Стиль нулевых и шумное поведение: кто такие "фудкортницы"

Если раньше подростки "зависали" во дворах или у подъездов, то сейчас их главное место сбора – торговый центр. Приходят они туда, впрочем, не для покупок. Фудкорт стал новым местом притяжения, а вместе с этим появилось и новое слово – "фудкортницы".

Кто такие "фудкортницы"

Так называют подростков – чаще старшеклассниц и студенток первых курсов, – которые проводят много времени на фудкортах.

Обычно это компания, которая занимает стол надолго, берет минимальный заказ и активно живет своей социальной жизнью: общается, снимает видео, обсуждает происходящее вокруг.

Фудкорт для них – не про еду. Это удобная точка, где можно встретиться, провести время и быть на виду.

Почему именно фудкорт





У этого есть понятная логика.

Торговый центр – безопасное, теплое и бесплатное пространство. Там не нужно много покупать, чтобы остаться. Есть свет, музыка, поток людей.

Фудкорт – это еще и сцена. Место, где можно наблюдать и быть замеченной. Для подростков, которые активно ведут соцсети, это важно.

Плюс доступность: такие пространства есть почти в каждом районе.

Как выглядит "фудкортница"

Внешний стиль "фудкортниц" легко считывается.

Это вещи в духе начала 2000-х:

укороченные топы,

широкие джинсы или брюки,

худи,

яркий или немного нарочито "наивный" макияж.

Часто добавляются детали вроде наклеек на лице, блесток, звездочек.

Это не случайный выбор. Через одежду подростки показывают, к какой группе относятся и какую эстетику поддерживают.

Соцсети как часть поведения





Тренд активно распространяется через короткие видео.

Фудкорт становится фоном для контента: съемки, шутки, иногда провокации. Это может выглядеть шумно и даже раздражать окружающих.

Важно понимать, что для самих подростков это способ коммуникации. Они не просто проводят время – они создают контент и получают реакцию.

Почему вокруг тренда столько обсуждений

"Фудкортницы" часто становятся предметом критики. Причины понятны: шум, вызывающее поведение, конфликты с другими посетителями.

Но с точки зрения психологии это типичный подростковый сценарий.

В этом возрасте важно:

принадлежать к группе,

быть замеченной,

тестировать границы.

Формат меняется – раньше это был двор, сейчас торговый центр. Суть остается той же.