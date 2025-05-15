Безопасность на первом месте: как знакомиться в дейтинговых приложениях и что важно знать

Онлайн-знакомства – часть современной жизни, и да, это работает. Но даже если вы подходите к дейтингу легко и с юмором, о безопасности забывать не стоит. Ниже – инструкция, как настроить фильтры не только в приложении, но и в своей голове.

Выбираем безопасное приложение

Серьезные сервисы вроде Bumble, Hinge, "Кавер" или локальные платформы с верификацией – более надежный выбор, чем анонимные или массовые чаты. Обратите внимание, есть ли у сервиса функция жалоб, ручная модерация анкет, возможность подтверждать личность (например, через селфи в реальном времени).

Профиль: немного о вас, немного для вас



Фотографии должны быть ваши, актуальные и достаточно нейтральные – без привязки к геолокации и без лишней информации о месте работы или учебы. В описании – не указывайте номер телефона, аккаунты соцсетей или адрес. Это все можно дать позже, если общение перейдет в офлайн.



Что должно насторожить в его анкете

Слишком идеальные фото из интернета или студии.

Отсутствие базовой информации: имени, возраста, города.

Слишком много общих фраз, клише, "ищу ту самую" – без конкретики.

Агрессивный юмор, сексизм, обесценивание других женщин.

Призыв перейти в мессенджер уже в первом сообщении.

Если что-то вызывает сомнение – доверьтесь интуиции и свайпайте дальше.

Общение до встречи

Не бойтесь задавать вопросы. Нормальный взрослый человек спокойно расскажет, чем он занимается, что ищет, как представляет идеальное свидание. Странные отмазки вроде "не люблю говорить о себе" или "не в этом дело" – тревожный звоночек.

Не спешите делиться личными данными и не переходите в другой мессенджер, пока не убедитесь, что собеседник адекватен. Telegram с возможностью скрывать номер – хорошая промежуточная зона.

Первая встреча: правила безопасности





Только публичное место: кафе, галерея, фестиваль.

Не соглашайтесь на предложения "приезжай ко мне" – даже если "у него шикарная терраса и винил".

Расскажите подруге, куда и с кем идете, включите геолокацию.

Не оставляйте напитки без присмотра.

Возьмите деньги на такси обратно – не рассчитывайте, что он оплатит.

И да: не чувствуйте вину, если хотите уйти после 15 минут общения. Вы ничего не обязаны.

Онлайн-знакомства – это просто инструмент. Пользоваться им стоит с умом. Ваша безопасность – не прихоть и не тревожность. Это базовая гигиена.