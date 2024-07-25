Что подарить на 7 лет свадьбы: идеи для медной свадьбы

Медная свадьба – значимое событие в жизни молодой семьи. Супруги, которые прожили вместе 7 лет, уже могут охарактеризовать свои отношения как достаточно прочные и долговечные. Зачастую памятную дату хотят отпраздновать в кругу семьи и друзей. Если вас пригласили на такое мероприятие, то будет не лишним знать, что подарить на 7 лет свадьбы, чтобы презент пришелся к месту. В этой статье Клео.ру предлагает вам рассмотреть идеи для подарков, которые точно будут уместны для этого события.
Подарки для супругов
Медная свадьба символизирует теплоту и прочность отношений, над развитием которых молодые супруги трудились на протяжении семи лет. Как родственникам, так и другим гостям, приглашенным на мероприятие, важно знать, что подарить на медную свадьбу. Презент может иметь как символическое значение, так и быть практичным, предназначенным для применения в повседневном быту.
Выбирая подарок для жены, важно учитывать ее интересы и личные предпочтения. В этом случае можно быть уверенным, что вещь придется ей по душе и доставит удовольствие. Среди идей для подарков, которые могут порадовать женщину, можно отметить следующие:
- Украшения, в составе которых может присутствовать медь (кольцо, сережки, браслет, колье), могут стать невероятно стильным аксессуаром.
- Парфюм или косметические средства. При выборе аромата важно учесть личные предпочтения женщины. Вы можете сделать такой презент, только если точно знаете, какой аромат ей нравится.
- Подарки ручной работы носят индивидуальный характер и станут отличным знаком внимания. Это может быть вязаный шарф, шаль или палантин, красивая картина, подушка с элементами вышивки.
- Сертификат в ее любимый магазин, спа-салон, путешествие – универсальные идеи, которые всегда будут уместны и доставят женщине удовольствие.
Для мужа подарки на 7 лет свадьбы тоже могут быть чрезвычайно разнообразными, их нужно подобрать с учетом его увлечений и образа жизни:
- Презент, связанный с хобби, к примеру, спортивная экипировка или аксессуар для автомобиля.
- Коллекционный предмет на тему, которой он увлекается.
- Аксессуары для гриля, выполненные из меди, станут находкой для мужчины, которые любят проводить время на природе за готовкой шашлыка или барбекю. Это могут быть шампуры, щетка для чистки мангала.
- Сертификат на определенное мероприятие, связанное с активным отдыхом, подойдет для мужчины, предпочитающего подобное времяпровождение. С его помощью он может отправиться кататься на водных лыжах, совершить сплав на рафте, заняться экстремальным вождением.
Подарки для дома
Семейный уют – это то, что имеет ценность для всех людей, связанных браком. Если супруги получат такие подарки, они точно оценят их по достоинству. Клео.ру советует обратить внимание на такие варианты презентов:
- Красивые подушки или пледы станут украшением интерьера и привнесут уют в дом. Выбирая такие предметы, учитывайте обстановку в жилище и подбирайте вещи с учетом того, чтобы они гармонично в нее вписались.
- Принадлежности для кухни придутся к месту особенно в том случае, если супруги увлекаются кулинарией. Это могут быть красивые и оригинальные фартуки, прихватки, варежки и другие вещи, соответствующие подобной тематике.
- Для супругов, предпочитающих активный образ жизни и любящих отдых на природе, можно презентовать туристические складные стулья, спальные мешки, термос и термокружки.
- Элементы кухонной техники: тостер, мясорубка, электрогриль, фритюрница.
Символические подарки
Гости и родственники, приглашенные на мероприятие, смогут сделать приятное супругам, если подберут такие варианты символических подарков на 7 лет свадьбы:
- Медная подкова – такая вещь тесно связана с традицией, ассоциирующейся с данным мероприятием. Вешать ее было принято исключительно «рожками» вверх, чтобы семейное счастье надежно хранилось и не «расплескивалось».
- Медный самовар – отличный сувенир и повод проводить совместное время за семейными чаепитиями.
- Медный подсвечник – станет особенно удачным решением, если он предназначен для зажигания семи свечей.
- Медная посуда – чашки, кастрюли или сковородки из такого материала точно пригодятся супругам в их семейном быту.
- Малахитовая шкатулка или символические фигурки из такого материала, подобранные в парном варианте – лебедей или голубей.
- Парные кулоны, дополненные именной гравировкой. Предпочтительны изделия, выполненные из меди.
Подведем итог
Теперь вы знаете, что подарить на 7 лет свадьбы, чтобы презент точно понравился супругам. Конечный выбор презента и его предназначение будут зависеть от вас, но при этом важно помнить, что подарок должен быть сделан от души. В этом случае виновники торжества его точно оценят и отнесутся к нему с теплотой и благодарностью.