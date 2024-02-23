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С какого возраста можно давать чай ребенку: польза и вред напитка, рекомендации педиатров и советы по приготовлению

С какого возраста можно давать чай ребенку: польза и вред напитка, рекомендации педиатров и советы по приготовлению

Чай – популярный напиток, но можно ли его давать детям? В этой статье вы найдете советы педиатров о том, с какого возраста можно давать чай ребенку, какие виды напитка подходят для детей и как правильно его заваривать.

Как известно, введение определенных продуктов в рацион ребенка должно происходить постепенно, чтобы не нанести вреда его здоровью. Это же касается и напитков. Если вы хотите узнать, с какого возраста можно давать чай ребенку, обязательно учитывайте рекомендации педиатров по данному поводу. Клео.ру подготовил для вас статью, в которой постарался учесть все важные моменты.

Рекомендации педиатров

Мнения многих педиатров сходятся в том, что черный чай для детей стоит исключить до достижения ими двух лет. Это обусловлено тем, что организм ребенка не готов усваивать вещества, содержащиеся в напитке, особенно если он хорошо настоявшийся и крепкий. Это может спровоцировать множество негативных явлений: связывание железа и кальция, раздражение со стороны ЖКТ. Советы педиатров заключаются в том, чтобы избегать включение чая в детский рацион до этого возраста.

Что касается зеленого чая, то его разрешается давать ребенку с еще более позднего возраста – с трех лет. Хотя напиток считается полезным, в нем имеется даже больше активных веществ, чем в черном чае.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Польза и вред чая для детей

Принято считать, что чай – напиток, благотворно влияющий на организм, если употреблять его в умеренных количествах. Кофеин, содержащийся в его составе, оказывает стимулирующее воздействие на нервную систему, повышая работоспособность. Однако при этом стоит учесть, что напиток так воздействует на взрослых, но маленьким детям он противопоказан до определенного возраста. Это обусловлено незрелостью организма ребенка. Для маленьких детей напиток вреден из-за следующих факторов:

  • Кофеин, содержащийся в чае, может вызвать у ребенка бессонницу и нервное перенапряжение.
  • Наличие в листьях чая дубильных веществ влияет на способность связывать железо. Из-за этого оно будет медленнее усваиваться в детском организме. В результате это может спровоцировать развитие анемии.
  • Также кофеин влияет на обмен фосфора и кальция. Это может негативно отразиться на развитии детского костного скелета.
  • Мочегонный эффект, который оказывает чай, крайне нежелателен для детского организма. Это может привести к тому, что из организма будут вымываться минералы.
  • Также велика вероятность появления запоров.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как правильно заваривать чай для детей

После достижения ребенком двухлетнего возраста педиатры разрешают включать напиток в рацион, но с некоторыми условиями. Понять, как заваривать чай для детей, вам помогут рекомендации, которые для вас подготовил Клео.ру:

  • Черный чай должен быть очень хорошего качества и без включения каких-либо добавок.
  • Дозировка для ребенка должна быть гораздо меньше, чем для взрослого. Так, если взрослому разрешается заварить около 2 г чая, то для детей нужно взять порцию в три раза меньше.
  • Обязательно нужно давать ребенку свежеприготовленный детский чай, в котором содержится максимум полезных веществ.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Виды чая, которые можно детям

Разберемся, какие чаи нельзя детям до определенного возраста. Это черный чай, который не рекомендуется включать в рацион до двух лет, и зеленый – его нужно исключить до трехлетнего возраста. Однако этим напиткам есть достойные замены, которые можно предлагать ребенку. Определяясь с тем, какие чаи можно детям, стоит обратить внимание на следующие травяные варианты:

  • мята и мелисса, обладающие успокаивающим действием;
  • ромашка;
  • тонизирующий шиповник;
  • липа.

Педиатры советуют вводить травяной чай в рацион ребенка постепенно. Для начала ему следует дать пару капель напитка во время до обеда и посмотреть на реакцию детского организма.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете, с какого возраста можно давать чай ребенку. Обязательно придерживайтесь рекомендаций педиатров в данном вопросе, чтобы избежать негативных явлений. Помните, что здоровье ребенка находится на первом месте, и именно этим нужно руководствоваться, вводя новшества в его рацион.

23 февраля 2024, 19:15
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Алёна Матвеева

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