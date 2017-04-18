Друзья после рождения ребенка: вместе и врозь

«Представляешь, Наташа удалилась из «Одноклассников», потому что ее стали раздражать постоянные фото детей. Говорит, что мы, мамаши, как зомби, с которыми больше не о чем говорить стало. Но мне кажется, она просто завидует. Самой тридцать пять, а ни мужа, ни ребенка», — рассказывает Марина, мама двоих детей.

Появление ребенка может кардинально изменить круг общения: если одним родителям удается сохранить контакты с друзьями или найти новых, то другие могут потерять приятелей, которым не интересны темы пеленок и распашонок.

Но есть родители, которые уверены, что настоящую дружбу ничто не сломит. Наоборот, рождение малыша покажет, кто твой настоящий друг, а кто тебе завидует, считают некоторые.

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Например, Полине рождение дочери нисколько не помешало сохранить активный образ жизни и общаться с друзьями:

«С появлением дочки в мой круг общения вошли новые люди. С одной мамой во дворе я хорошо общаюсь, у нее отличное чувство юмора, и она не умничает. Наши дочки — ровесницы, так что у нас есть общие темы. Со всеми остальными мамами и нянями я общаюсь поскольку-постольку. Мамы, которые зациклены на своих детях, спамят ленту их фотками и прочим, меня не бесят. Я просто не обращаю на это внимания.

Моя подруга родила через 2 года после меня и раньше она была такая «Макаренко»: любила всех жизни учить, советы раздавать без надобности и всё время в ком-то разочаровывалась. Вечно кто-то не оправдывал её ожиданий. А сейчас она стала мамой, у неё появилось столько забот, что времени на всё остальное не осталось и все свои педагогические, менторские таланты она применяет к своему ребенку. Окружающие вздохнули с облегчением.

Когда я родила, мои друзья на какое-то время потеряли меня из виду, но как только дочка подросла и ее стало можно брать с собой, я начала с ней ездить по гостям и звать друзей к нам. Некоторые говорят, что вдохновляются моей дочкой и тоже начинают хотеть детей. Некоторые наоборот: «Ой, это ты всегда столько с собой всего носишь? У тебя нет клатча? Только рюкзак? А что там? Запасная одежда, перекусы, вода-сок, носки, книжки, игрушки...А как ты красишься с ней? Она же все отнимает... А когда она спит, ты отдыхаешь? Понятно. Нет, я не готова».

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Инна еще только готовится стать мамой, но уже в ужасе от обилия постов и снимков детей ее ровесниц в соцсетях:

«Смотрю, как некоторые мамы погружаются в покакульки, пропердольки своих чад и всякое такое, и для меня это все странно. Надеюсь, меня такой фанатизм не настигнет, и я смогу сохранить трезвость суждений. Не хочу быть такой, как они. Можно ведь и без этих сюсюканий любить своего ребенка».

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Даша, мама трехлетней Кати, недавно перебралась из «Одноклассников» в «Фейсбук», потому что не может больше смотреть ежедневный парад памперсов, рецептов и малышей.

«Моя дочка поела, мой сынок играет, купила сыну новые ползунки, а кто-нибудь пробовал это новое питание? И так — целыми днями. Я просто не понимаю, зачем всем этим хвастаться, счастье нужно держать при себе. А когда мама начинает постить в день по несколько фото, создается впечатление, что она действительно хвастается.

Я редко размещаю фото своей Кати, потому что, мне кажется, надо беречь ауру ребенка. Если ты фанатеешь от детских тем, заведи детский блог, или общайся на форуме для молодых мам, но зачем все это постить в общую ленту — я не понимаю.

С двумя приятельницами теперь редко общаюсь из-за того, что они превратились в детскую энциклопедию, с ними не о чем больше говорить. У меня есть одна адекватная подруга Мила, она тоже мама, но с ней можно общаться не только о детях. Не знаю, как у других, но мне не хватает общения на темы, не связанные с детьми».

А вот Анна, которая пока не собирается становиться мамой, поссорилась с подругой детства из-за переписки под постом о воспитании малыша в «Инстаграме»:

«Таня разместила пост, где спрашивала совета других мам о том, как заставить ребенка есть — ее сын все время отказывается. Я предложила ей пару хитростей, которые подсмотрела в такой же ситуации с моей племянницей. Но Таня сказала, что все это ерунда, и я ничего не понимаю в воспитании детей, потому что у меня нет своего ребенка. И еще написала: «Вот родишь своего, тогда поймешь».

