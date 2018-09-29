ТОП 10 детских игр для детей от 4 до 5 лет

Еще вчера ваш малыш улыбался звенящей погремушке и мило гулил, а сегодня это уже маленькая самостоятельная личность со своим мнением на все. Ребенок после 4 лет активно познает мир, интересуется социальной средой и впитывает огромное количество информации.

Развивающие и познавательные детские игры способствуют гармоничному развитию интеллекта и очень важны для детей от 4 до 5 лет.

Развивающие игры для детей этого возраста должны быть очень разнообразными, ведь малыш хочет получать больше сведений об окружающем мире.

В возрасте 4-5 лет владеет:

навыками обихода;

базовым логическим мышлением;

речью;

простыми математическими операциями.

Простые навыки постепенно усложняются и совершенствуются в процессе игр.

Многообразие развивающих игрушек может привести к растерянности родителей. Чтобы упростить подбор игровых занятий необходимо знать, что примерно должен уметь и знать малыш в возрасте 5 лет.

Окружающий мир

Малыш уже располагает информацией о своем имени, кто его родители и где он живет. Ориентируется во времени суток, днях недели, в сезонах года и понимает, что происходит в природе.

Малыш от 4 до 5 лет называет не только основные цвета, но и ключевые оттенки.

Основные навыки:

умеет рассказать о себе и родителях;

составляет короткий рассказ о своем городе и стране;

отвечает развернуто на простые вопросы.

Ребенок может отличить домашних животных от представителей дикой природы. Развивающие и познавательные ролевые детские игры в исследователей, ученых и докторов актуальны для детей от 4 до 5 лет.

Логическое мышление

Пятилетний малыш ориентируется среди геометрических форм, находит до 6 отличий между изображениями на картинках. Он способен видеть в окружающей обстановке квадраты, шары, прямоугольники и треугольники.

Основные навыки:

сортирует предметы по форме и цвету;

находит в окружающем пространстве геометрические фигуры;

строит композиции из кубиков или конструктора.

Ребенок может наблюдать за 7 или 10 предметами одновременно, выполнять простые тесты на внимательность.

Математика

Ребенок знает все цифры и начинает пересчитывать предметы, число которых больше 10. Малыш осваивает счет на пальцах, простейшие математические действия - сложение и вычитание.

Основные навыки:

располагает в порядке возрастания числа от 1 до 10;

ориентируется в количестве предметов;

умеет пользоваться счетами.

Увлекательнее играть сразу с несколькими ребятишками, так как во время выполнения задания, малыши взаимодействуют между собой и развивают коммуникацию.

Мелкая моторика

Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет уже сам составляет композиции из нескольких предметов, как на картинке. Собрать поделку по образцу - выполнимая задача для пятилетнего малыша.

Основные навыки:

собирает мозаику или пазл;

завязывает узелки;

лепит из пластилина и других материалов;

раскрашивает картинки в пределах контура.

Пальчиковый театр – необыкновенная познавательная и развивающая детская игра как раз для детей от 4 до 5 лет. Он развивает фантазию, речь, интеллект и мелкую моторику одновременно.

Любые сценки, сказки и рассказы могут пойти в основу детской театральной постановки.

Творческое мышление

В 4 года ребенок способен создавать свои первые художественные шедевры. Главная задача родителей дать материальную основу для реализации потенциала своего ребенка.

Основные навыки:

рисует ровные линии;

раскрашивает картинки разными цветами;

рисует цветным песком;

пользуется красками, карандашами и фломастерами.

Для полноценной реализации творческого потенциала стоит предоставить малышу материальную основу в виде больших листов для рисования, разнообразных материалов для лепки, квиллинга и других занятий.

Память

К 5 годам малыш впитывает любую информацию как губка и умеет ее анализировать. Все что слышит и видит маленький человек надолго остается в его памяти.

Основные навыки:

запоминает стихи из 3-4 четверостиший;

пересказывает сказки;

составляет рассказы на основе увиденного ранее;

описывает картинки и предметы по памяти.

Объемы информации, поступающие ребенку, стоит иногда ограничивать. Нервная система малыша еще на стадии формирования. Избыток новых впечатлений может вызвать перевозбуждение маленького человека и отразиться на его здоровье.

Развитие речи

В возрасте 4-5 лет, при отсутствии нарушений со стороны психики и нервной системы, у ребенка хорошо развита речь. Он имеет достаточно большой словарный запас и умеет составлять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.

Основные навыки:

читает стихи с выражением;

дифференцирует гласные и согласные звуки;

подбирает простую рифму к любому слову.

Развивающие и познавательные детские игры в слова с использованием карточек, кубиков, мячика будут интересны для детей от 4 до 5 лет.

В пятилетнем возрасте у ребят развивается фантазия. Чтение сказок становится одним из любимых занятий. Малыш любит фантазировать и даже сам может придумать простой сюжет и красочное его рассказать.

Благодаря книгам можно избежать скучных нравоучений и замечаний, заменяя их волшебными историями в тему.

Физическое развитие

Когда ребенок начинает самостоятельно передвигаться и выполнять элементарные движения, физическому развитию стоит начать уделять пристальное внимание.

Основные навыки:

бегает по ровной и пересеченной местности с огибанием препятствий;

бегает на дистанции до 250 метров;

повторяет движения;

прыгает в высоту;

контролирует действия.

По возможности малыша стоит записать в спортивную секцию или танцевальные занятия. Это способствует развитию физической активности и социальной адаптации ребенка.

ТОП 10 развивающих игрушек для детей от 4 до 5 лет

С помощью правильно выбранного развивающего занятия и игрушки вы не только увлечете маленького непоседу, но и постепенно подготовите его к школе.

Детям от 4 до 5 лет придутся по душе следующие познавательные и развивающие игры:

Карточки с изображением животных, растений, цифр, букв русского или английского алфавита. Пазлы различного уровня сложности. Наборы для творчества и рукоделия. Наборы для ролевых игр в доктора, пожарного, полицию, спасателей и различных сказочных персонажей. Конструктор с пластиковыми или железными деталями. Настольные игры, такие как домино, лото, монополия. Кубики из различных материалов. Танцевальный коврик. Мольберт для рисования мелом, маркерами и красками. Мягкие игрушки в виде животных.

При выборе развивающих игр для ребенка от 4 до 5 лет необходимо учитывать не только усредненные возрастные показатели, но и личные предпочтения вашего малыша.

Каждый ребенок индивидуален и угодить на 100% каждому маленькому человечку невозможно. Но из 10 самых популярных развивающих игр хотя бы одна придется вашему ребенку по вкусу.