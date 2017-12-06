Настольные игры - отличный подарок для детей и взрослых!
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Настольные игры – это отличный подарок на Новый год! Ведь они способны разнообразить ваше времяпрепровождение с друзьями и близкими! Представляем подборку настолок для классного совместного досуга.
Соображарий
Эта игра — словесное соревнование для вас и ваших друзей. Сколько напитков на букву «Л» вы вспомните? Кто назовет самое длинное имя на «И»? У вас будет 1 минута, колода с категориями и буквами и ваша скорость. Нужно первым вспомнить слово, соответствующее заданию.
Последняя пятница
Вы попадете в проклятый летний лагерь, где один из участников возьмет на себя роль смертоносного маньяка, а остальные выступят в роли перепуганных туристов. Вас ждет напряженный и увлекательный настольный триллер с непредсказуемым финалом.
Spyfall
Компании друзей необходимо вычислить шпиона, задавая друг другу самые разнообразные вопросы. А главная задача шпиона не выдать себя и понять, в какой же локации все находятся.
Барбария
Возьмите в руки верный меч, сделайте мудрый выбор между меховыми трусами и бронированным бикини, после чего отправляйтесь на поиски приключений! Сокрушите скелетов и захватите их сокровища и соберите древние руны, которые приведут вас к победе!
Манчкин
Вы оказываетесь в подземелье, которое хранит в себе тонны сокровищ. Передвигаясь из комнаты в комнату и открывая Двери, игроки встречаются с различными событиями: монстрами, ловушками и другими препятствиями. Ваша задача хватать сокровища, собирать шмотки и подставлять соперников.
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