает возможность каждому повлиять на итог и сделать выбор действительно народным.

Такой формат поможет покупателям сориентироваться в широком ассортименте товаров, ведь это не просто список, а реальные рекомендации таких же пользователей. В ближайшее время планируется запуск новых рейтингов, в которых вновь будет решать голос пользователей.