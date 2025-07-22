Каждый человек сталкивается с моментами, когда будто сам себе мешает жить: срывается, отказывается от важного, обесценивает успехи, откладывает на потом. Причина часто кроется в негативных чертах характера, которые формируются еще в детстве и незаметно начинают управлять всей жизнью.

В школе "Симург" Вании Маркович учат не бороться со стыдом, виной, страхом, завистью, гневом и обидой, а понимать, принимать и перенаправлять их во внутреннюю опору, что подтверждается сотнями отзывов студентов об эффективности этого подхода. Люди становятся спокойнее, свободнее, возвращают себе чувство достоинства.





Почему мы живем не так, как хотим: взгляд основательницы школы "Симург" Вании Маркович

Многие люди уверены, что чаще всего причина всех наших проблем внешняя. Но основательница школы "Симург" Вания Маркович считает иначе: корень большинства трудностей скрывается внутри. Нас часто ведут по жизни неосознанные реакции, привычные сценарии, унаследованные установки. Это и есть те самые негативные черты характера, которые диктуют выбор, эмоции и даже судьбу.

В "Симурге" говорят об этом прямо: человек может быть добрым, талантливым, но если им управляют вина или страх, то он будет сворачивать с дороги, молчать, отказываться от себя. Негативные черты не возникают случайно, они формируются годами, а иногда передаются из поколения в поколение. Осознать это – первый шаг к свободе.

Методика Вании Маркович основана на глубокой системной работе. Многие из нас выросли с установкой "будь удобным", "не высовывайся", "заслужи любовь". Из этого и рождается внутреннее стеснение, постоянное чувство "я недостаточен". Основательница школы "Симург" метко называет это "одеждой не по размеру": человек как будто сжимает свое внутреннее пространство, чтобы соответствовать чужим ожиданиям.

В "Симурге" подчеркивают, что эти качества формируются не только через личный опыт, но и через систему семьи. Человек может бессознательно повторять сценарии своей семьи, проявляя гнев, страх, вину, при этом даже не понимая, откуда они берутся. Работа с этим слоем требует не просто психологии, а бережного системного подхода, который в школе "Симург" Вании Маркович выстраивается через расстановки и практику самонаблюдения.

Эмоциональная зрелость – это не абстрактное понятие. Это навык быть в моменте, понимать, что с тобой происходит, и не действовать на автопилоте. В школе "Симург" Вании Маркович этот навык тренируется через постоянную практику ведения дневников самонаблюдения под кураторством менторов.

Процесс трансформации строится по шагам. Сначала идет признание: "что-то в моей жизни работает не так". Затем следует наблюдение, что именно мешает. А в конце студента встречает выбор: оставить все как есть или измениться. И, наконец, ежедневные действия. Маленькие, но осознанные. Именно они, по словам Вании, "растят самооценку крупинка за крупинкой".

Один из студентов вспоминает: "Я всегда думал, что у меня просто тяжелый характер. А оказалось – это защитные реакции, которые можно увидеть, понять и перестать с ними сливаться. После курса я начал жить, а не выживать".

Отзывы студентов школы "Симург" Вании Маркович: как меняется жизнь после обучения





Отзывы студентов школы "Симург" Вании Маркович – это настоящие истории, где за словами стоят изменившиеся судьбы людей. Кто-то впервые смог спокойно сказать "нет". Кто-то перестал ругать себя и начал делать то, чего всегда хотел. Кто-то выстроил отношения с родителями, с партнером, с собой.

Чаще всего в отзывах можно прочесть следующее: "Жить стало легче. Не потому что все исчезло, а потому что я теперь знаю, что со мной происходит. И я выбираю, как реагировать". Сотни студентов отмечают, что обучение в школе "Симург" Вании Маркович – это не теория, а очень живая работа, после которой по-настоящему дышится. Это процесс, в котором появляется уважение к себе, к своей боли и к своей силе.

Негативные черты характера – не враги. Это сигналы. Они появляются, чтобы предупредить, но со временем начинают мешать. Важно не бороться с собой, а научиться слушать, понимать и трансформировать свою жизнь. В этом и заключается суть эмоциональной зрелости – главного курса школы "Симург".

"Не ждите, что кто-то изменит вашу жизнь. Просто начните с одного действия. Сегодня. Сейчас", – заявляет Вания Маркович. И это путь, которым уже идут тысячи людей. Через честность, осознанность и поддержку. Через школу "Симург", где каждое качество можно превратить в ресурс. И где в человеке видят не проблему, а возможность.