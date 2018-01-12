Мама на фрилансе: чем помочь себе работать?

Еще буквально недавно общество считало материнство чем-то вроде бессрочного отпуска: знай, пеки себе пироги, да агукай с прелестной крошкой. Слава Богу, в последнее время этот стереотип был разрушен. Выяснилось, что крошки прелестны далеко не всегда, да и работы по дому куда больше, чем когда-то казалось с глянцевых страниц журналов.

А еще мир узнал, что молодым мамам хочется не только пеленок и разговоров о прививках, но и карьерной самореализации. Совместить дом, ребенка и работу сложно, но можно — тем более, если знать пару лайфхаков и если есть помощники в виде бабушек и гаджетов.

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«Развлекатели»

Развитие ребенка (а детское развитие происходит, в первую очередь, через игру) по степени важности стоит едва ли не на той же ступени, что и базовые потребности, вроде питания или сна. Кстати, о сне: работать, пока наследник спит — не всегда удачная идея, потому что маме тоже нужно отдыхать (и это не блажь, а необходимость, на которой настаивают ведущие коучи). Возьмите себе за правило прилечь с книгой или вздремнуть во время детского дневного сна — так вы будете эффективнее работать.

Второе: примите на вооружение одно из ключевых правил тайм-менеджмента, согласно которому работать можно короткими отрезками времени, но зато максимально эффективно. Если вам удалось выкроить полчаса-час на работу, не позволяйте себе отвлекаться ни на секунду — никаких соцсетей или продумываний обеденных меню, только работа!

Все знают золотой закон: пять минуты тишины в детской равны часу уборки. Сыграйте на опережение и позвольте ребенку свинячить в свое удовольствие (но, что важно, управляемо).

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Например, поставьте на табуретку в ванну таз с водой, выдайте наследнику краски и мелкие игрушки и предложите устроить море. В другой день можно дать поиграть с мыльной пеной, помыв всех кукол (или танки).

Еще ребенка можно увлечь вырезанием детскими ножницами картинок из старых журналов — не дожидаясь, пока наследник изрежет на снежинки что-то более важное.

Чередуйте эти занятия в течение недели — так они не успеют приесться. На выходных можно готовить план на неделю и подбирать необходимый инвентарь. Отличные идеи предлагают известные специалисты по детскому развитию — Женя Кац и Елена Данилова.

Неоценимую помощь работающей маме окажут аудиокниги. Они надолго отвлекают детей всех возрастов и не портят при этом глаза. Обратите внимание на диски студии «Ардис» — у них очень широкая и качественная подборка детских произведений любого жанра (от смешных сказок Андрея Усачева до детских рассказов о войне Алексеева и привычной «Мишкиной каши»).

Многие, чтобы получить час тишины, суют в маленькие ручки свои смартфоны. Все мы прекрасно понимаем, что такой вариант не очень полезен с точки зрения здоровья. Впрочем, совсем уж без экранов современные малыши все равно не обойдутся, а значит, надо минимизировать потенциальный вред. Для этого есть отличные решения.

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Во-первых, существуют гаджеты с функцией защиты зрения. Во-вторых, некоторые смартфоны имеют датчик отпечатка пальца (а значит, заблокированный телефон не позволит ребенку бесконтрольно залезть в Youtube, но при этом сможет воспроизводить аудио). А еще некоторые девайсы отличаются емкой батареей, повышенной производительностью и не зависают, когда одновременно работает много приложений — это значит, что маме можно будет работать и из песочницы, и под запись «Курочки Рябы» в исполнении Татьяны Пельтцер.

Один из смартфонов, соединивших в себе все перечисленные функции, — Huawei nova 2i. Еще на нём можно работать костяшками пальцев (это важно, когда ты вся в пюре!).

