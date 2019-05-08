Платье на выпускной в детский сад 2019
Торжественное окончание детского сада ни в коем случае не должно обойтись в 2019 году без скрупулезного выбора самого красивого платья на выпускной. Стоит отметить, что для юных принцесс мода также же важна, как и для взрослых, поэтому важно подобрать очаровательный и одновременно трендовый наряд.
Грамотный выбор платья
Однозначно, на выпускной в детский сад хочется выбрать самое красивое и запоминающееся платье в 2019 году, чтобы сделать великолепные снимки и оставить этот день как в памяти юной принцессы, так и в памяти родителей.
Сезон 2019 года преисполнен множеством разнообразных и интересных моделей для такого мероприятия. Однако, не стоит забывать, что наряд должен быть не только стильным, но и максимально удобным.
Среди ключевым правил по выбору платья мечта можно выделить следующие:
- Выбирая платье на выпускной в детский сад, постарайтесь полагаться не только на собственное представление о веяниях моды, но и на мнение маленькой представительницы прекрасного пола тоже. Вы можете порекомендовать ей конкретную модель, продемонстрировать фото, но платье непременно должно понравиться ребенку, в ведь к шести годам у девочек уже формируется и свое мнение, и вкусовые предпочтения.
- При выборе самого красивого платья нужно соблюдать умеренность. Не нужно отдавать предпочтение ярким оттенкам и пышным юбкам, а также изобилию блесток, пайеток и страз. Даже наряды для маленьких девочек способны выглядеть броско и вычурно.
- Делайте акцент на темпераменте и характере ребенка, его подвижности, настроению – чересчур активным принцессам будет весьма не комфортно в платье макси длины, или, к примеру, в модели со шлейфом.
- Не рекомендуется выбирать синтетические материалы. Активность и веселье ребенка могут привести к тому, что ему станет очень жарко и не комфортно. При этом такая ткань может колоться.
- Модные тенденции нарядов на выпускной 2019 для детей
Модные кутюрье очень потрудились над воплощением в жизнь моделей платьев на выпускной в детский сад в 2019 году. Среди актуальных тенденций можно выделить следующие:
- В качестве материала необходимо выбирать исключительно натуральные: сатин, батист, хлопок. Безусловно, можно отдать предпочтение восхитительному шелку и атласу, а также нежному шифону (как правило, из него выполняются дополнительные слои под подолом платья). Гладкая тафта тоже будет превосходным праздничным вариантом.
- Длина изделия. Платья 2019 на выпускной в детский сад могут быть как длинные, так и короткие. Удлиненные модели непременно должны подгоняться под обувь, чтобы при активности ребенку было комфортно. Короткие платьица дадут возможность вести себя нескованно, не стесняясь участвовать в конкурсах и забавах. При этом посредством эффектной отделки такие платья будут казаться не менее праздничными.
- Цветовая гамма. Белоснежный считается самым классическим вариантом, однако он больше подойдет девочкам, имеющим темные волосы. Весьма популярны розовый, персиковый, бирюзовый, мятный, бежевый – эти цвета способный добавить воздушности образу юной принцессы. В 2019 году очень популярна стала фиолетовая палитра: от светлого до очень темного оттенка. В том случае, если малышке по душе яркие, красочные колеры, то стоит отдать предпочтение алого, сапфировому, изумрудному, золотому.
- Принты. Очень большим спросом пользуется цветочный принт – легкий, воздушный, весенний узор, содержащий большие или маленькие цветы (разноцветные и однотонные). Также на вершине популярности горошек, преимущественно в самых красивых платьях в ретро стиле. Не уступают и платья одной цветовой гаммы, подол которых усыпан многочисленными объемными узорами контрастных вкраплений.
- Декоративные элементы. Такие дополнения очень приветствуются. Главное – умеренное количество. Это могут быть банты, воланы, оборки, рюши и даже стразы. Внимание маленьких модниц из года в года привлекают платья на выпускной в детский сад с нашитыми бабочками, цветами и бусинами.
Ультра трендовые фасоны платьев 2019 для маленьких принцесс
Нельзя не заметить, что фешн-индустрия выделила детской моде немалый сегмент. Кутюрье воплощают в жизнь самые смелые наряды, необычные и интересные фасоны, имеющие нестандартный крой, декор и колер. Остается только выбрать подходящее самое красивое платье из всего многообразия.
Среди ключевых трендом модных вариантов платьев 2019 можно выделить следующие:
- Пышное платье макси длины. Верхняя часть такой модели должна облегать силуэт, спина может быть украшена ненавязчивой шнуровкой. Обладая столь пышным низом, верх должен быть достаточно сдержанным, и дополняться, к примеру, перчатками аналогичной цветовой гаммы. Идеальная длина для пышного платья – по щиколотку. Стоит отметить, что именно такой фасон маленькие модницы считают самым красивым.
- Модели с высокой линией талии. Такие изделия могут быть дополнены пышной или прямого кроя юбкой. Наиболее модный фасон – трапециевидные модели А-силуэта. Особенно актуальны платья, где внимание уделяется декорированию пояса (он может украшаться бантом, стразами, пайетками, вышивкой или жемчугом). В таком фасоне приветствуются и модели, выполненные в греческом стиле. Они создаются из очень легкого, воздушного материала, а верх выполняется, как правило, бретелями. Очень популярны платья, в которых цветовая гамма верха и низа отличаются друг от друга. Прическа, выполненная в аналогичном стиле, чудесно завершит образ.
- Кружевные платья. Модели кружевных платьев являются одними из самых красивых. Это могут быть нестандартные кружевные нашивки – снизу или сверху изделия, или же нежные рукава, выполненные с помощью кружева.
- Платья в стиле ретро. Характерными признаками подобных моделей считаются: красочные элементы (преимущественно алого цвета), большой или маленький горох. Также это может быть юбка-солнце, изящные перчатки, бросающиеся в глаза колготки и бант в прическе. Такая юная стиляга стопроцентно не окажется незамеченной.
- Пышный низ, сопровождаемый кроп-топом. Весьма неклассический, но при этом очень стильный вариант для того, чтобы сделать самые красивые фото с выпускного.
- Платье асимметричного кроя. Весьма популярным вариантом платьев для маленьких модниц считается именно такая модель, где спереди подол короче, чем сзади. Такие изделия, как правило, выполняются в миди или короткой длине. Более оригинальным образ станет с присутствующей многослойной юбкой или усыпанной воланами.
- Платье-трансформер. Такая модель отлично подойдет для активных принцесс. Учитывая, что выпускное платье должно быть удобным, а модели в пол могут стеснять движения, после торжества очень кстати придется функция «отстегивания юбки». После чего ребенок останется в легком платьице.
Выпускной бал из детского сада – весьма значимое событие и в жизни ребенка, и в жизни мамы. Поэтому родителям очень стоит постараться, чтобы юная принцесса была на торжестве самая красивая.
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Марина / 07.05.19 12:08Хочу приобрести максимально комфортное платье для дочки, чтобы она могла активно двигаться! Думаю, что платье-трансформер – идеальный вариант.
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Виолетта / 07.05.19 12:08Уже замучилась выбираться платье на окончание детского сада. Абсолютно не можем сойтись с дочерью во мнениях, а мне очень хочется, чтобы платье нравилось ей в первую очередь! Попробуем посмотреть пышные платья в пол, надеюсь, что она обрадуется.
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Вера / 07.05.19 12:07В этом году моя дочка Лиза как раз «выпускается» из детского сада. Мне очень понравилась идея с платьем «двойкой», включающим кроп-топ и юбку. Думаю, что дочке оно тоже понравится.