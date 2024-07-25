Что подарить на 7 лет свадьбы: идеи для медной свадьбы

Медная свадьба – значимое событие в жизни молодой семьи. Супруги, которые прожили вместе 7 лет, уже могут охарактеризовать свои отношения как достаточно прочные и долговечные. Зачастую памятную дату хотят отпраздновать в кругу семьи и друзей. Если вас пригласили на такое мероприятие, то будет не лишним знать, что подарить на 7 лет свадьбы, чтобы презент пришелся к месту. В этой статье Клео.ру предлагает вам рассмотреть идеи для подарков, которые точно будут уместны для этого события.

Подарки для супругов

Медная свадьба символизирует теплоту и прочность отношений, над развитием которых молодые супруги трудились на протяжении семи лет. Как родственникам, так и другим гостям, приглашенным на мероприятие, важно знать, что подарить на медную свадьбу. Презент может иметь как символическое значение, так и быть практичным, предназначенным для применения в повседневном быту.

Выбирая подарок для жены, важно учитывать ее интересы и личные предпочтения. В этом случае можно быть уверенным, что вещь придется ей по душе и доставит удовольствие. Среди идей для подарков, которые могут порадовать женщину, можно отметить следующие:

Украшения, в составе которых может присутствовать медь (кольцо, сережки, браслет, колье), могут стать невероятно стильным аксессуаром.

Парфюм или косметические средства. При выборе аромата важно учесть личные предпочтения женщины. Вы можете сделать такой презент, только если точно знаете, какой аромат ей нравится.

Подарки ручной работы носят индивидуальный характер и станут отличным знаком внимания. Это может быть вязаный шарф, шаль или палантин, красивая картина, подушка с элементами вышивки.

Сертификат в ее любимый магазин, спа-салон, путешествие – универсальные идеи, которые всегда будут уместны и доставят женщине удовольствие.





Для мужа подарки на 7 лет свадьбы тоже могут быть чрезвычайно разнообразными, их нужно подобрать с учетом его увлечений и образа жизни:

Презент, связанный с хобби, к примеру, спортивная экипировка или аксессуар для автомобиля.

Коллекционный предмет на тему, которой он увлекается.

Аксессуары для гриля, выполненные из меди, станут находкой для мужчины, которые любят проводить время на природе за готовкой шашлыка или барбекю. Это могут быть шампуры, щетка для чистки мангала.

Сертификат на определенное мероприятие, связанное с активным отдыхом, подойдет для мужчины, предпочитающего подобное времяпровождение. С его помощью он может отправиться кататься на водных лыжах, совершить сплав на рафте, заняться экстремальным вождением.





Подарки для дома

Семейный уют – это то, что имеет ценность для всех людей, связанных браком. Если супруги получат такие подарки, они точно оценят их по достоинству. Клео.ру советует обратить внимание на такие варианты презентов:

Красивые подушки или пледы станут украшением интерьера и привнесут уют в дом. Выбирая такие предметы, учитывайте обстановку в жилище и подбирайте вещи с учетом того, чтобы они гармонично в нее вписались.

Принадлежности для кухни придутся к месту особенно в том случае, если супруги увлекаются кулинарией. Это могут быть красивые и оригинальные фартуки, прихватки, варежки и другие вещи, соответствующие подобной тематике.

Для супругов, предпочитающих активный образ жизни и любящих отдых на природе, можно презентовать туристические складные стулья, спальные мешки, термос и термокружки.

Элементы кухонной техники: тостер, мясорубка, электрогриль, фритюрница.





Символические подарки

Гости и родственники, приглашенные на мероприятие, смогут сделать приятное супругам, если подберут такие варианты символических подарков на 7 лет свадьбы:

Медная подкова – такая вещь тесно связана с традицией, ассоциирующейся с данным мероприятием. Вешать ее было принято исключительно «рожками» вверх, чтобы семейное счастье надежно хранилось и не «расплескивалось».

Медный самовар – отличный сувенир и повод проводить совместное время за семейными чаепитиями.

Медный подсвечник – станет особенно удачным решением, если он предназначен для зажигания семи свечей.

Медная посуда – чашки, кастрюли или сковородки из такого материала точно пригодятся супругам в их семейном быту.

Малахитовая шкатулка или символические фигурки из такого материала, подобранные в парном варианте – лебедей или голубей.

Парные кулоны, дополненные именной гравировкой. Предпочтительны изделия, выполненные из меди.





Подведем итог

Теперь вы знаете, что подарить на 7 лет свадьбы, чтобы презент точно понравился супругам. Конечный выбор презента и его предназначение будут зависеть от вас, но при этом важно помнить, что подарок должен быть сделан от души. В этом случае виновники торжества его точно оценят и отнесутся к нему с теплотой и благодарностью.