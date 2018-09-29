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ТОП 10 детских игр для детей от 4 до 5 лет

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Еще вчера ваш малыш улыбался звенящей погремушке и мило гулил, а сегодня это уже маленькая самостоятельная личность со своим мнением на все. Ребенок после 4 лет активно познает мир, интересуется социальной средой и впитывает огромное количество информации.

Развивающие и познавательные детские игры способствуют гармоничному развитию интеллекта и очень важны для детей от 4 до 5 лет.

Развивающие игры для детей этого возраста должны быть очень разнообразными, ведь малыш хочет получать больше сведений об окружающем мире.

В возрасте 4-5 лет владеет:

  • навыками обихода;
  • базовым логическим мышлением;
  • речью;
  • простыми математическими операциями.

Простые навыки постепенно усложняются и совершенствуются в процессе игр.

Многообразие развивающих игрушек может привести к растерянности родителей. Чтобы упростить подбор игровых занятий необходимо знать, что примерно должен уметь и знать малыш в возрасте 5 лет.

Окружающий мир

Малыш уже располагает информацией о своем имени, кто его родители и где он живет. Ориентируется во времени суток, днях недели, в сезонах года и понимает, что происходит в природе.

Малыш от 4 до 5 лет называет не только основные цвета, но и ключевые оттенки.

Основные навыки:

  • умеет рассказать о себе и родителях;
  • составляет короткий рассказ о своем городе и стране;
  • отвечает развернуто на простые вопросы.

Ребенок может отличить домашних животных от представителей дикой природы. Развивающие и познавательные ролевые детские игры в исследователей, ученых и докторов актуальны для детей от 4 до 5 лет.

Логическое мышление

Пятилетний малыш ориентируется среди геометрических форм, находит до 6 отличий между изображениями на картинках. Он способен видеть в окружающей обстановке квадраты, шары, прямоугольники и треугольники.

  • А вы часто покупаете ребенку игрушки?

Основные навыки:

  • сортирует предметы по форме и цвету;
  • находит в окружающем пространстве геометрические фигуры;
  • строит композиции из кубиков или конструктора.

Ребенок может наблюдать за 7 или 10 предметами одновременно, выполнять простые тесты на внимательность.

Математика

Ребенок знает все цифры и начинает пересчитывать предметы, число которых больше 10. Малыш осваивает счет на пальцах, простейшие математические действия - сложение и вычитание.

Основные навыки:

  • располагает в порядке возрастания числа от 1 до 10;
  • ориентируется в количестве предметов;
  • умеет пользоваться счетами.

Увлекательнее играть сразу с несколькими ребятишками, так как во время выполнения задания, малыши взаимодействуют между собой и развивают коммуникацию.

Мелкая моторика

Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет уже сам составляет композиции из нескольких предметов, как на картинке. Собрать поделку по образцу - выполнимая задача для пятилетнего малыша.

Основные навыки:

  • собирает мозаику или пазл;
  • завязывает узелки;
  • лепит из пластилина и других материалов;
  • раскрашивает картинки в пределах контура.

Пальчиковый театр – необыкновенная познавательная и развивающая детская игра как раз для детей от 4 до 5 лет. Он развивает фантазию, речь, интеллект и мелкую моторику одновременно.

Любые сценки, сказки и рассказы могут пойти в основу детской театральной постановки.

Творческое мышление

В 4 года ребенок способен создавать свои первые художественные шедевры. Главная задача родителей дать материальную основу для реализации потенциала своего ребенка.

Основные навыки:

  • рисует ровные линии;
  • раскрашивает картинки разными цветами;
  • рисует цветным песком;
  • пользуется красками, карандашами и фломастерами.

Для полноценной реализации творческого потенциала стоит предоставить малышу материальную основу в виде больших листов для рисования, разнообразных материалов для лепки, квиллинга и других занятий.

Память

К 5 годам малыш впитывает любую информацию как губка и умеет ее анализировать. Все что слышит и видит маленький человек надолго остается в его памяти.

