Сделать поделки в школу на тему осень своими руками совсем несложно. Особенно если взять во внимание профессиональные мастер-классы с яркими и детальными фотографиями.

Лебеди на озере

Для того чтобы сделать интересную поделку из шишек, понадобится следующий набор материалов (количество которых подбирается индивидуально):

шишки;

кисточка;

белый пластилин;

красный пластилин;

краски (акварельные);

бисер для украшения;

голубой (синий) пластилин;

лак используется по желанию.

Основные этапы работы:

Берем небольшое количество мягкого пластилина белого цвета. Немного разминаем его в руках, чтобы было комфортнее и удобнее работать.

Раскатываем плотную колбаску в 6 см. Это будет шея будущего лебедя.

Придаем пластилину форму, напоминающую цифру «2». Один конец немного прижимаем пальцами, чтобы получилась округлая голова. После этого вытягиваем кончик, который станет клювом.

Из голубого пластилина делаем лебедю глаза. Если хочется, чтобы поделка была более реалистичной, то можно использовать черные бусинки – просто слегка «вдавливаем» их в заготовку, а позже покрываем лаком для надежности.

Чистую и сухую шишку красим акварельными красками в белый цвет. Ждем полного высыхания.

Из голубого пластилина лепим круг или овал. Чтобы его форма была максимально ровной, используем стакан, чашку или блюдце.

При желании из пластилина можно также сделать красивые цветы и «посадить» их на озеро.

Аккуратно прикрепляем голову лебедя на еловую шишку. Ставим готовую фигурку в центре «водоема» и при желании украшаем все мелким бисером.

Закрепляем лаком и отправляем на балкон, на несколько часов, чтобы выветрился неприятный запах.

Ваза из листьев

Поделки в школу на тему осень, сделанные своими руками, могут быть не только красивыми, но и полезными. Даже если использовать самые простые и доступные материалы.

А именно:

много кленовых листьев (разных оттенков);

жидкий клей ПВА;

широкая кисточка (желательно из натуральных материалов);

воздушный шарик.

Основные этапы работы:

Надуваем шарик среднего размера и хорошо завязываем его ниткой. Обрезаем длинный кончик и помещаем шар в глубокую миску.

Листья очищаем от грязи, при необходимости просушиваем и аккуратно срезаем черенки. Действовать нужно осторожно, чтобы не повредить основу.

Шарик тщательно промазываем клеем. Работа будет проходить намного быстрее, если делать ее вдвоем или использовать большую кисточку.

Сверху выкладываем листочки так, чтобы не осталось пустых мест. Их также покрываем толстым слоем клея. Если его будет слишком мало, то поделка очень быстро распадется.

Отставляем будущую вазу в сторону на несколько часов. Если есть такая возможность, то даем клею целую ночь для полного высыхания.

Развязываем нить и медленно сдуваем шарик.

Оригинальная композиция из каштанов

Для ее создания понадобятся «осенние» материалы, которые легко найти на улице уже в начале сентября:

сухие листья;

веточка калины (берется по желанию);

каштаны (целые, без повреждений);

спички;

небольшие ножницы (с острыми наконечниками).

Основные этапы работы:

Смотрим, чтобы листья были целимы и желательно разных оттенков. Для более яркой и интересной композиции.

Каштаны тщательно промываем под проточной водой и обсушиваем полотенцем. Берем ножницы и аккуратно проделываем в них довольно глубокие отверстия.

Вставляем в дырочки спички так, чтобы получилось 4 ноги, хвост и шея.

Приделываем животным головы. Из листьев мастерим маленькие простые шапочки, которые станут отличным дополнением.

На тело также можно приклеить несколько ягод калины или сделать из них глазки, чтобы дополнить работу.

Симпатичный лисенок из шишек

Для того чтобы приучить первоклассников к творчеству, можно начать с самых простых поделок на тему осень, которые они смогут сделать своими руками и принести в школу.

Список необходимых материалов довольно мал:

2 сосновые шишки;

пластилин оранжевого цвета (его количество подбирается индивидуально);

маленький кусочек белого и черного пластилина.

Основные этапы работы:

Пластилин хорошо разминаем руками, чтобы он стал мягким и легко менял форму.

Одну шишку аккуратно делим на две части (большую и меньшую). Для этого можно использовать ножницы или канцелярский нож. Но только под присмотром родителей.

Раскатываем небольшой кусочек пластилина и делаем из него довольно тонкий овал.

Аккуратно налепливаем его на острый край шишки, которую до этого разделили пополам.

Формируем из пластилина ушки и крепим их чуть выше. Берем кусочки другого цвета, делаем из них глаза и нос так, как это показано на фотографии ниже.

Соединяем голову лисенка с туловищем. Для этого снова используем пластилин оранжевого цвета.

Таким же способом крепим сзади пышный хвост из второй сосновой шишки.

Формируем руками 4 толстые колбаски. Это будут задние и передние лапки.

После того как поделка собрана, можно покрыть ее лаком, украсить бисером, бусинками или аккуратно нарисовать что-то красками. Конечный результат зависит исключительно от детской фантазии и помощи взрослых.

Фетровая шапочка «Тыква»

Еще одна поделка в школу на тему осень, которую можно сделать своими руками, очень понравится девочкам. Для ее создания понадобится следующий набор материалов:

фетр (оранжевый, коричневый и зеленый);

ножницы;

широкая лента;

синтепон (листовой);

толстые нити оранжевого цвета;

картон (или гофробумага);

специальный пистолет с клеем.

Основные этапы работы:

Из картона вырезаем круглую заготовку. Ее диаметр не имеет большого значения – все подбирается в индивидуальном порядке.

Такой же круг, но большего размера, вырезаем из оранжевого фетра. Выкладываем на него кусочек синтепона, а сверху – картонный кружочек.

Подворачиваем края ткани и приклеиваем их к основанию, как это показано на фотографии ниже. Ножницами, в самой середине, делаем небольшое отверстие.

С помощью ниток делим будущую шапочку на равные части, которые помогут сделать ее похожую на тыкву.

Толстую ленту (коричневого или темного оттенка) садим на клей с обратной стороны. Она должна хорошо и надежно держаться.

Маленький кусочек коричневого фетра сворачиваем трубочкой. Продеваем его в отверстие посередине и приклеиваем. Сбоку, для красоты, можно также приклеить зеленый листочек.

Как видим, поделки в школу на тему осень могут быть совершенно разными. Но, при большом желании, их смогут сделать своими руками даже первоклассники.

Главная задача родителей – помочь детям в развитии творчества, поощрять новые увлечения и помогать воплощать самые смелые идеи, которые могут сильно повлиять на будущее школьника.

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