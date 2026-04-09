В Москве названы лауреаты премии "Электронная буква – 2025"

1 апреля в столичном Театре на Страстном подвели итоги седьмого сезона всероссийской премии в области электронных и аудиокниг "Электронная буква". Главную награду в номинации "Книга года" получила петербургская сценаристка и драматург Алиса Лунина с любовным романом "Открытки счастья". В произведении рассказывается о девушке, которая, получив в наследство старые открытки и снабжая их теплыми пожеланиями, неожиданно преображает судьбы окружающих и свою собственную.





Лучшим чтецом ("Голосом года") жюри признало Татьяну Завроцкую из Тюмени. За плечами диктора – запись более 60 книг для "Литрес". Награду ей принесла озвучка психологического триллера Натальи Меньшиковой "Место на карте", посвященного теме ревности и предательства.

Всего на конкурс поступило 2683 заявки из разных стран. В шорт-лист, обнародованный в декабре 2025 года, вошли 20 авторов и 20 исполнителей аудиокниг. Победителей определило жюри, в состав которого входили Сергей Чонишвили, Александр Цыпкин, Антон Комолов, Дмитрий Череватенко, Вера Богданова и другие деятели культуры.

Лауреаты получили денежные призы от группы компаний "Литрес": Алиса Лунина и Татьяна Завроцкая – по 300 тысяч рублей. Кроме того, победительнице вручили ноутбук, а чтец – микрофон.

В новой категории "Голос классики" первенство досталось Юрию Понкратову. В номинации "Дебют" среди авторов отличилась Екатерина Белокрылова с произведением "Цирковая мышь", а среди чтецов – Анна Садовская. Каждый из них получил по 100 тысяч рублей, а также призы.





Звание "Автор года" присвоено Алексу Ключевскому. В жанровых подкатегориях лучшими признаны: Анна Россиус (современный любовный роман), Адриана Дари (любовное фэнтези), Илья Ангел (боевое фэнтези), Сергей Измайлов (боевая фантастика/попаданцы) и Юлия Ефимова (детектив, триллер).

Отдельные награды вручили партнеры. Продюсерский центр "Амедиа" отметил книгу Ксении Нечаевой "Нот" как наиболее подходящую для экранизации. Журнал "Мир фантастики" присудил премию "Грани будущего" Павлу Шушканову за роман "Эффект Эха". Сайт 7Дней.ru вручил награду "Любовь в каждом слове" Александре Дельмаре, а радиостанция "Москва FM" назвала лучшим аудиоспектаклем постановку "Козий прайм, или Пани из глухомани".