Основные навыки:

  • запоминает стихи из 3-4 четверостиший;
  • пересказывает сказки;
  • составляет рассказы на основе увиденного ранее;
  • описывает картинки и предметы по памяти.

Объемы информации, поступающие ребенку, стоит иногда ограничивать. Нервная система малыша еще на стадии формирования. Избыток новых впечатлений может вызвать перевозбуждение маленького человека и отразиться на его здоровье.

Развитие речи

В возрасте 4-5 лет, при отсутствии нарушений со стороны психики и нервной системы, у ребенка хорошо развита речь. Он имеет достаточно большой словарный запас и умеет составлять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.

Основные навыки:

  • читает стихи с выражением;
  • дифференцирует гласные и согласные звуки;
  • подбирает простую рифму к любому слову.

Развивающие и познавательные детские игры в слова с использованием карточек, кубиков, мячика будут интересны для детей от 4 до 5 лет.

В пятилетнем возрасте у ребят развивается фантазия. Чтение сказок становится одним из любимых занятий. Малыш любит фантазировать и даже сам может придумать простой сюжет и красочное его рассказать.

Благодаря книгам можно избежать скучных нравоучений и замечаний, заменяя их волшебными историями в тему.

Физическое развитие

Когда ребенок начинает самостоятельно передвигаться и выполнять элементарные движения, физическому развитию стоит начать уделять пристальное внимание.

Основные навыки:

  • бегает по ровной и пересеченной местности с огибанием препятствий;
  • бегает на дистанции до 250 метров;
  • повторяет движения;
  • прыгает в высоту;
  • контролирует действия.

По возможности малыша стоит записать в спортивную секцию или танцевальные занятия. Это способствует развитию физической активности и социальной адаптации ребенка.

ТОП 10 развивающих игрушек для детей от 4 до 5 лет

 С помощью правильно выбранного развивающего занятия и игрушки вы не только увлечете маленького непоседу, но и постепенно подготовите его к школе.

Детям от 4 до 5 лет придутся по душе следующие познавательные и развивающие игры:

  1. Карточки с изображением животных, растений, цифр, букв русского или английского алфавита.
  2. Пазлы различного уровня сложности.
  3. Наборы для творчества и рукоделия. 
  4. Наборы для ролевых игр в доктора, пожарного, полицию, спасателей и различных сказочных персонажей.
  5. Конструктор с пластиковыми или железными деталями.
  6. Настольные игры, такие как домино, лото, монополия.
  7. Кубики из различных материалов.
  8. Танцевальный коврик.
  9. Мольберт для рисования мелом, маркерами и красками.
  10. Мягкие игрушки в виде животных.

При выборе развивающих игр для ребенка от 4 до 5 лет необходимо учитывать не только усредненные возрастные показатели, но и личные предпочтения вашего малыша.

Каждый ребенок индивидуален и угодить на 100% каждому маленькому человечку невозможно. Но из 10 самых популярных развивающих игр хотя бы одна придется вашему ребенку по вкусу.

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29.09.2018
Теги: дети игры топ-10

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  • Лена / 29.09.18 00:19
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    Идея с танцевальным ковриком просто гениальна. Я нашла решение главной своей проблемы - чем занять маленького непоседу. Танцы под веселую музыку – это не только веселая забава, но и развивающая игра. Советы очень полезны. Большое спасибо за нужный материал.
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  • Вера / 29.09.18 00:19
    -
    0
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    Мне статья помогла не потеряться среди огромного ассортимента игрушек. Ведь хочется купить своему ребенку что-то полезное, а не очередную безделушку, которая будет лежать на полке. Спасибо за ценные советы.
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  • Полина / 29.09.18 00:18
    -
    0
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    Очень интересная статья. Теперь я точно знаю, какие игрушки буду покупать своему пятилетнему сыну, на что стоит обратить внимание при выборе товара. Полезная статья для любой мамы. Спасибо большое.
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