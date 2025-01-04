Как избавиться от провинциального говора: советы от филолога

Филолог, журналист и преподаватель ораторского мастерства Мария Кондратович поделилась с читателями "Клео.ру" универсальными советами, которые помогут вам нивелировать региональный говор и заговорить как высококультурный человек из высшего общества.





Сразу отмечу, что в говоре и специфическом региональном произношении нет ничего плохого. Это один из показателей самобытности, идентификации и принадлежности к месту рождения, вашим корням. Проблема ли это, решает сам носитель языка. Если вы решили связать вашу деятельность с работой в СМИ, на сцене или считаете овладеть фонетически чистым произношением, нужно над этим поработать.





В зависимости от региона, признаки говора бывают следующими: излишне быстрый/медленный темп речи, непроизнесение всех звуков, "оканье", безударное произношение слов, "яканье", фрикативное "г". Это сразу выдает в вас провинциала. Рекомендую найти преподавателя по речи и ораторскому мастерству. Самостоятельно, без помощи наставника избавиться от говора довольно сложно. На первом этапе работы вы можете сами нивелировать некоторые речевые особенности. Замечу, что с разными особенностями – разные способы работы, их невозможно уместить в короткие советы, и для стойкого результата стоит заняться вопросом всерьез.





Но давайте выделим универсальные основные советы:

Осознанно произносите все слова целиком, не тараторите и не "подъедайте" звуки. Сравните: "оч нраица" и "очень нравится". Помните об ударениях. Если вы торопитесь, не выделяете ударения, тараторите, то вы просто "пуляете" в людей словами и обесцениваете свою речь. И пожалуй, самый важный совет, полезный абсолютно всем – погружайте себя в среду грамотно и фонетически правильно говорящих людей. Это можно сделать и онлайн, слушая лекции, аудиокниги, подкасты и т. д.