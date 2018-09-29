ТОП 10 детских игр для детей от 4 до 5 лет
Еще вчера ваш малыш улыбался звенящей погремушке и мило гулил, а сегодня это уже маленькая самостоятельная личность со своим мнением на все. Ребенок после 4 лет активно познает мир, интересуется социальной средой и впитывает огромное количество информации.
Развивающие и познавательные детские игры способствуют гармоничному развитию интеллекта и очень важны для детей от 4 до 5 лет.
Развивающие игры для детей этого возраста должны быть очень разнообразными, ведь малыш хочет получать больше сведений об окружающем мире.
В возрасте 4-5 лет владеет:
- навыками обихода;
- базовым логическим мышлением;
- речью;
- простыми математическими операциями.
Простые навыки постепенно усложняются и совершенствуются в процессе игр.
Многообразие развивающих игрушек может привести к растерянности родителей. Чтобы упростить подбор игровых занятий необходимо знать, что примерно должен уметь и знать малыш в возрасте 5 лет.
Окружающий мир
Малыш уже располагает информацией о своем имени, кто его родители и где он живет. Ориентируется во времени суток, днях недели, в сезонах года и понимает, что происходит в природе.
Малыш от 4 до 5 лет называет не только основные цвета, но и ключевые оттенки.
Основные навыки:
- умеет рассказать о себе и родителях;
- составляет короткий рассказ о своем городе и стране;
- отвечает развернуто на простые вопросы.
Ребенок может отличить домашних животных от представителей дикой природы. Развивающие и познавательные ролевые детские игры в исследователей, ученых и докторов актуальны для детей от 4 до 5 лет.
Логическое мышление
Пятилетний малыш ориентируется среди геометрических форм, находит до 6 отличий между изображениями на картинках. Он способен видеть в окружающей обстановке квадраты, шары, прямоугольники и треугольники.
Основные навыки:
- сортирует предметы по форме и цвету;
- находит в окружающем пространстве геометрические фигуры;
- строит композиции из кубиков или конструктора.
Ребенок может наблюдать за 7 или 10 предметами одновременно, выполнять простые тесты на внимательность.
Математика
Ребенок знает все цифры и начинает пересчитывать предметы, число которых больше 10. Малыш осваивает счет на пальцах, простейшие математические действия - сложение и вычитание.
Основные навыки:
- располагает в порядке возрастания числа от 1 до 10;
- ориентируется в количестве предметов;
- умеет пользоваться счетами.
Увлекательнее играть сразу с несколькими ребятишками, так как во время выполнения задания, малыши взаимодействуют между собой и развивают коммуникацию.
Мелкая моторика
Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет уже сам составляет композиции из нескольких предметов, как на картинке. Собрать поделку по образцу - выполнимая задача для пятилетнего малыша.
Основные навыки:
- собирает мозаику или пазл;
- завязывает узелки;
- лепит из пластилина и других материалов;
- раскрашивает картинки в пределах контура.
Пальчиковый театр – необыкновенная познавательная и развивающая детская игра как раз для детей от 4 до 5 лет. Он развивает фантазию, речь, интеллект и мелкую моторику одновременно.
Любые сценки, сказки и рассказы могут пойти в основу детской театральной постановки.
Творческое мышление
В 4 года ребенок способен создавать свои первые художественные шедевры. Главная задача родителей дать материальную основу для реализации потенциала своего ребенка.
Основные навыки:
- рисует ровные линии;
- раскрашивает картинки разными цветами;
- рисует цветным песком;
- пользуется красками, карандашами и фломастерами.
Для полноценной реализации творческого потенциала стоит предоставить малышу материальную основу в виде больших листов для рисования, разнообразных материалов для лепки, квиллинга и других занятий.
Память
К 5 годам малыш впитывает любую информацию как губка и умеет ее анализировать. Все что слышит и видит маленький человек надолго остается в его памяти.
Основные навыки:
- запоминает стихи из 3-4 четверостиший;
- пересказывает сказки;
- составляет рассказы на основе увиденного ранее;
- описывает картинки и предметы по памяти.
Объемы информации, поступающие ребенку, стоит иногда ограничивать. Нервная система малыша еще на стадии формирования. Избыток новых впечатлений может вызвать перевозбуждение маленького человека и отразиться на его здоровье.
Развитие речи
В возрасте 4-5 лет, при отсутствии нарушений со стороны психики и нервной системы, у ребенка хорошо развита речь. Он имеет достаточно большой словарный запас и умеет составлять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
Основные навыки:
- читает стихи с выражением;
- дифференцирует гласные и согласные звуки;
- подбирает простую рифму к любому слову.
Развивающие и познавательные детские игры в слова с использованием карточек, кубиков, мячика будут интересны для детей от 4 до 5 лет.
В пятилетнем возрасте у ребят развивается фантазия. Чтение сказок становится одним из любимых занятий. Малыш любит фантазировать и даже сам может придумать простой сюжет и красочное его рассказать.
Благодаря книгам можно избежать скучных нравоучений и замечаний, заменяя их волшебными историями в тему.
Физическое развитие
Когда ребенок начинает самостоятельно передвигаться и выполнять элементарные движения, физическому развитию стоит начать уделять пристальное внимание.
Основные навыки:
- бегает по ровной и пересеченной местности с огибанием препятствий;
- бегает на дистанции до 250 метров;
- повторяет движения;
- прыгает в высоту;
- контролирует действия.
По возможности малыша стоит записать в спортивную секцию или танцевальные занятия. Это способствует развитию физической активности и социальной адаптации ребенка.
ТОП 10 развивающих игрушек для детей от 4 до 5 лет
С помощью правильно выбранного развивающего занятия и игрушки вы не только увлечете маленького непоседу, но и постепенно подготовите его к школе.
Детям от 4 до 5 лет придутся по душе следующие познавательные и развивающие игры:
- Карточки с изображением животных, растений, цифр, букв русского или английского алфавита.
- Пазлы различного уровня сложности.
- Наборы для творчества и рукоделия.
- Наборы для ролевых игр в доктора, пожарного, полицию, спасателей и различных сказочных персонажей.
- Конструктор с пластиковыми или железными деталями.
- Настольные игры, такие как домино, лото, монополия.
- Кубики из различных материалов.
- Танцевальный коврик.
- Мольберт для рисования мелом, маркерами и красками.
- Мягкие игрушки в виде животных.
При выборе развивающих игр для ребенка от 4 до 5 лет необходимо учитывать не только усредненные возрастные показатели, но и личные предпочтения вашего малыша.
Каждый ребенок индивидуален и угодить на 100% каждому маленькому человечку невозможно. Но из 10 самых популярных развивающих игр хотя бы одна придется вашему ребенку по вкусу.
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Лена / 29.09.18 00:19Идея с танцевальным ковриком просто гениальна. Я нашла решение главной своей проблемы - чем занять маленького непоседу. Танцы под веселую музыку – это не только веселая забава, но и развивающая игра. Советы очень полезны. Большое спасибо за нужный материал.
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Вера / 29.09.18 00:19Мне статья помогла не потеряться среди огромного ассортимента игрушек. Ведь хочется купить своему ребенку что-то полезное, а не очередную безделушку, которая будет лежать на полке. Спасибо за ценные советы.
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Полина / 29.09.18 00:18Очень интересная статья. Теперь я точно знаю, какие игрушки буду покупать своему пятилетнему сыну, на что стоит обратить внимание при выборе товара. Полезная статья для любой мамы. Спасибо большое.