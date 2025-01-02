Как обогатить свой словарный запас: советы от филолога

К сожалению, не все умеют в полной мере использовать потенциал русского языка. Филолог, журналист и преподаватель ораторского искусства Мария Кондратович поделилась с читателями "Клео.ру" практическими советами, как обогатить свой активный словарный запас и стать более грамотным и красноречивым оратором.





"Темный ни разу в жизни не сказал слово "опровержение", или "трепетный", или "волнующий". Он даже не сказал: "Я с трудом пережил ваш отъезд, девушка". Миша, он женщине не оставит воспоминаний, потому что запоминаются не поцелуи, сынок, запоминаются слова".

Из письма Михаила Жванецкого сыну.

Русский язык – один из самых богатых в мире. Количество слов в нем более пятисот тысяч. Когда мы открываем рот и начинаем говорить, презентуем себя лучше самых брендовых вещей и высоких социальных статусов. Уровень культуры и интеллекта, традиции семьи и воспитание, образование и круг общения формируют нас. Словарный запас невозможно расширить один раз и на всю жизнь. Важный способ научиться аргументировать, выстраивать логику и структурировать речь – постоянно обогащать активный словарный запас и практиковать навык импровизации. Да, читать – это важно, но для обогащения лексикона в большей степени важно читать в детстве и юности.

Я хотела бы сказать, что никогда не поздно начать, но здесь, как и со множеством человеческих навыков, в какой-то момент становится малоэффективно. И ещё, чтение крайне важно, но не гарантирует красноречие. Мы знаем огромное количество людей, которые много читают, но боятся говорить. Я делаю словарный запас на активный и пассивный. Пассивный – это те слова, которые вы понимаете, но не используете или используете редко. Активный словарный запас – это слова, которые вы активно применяете. Одни и те же события и явления люди описывают по-разному.





Как начать обогащать активный словарный запас

1. Говорите

Чтобы обогатить речь, мысли необходимо формулировать самому, а не только читать. Вслух или даже письменно, но осознанно пользоваться словами. Сравните, как мы говорим в быту и на публике. А как мы выглядим дома с утра и на сцене? Красивая речь как внешность – требует осознанности и развития.

2. Общайтесь с теми, кого приятно слушать

"Скажи кто твой друг, я скажу кто ты". Семья и окружение формируют нашу речь. Когда мне пишут: "Если я начну говорить грамотно, меня не поймут", это, знаете ли, странно. Пусть вас беспокоит то, какое впечатление вы производите на людей высокой культуры. Благо, у нас есть интернет: смотрите интервью, выступления, творческие вечера великих людей с богатой речью.





3. Ищите синонимы

Я как-то услышала, что у писателя Сергея Довлатова было правило – однокоренные слова не должны повторяться в одном абзаце. Это высший пилотаж писателя и рассказчика. Например, вы хотите поделиться впечатлениями о фильме. Будете искать синонимы слову "фильм" или станете повторять его бесконтрольно? В этом фильме, в начале фильма, фильм мне понравился и т. д. А ведь есть слова "кино", "картина", "лента". Можно указать на жанр или другие детали. "Комедия", "работа Спилберга" и т. д. Тогда ваша речь заиграет новыми красками и не будет скудной.

4. Делитесь

Расскажите о просмотренном фильме или прочитанной книге. Записывайте эти рассказы на видео, чтобы увидеть себя со стороны. С каждым новым видео вы будете говорить лучше. Рассказывайте с эмоциями. Основная ценность не в описании актерского состава и даже не в сюжете. Если именно вы сможете вдохновить других на просмотр – это уже победа!





5. Будьте внимательны к новым словам

Как часто вы слышите слова, значение которых либо не знаете, либо путаете? Маскулинный или мускулинный? Что такое "синекура"? Один мой знакомый регулярно "садился в лужу", путая термины. Например, вместо "я толерантный", он гордо заявил "я латентный". Вместо self made использовал dream team. Не проходите мимо новых слов, выписывайте, внедряйте. Нет особого смысла запоминать сложные названия болезней или то, что не поможет вам говорить интереснее. Но градус любознательности повышать нужно и важно.