Стиль нулевых и шумное поведение: кто такие "фудкортницы"

Новое слово "фудкортницы" все чаще звучит в соцсетях. Разбираемся, кто это и что стоит за новым трендом среди подростков.
Если раньше подростки "зависали" во дворах или у подъездов, то сейчас их главное место сбора – торговый центр. Приходят они туда, впрочем, не для покупок. Фудкорт стал новым местом притяжения, а вместе с этим появилось и новое слово – "фудкортницы".
Кто такие "фудкортницы"
Так называют подростков – чаще старшеклассниц и студенток первых курсов, – которые проводят много времени на фудкортах.
Обычно это компания, которая занимает стол надолго, берет минимальный заказ и активно живет своей социальной жизнью: общается, снимает видео, обсуждает происходящее вокруг.
Фудкорт для них – не про еду. Это удобная точка, где можно встретиться, провести время и быть на виду.
Почему именно фудкорт
У этого есть понятная логика.
Торговый центр – безопасное, теплое и бесплатное пространство. Там не нужно много покупать, чтобы остаться. Есть свет, музыка, поток людей.
Фудкорт – это еще и сцена. Место, где можно наблюдать и быть замеченной. Для подростков, которые активно ведут соцсети, это важно.
Плюс доступность: такие пространства есть почти в каждом районе.
Как выглядит "фудкортница"
Внешний стиль "фудкортниц" легко считывается.
Это вещи в духе начала 2000-х:
укороченные топы,
широкие джинсы или брюки,
худи,
яркий или немного нарочито "наивный" макияж.
Часто добавляются детали вроде наклеек на лице, блесток, звездочек.
Это не случайный выбор. Через одежду подростки показывают, к какой группе относятся и какую эстетику поддерживают.
Соцсети как часть поведения
Тренд активно распространяется через короткие видео.
Фудкорт становится фоном для контента: съемки, шутки, иногда провокации. Это может выглядеть шумно и даже раздражать окружающих.
Важно понимать, что для самих подростков это способ коммуникации. Они не просто проводят время – они создают контент и получают реакцию.
Почему вокруг тренда столько обсуждений
"Фудкортницы" часто становятся предметом критики. Причины понятны: шум, вызывающее поведение, конфликты с другими посетителями.
Но с точки зрения психологии это типичный подростковый сценарий.
В этом возрасте важно:
принадлежать к группе,
быть замеченной,
тестировать границы.
Формат меняется – раньше это был двор, сейчас торговый центр. Суть остается той же.