«Наблюдатели»

Известный факт: маму скорее разбудит плач ребенка, чем въехавший в дом грузовик, но если для работы необходима тишина, и вы плотно закрываетесь на кухне, то радио- и видеоняни станут спасением. Современные модели работают на удалении в полкилометра (а то и дальше), заряд держат едва ли не до суток, а еще позволяют разговаривать с малышом (можно, например, дистанционно спеть его любимую колыбельную, чтобы он, убедившись, что мама рядом, поспал еще немного). Одной из лучших моделей, сочетающих в себе эти характеристики, в 2017-м году признана радионяня RA300SP от компании Ramili Baby. Что касается видеонянь, то тут первенство досталось MBP36S от Motorola. Ее любят за толковое изображение, ночной режим, встроенный термометр и приемлемую цену. Кроме того, многим родителям импонирует наличие все той же обратной связи с малышом.

Но это пока не все из мира «наблюдающих» гаджетов. На рынке появился еще и радиободик! Оснащенный датчиком дыхания, температуры и активности бодик Mimo baby monitor starter kit позволит, в том числе, проконтролировать и качество отдыха малыша — он будет записывать фазы сна, по которым можно сделать выводы.

И все же, некоторые психологи советуют не мчаться на первый зов ребенка. Конечно, это личное дело каждого родителя, однако та же самая знаменитая «воспитательница» Памела Друкерман в своей нашумевшей книге «Французские дети не плюются едой» писала, что французы дают ребенку несколько минут на то, чтобы успокоиться самостоятельно. Со временем эта привычка трансформируется в способность засыпать или развлекать себя самостоятельно. Очень нужный навык.

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«Контролеры»

Таймер All-in-One Timer Itzbeen пригодится для того, чтобы мама не слишком-то увлекалась своей работой. Ну, а если страшное случилось (о, ужас, она-таки увлеклась!), тогда в соответствии с заданными заранее параметрами таймер будет напоминать сменить подгузник, уложить спать или покормить (причем мамам детей на грудном вскармливании он подскажет еще и какой грудью нужно кормить в этот раз). Кроме того, таймер умеет воспроизводить успокаивающие звуки, а по необходимости мягко будить заспавшегося малыша.

«На выход»

Выходя из дома дольше, чем на час, опытные мамы берут с собой неизменный продуктовый набор: сушки, фрукт (банан) и какой-нибудь напиток.

Как показывает практика, сушки порой развлекают малышей получше очередной серии «Фиксиков», так что если вы отправляетесь на переговоры, не забудьте такой джентельменский набор (к тому же, дети обожают трапезничать в незнакомых местах, так что отвлекать вас от своего занятия не будут, работайте!). А еще пусть в сумке всегда лежат бумага и карандаши — ребенок может как минимум порисовать.

123RF/Evgeny Atamanenko

Есть и другие игры «на коленке»: вы можете купить тетрадки «на выход» или самостоятельно нарисовать малышу несколько заданий и предложить их выполнить (например, лабиринт, из которого надо найти правильный выход, или две схожие картинки, где придется поискать отличия — такие задания легко придумываются и воспроизводятся). Также ребенок может поупражняться в играх с салфетками — из них, например, можно сделать скатерть на стол. Все при деле.

Два крайне полезных гаджета для тех, кто вынужден разъезжать с ребенком — ложка Squirt Baby и эргорюкзак. Первая является удачным соединением ложки и бутылочки, в которую можно еще дома положить еду. В итоге полдник (а то и обед) всегда будет с собой — в собственной посуде.

Эргорюкзак — самая разумная альтернатива слингу, который не всегда удобно наматывать, и «кенгуру» (напомним, ортопеды в один голос убеждают родителей не использовать этот вариант, так как он решительно вреден для формирования позвоночника). В эргорюкзаке малыш сможет спать, прижавшись к маме (а она, тем временем, пусть участвует в своих взрослых переговорах). Одним из наиболее удачных производителей в этом году мамы называют Baby Bjorn — тут и качество материала (лямки обязательно будут продегустированы малышом), и изностойкость, и простота применения. Ну и симпатичные принты, для мам это тоже важно!