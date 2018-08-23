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Когда начинаются осенние каникулы у школьников в 2018 году

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Пролетает беззаботное лето, подходят к концу отпуска и школьные каникулы. Вот уже не за горами первый звонок в школах. Тысячи мальчишек и девчонок с букетами цветов отправятся за новыми знаниями. 

Следующая возможность немного отдохнуть от учебы появится у ребят осенью. График школьных каникул устанавливается приказом учебного заведения. Когда каникулы у школьников осенью в 2018 году, родители могут узнать в своей школе или гимназии.

Общие положения

Даты организации школьных каникул могут отличаться в одной школе от другой. Министерство образования только устанавливает только промежуток времени, в который школьникам должен быть предоставлен отдых от учебного процесса. Также утверждается количество каникулярных дней.

Календарный график утверждается в каждом учебном заведении отдельно приказом на основании устава. Существуют гимназии, в которых ученикам предоставляются дополнительные каникулы. Также для первоклассников должны быть организованы дополнительные каникулы в течение семи дней в феврале.

В соответствии с требованиями Министерства образования РФ общее количество каникулярных дней должно быть не менее 30. На летний отдых отводится 56 дней. Родителям часто важно заранее знать, когда каникулы у школьников осенью в 2018 году. Это необходимо для составления графика отпусков на работе, планирования поездок.

Графики школьных каникул

В разных учебных заведениях графики школьных каникул отличается. Это связано с системой обучения. Учебный год может состоять из триместров или четвертей. При обучении в школах по четвертной системе рекомендовано организовывать 7 дней отдыха осенью, 14 дней в зимний период и неделю весной. На усмотрение администрации школы могут быть добавлены дополнительные дни отдыха в случае, если каникулы выпадают на государственные праздники.

Чаще всего каникулы начинаются с понедельника и заканчиваются в воскресенье. Такой способ распределения каникулярных дней помогает грамотно организовать учебную нагрузку.

В 2018 году каникулы осенью во многих школах начнутся с 29 октября. Срок каникул будет увеличен за счет государственного праздника 4 ноября. День народного единства в 2018 году выпадает на воскресенье. По общим правилам выходной день будет перенесен на понедельник – 5 ноября. Таким образом, каникулы будут продлены еще на один день.

  • Как вы считаете успеют ли дети отдохнуть на осенних каникулах?

С 29 октября будут отдыхать осенью дети, которые учатся по четвертной системе. Каникулы у них продлятся 8 дней, на учебу они выйдут 6 ноября.

Если обучение организовано по триместрам, то расчет каникул производится намного проще. Учебный процесс построен таким образом, что обучение 4-5 недель чередуется с отдыхом в течение недели. Таким образом, учащиеся по семестрам смогут отдохнуть осенью два раза.

Первые каникулы начнутся с 8 октября и закончатся 14. Второй раз школьники отдохнут с 19 по 25 ноября.

Суммарное количество дней отдыха как при обучении по четвертям, так и по семестрам в итоге будет одинаковое. В соответствии с приказом Министерства образования количество каникулярных дней в 2018-2019 году должно быть не менее 30 дней.

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23.08.2018
Теги: каникулы школа Осень 2018

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А вы знали о дате осенних каникул? 3  

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  • Светлана / 23.08.18 00:23
    -
    0
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    Очень неудобно, когда различаются даты каникул в разных школах. У меня один ребенок учится в одной школе, другой в гимназии. У них осенние и летние каникулы на неделю различаются. Никогда не можем в этот период никуда съездить.
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  • Любовь / 23.08.18 00:22
    -
    0
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    Оооо, как быстро пролетело лето. Теперь жди этих каникул, считай денечки.
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  • Мария / 23.08.18 00:22
    -
    0
    +
    Хочется обратить внимание родителей на то, что несмотря на утверждение графика по приказу, расписание каникул может быть сдвинуто. Иногда это происходит по причине эпидемий, которые повлияли на учебный процесс. В северных регионах страны часто сталкиваются с отменой занятий из-за низкой температуры воздуха. Это приводит к необходимости сдвигать график отдыха школьников.
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