Меня это взбесило просто! Она просто ничего не видит, кроме своего ребенка. Да и для сына не полезно, если его мать излишне на нем сосредоточена, он будет «задыхаться» от такой заботы. По-моему, многое еще зависит от того, насколько самодостаточна сама мать, есть ли у нее своя жизнь, или она переключает свою жизнь на жизнь ребенка. Я тоже могла сказать ей, что ты вся в этой теме, потому что засиделась дома и у тебя нет карьеры, но я же так не сказала. Я уважаю ее выбор быть мамой.

Не представляю, чтобы я каждый день постила что-то о своих успехах в карьере, думаю, это бы всех раздражало. Все должно быть в меру. В общем, с Таней мы после того случая перестали общаться».

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Варвара сама стала избегать общения со своей подругой Олей после того как та родила двойняшек.

«Когда я приходила к Оле и та спрашивала меня, как дела, она все равно быстро переводила тему на детей. Говоришь ей о проблемах на работе, а она начинает: да что там, вот сегодня моя дочка такое натворила и т.д. Как будто я стала для нее жилеткой для откровений, которые скучно слушать ее мужу, и со временем общаться с ней стало неинтересно.

С другой стороны, иногда мне становилось грустно, что Оля вся в заботах о детях, а у меня никак не получается найти любимого человека и родить ребенка. Когда-то мы с ней мечтали, что мы вместе родим, будем гулять, но так получилось, что родила она одна. Иногда я даже ревновала ее к нашей общей знакомой Ане, которая родила почти в это же время, и теперь они с Олей вместе гуляют. Раньше я гуляла с ними вместе, но потом перестала — почувствовала себя лишней».

Максим стал папой три года назад, и отношения с друзьями у него и жены после рождения дочери остались прежними: они путешествуют семьями.

«Неприятно удивила только одна подруга Вика, которая когда приходила в гости, все время сравнивала нашу с Машей дочь с ее дочкой. То наша дочь слишком поздно заговорила, то она не так сидит, то еще не умеет делать то, что ее дочь умеет. Сначала нас с женой это раздражало, но потом мы поняли, что происходит. Так сложилось, что муж Вики ушел от нее, и, наверное, ей больно видеть нас вдвоем с Машей. Возможно, таким сравнением детей она пытается как-то компенсировать ситуацию, показать, что она одна может вырастить дочь, которая может быть успешнее, чем дочь, растущая с обоими родителями. Такое поведение нам, конечно, не очень приятно, но надеюсь, со временем ситуация изменится. Мы продолжаем общаться».

Зато Лену беби-бум в соцсетях совсем не раздражает, наоборот, она нашла новых подруг, с которыми обсуждает хитрости воспитания детей:

«Если бы мне раньше сказали, что я буду так всем этим увлечена, я бы не поверила. Я мечтала сделать карьеру, стать бизнесвумен, но теперь, когда у меня есть сын, я поняла, что бизнес — это не мое, для меня главное — дети.

Со своей лучшей подругой Жанной я познакомилась в роддоме, мы рожали в один день, и теперь общаемся. Мне было страшно рожать, но у нее это был уже второй ребенок, и она помогла мне правильно психологически настроиться. Мы ходим друг к другу в гости, наши мужья тоже общаются, дети дружат, мы оставляем друг другу детей, если нужно куда-то отлучиться.

Наверное, если бы я делала карьеру, то втянулась бы в эту гонку бизнесвумен: кто больше заработает, у кого самые звездные клиенты, у кого круче машина и т.д. Как будто не подруги, а конкурентки. А сейчас я чувствую, что Жанна настоящий друг, и нам не надо с ней конкурировать. Я могу среди ночи позвонить ей и спросить совета или просто поговорить. Дети нас только сближают».

123RF/Tyler Olson

По мнению Лили, все зависит не от того, есть ли у человека ребенок, а от самого человека и его характера, от наличия общих интересов:

«У меня самой нет детей, но я много общаюсь с подругой Сашей, у которой двое детей, иногда сижу с ними, если Саша уезжает на заказы, она фотограф. Мне интересно с Сашей, с ее детьми — такой позитив, что не передать словами. При этом я знаю еще нескольких девушек, с которыми наши пути разошлись после того, как они родили. Наверное, не так уж много общего у нас с ними было, раз это произошло. Думаю, неважно, есть ли у человека ребенок. Важно, чтоб вы понимали друг друга и уважали, не считали, что вы больше состоялись в жизни, если у вас есть ребенок, не относились к другим свысока из-за этого.

С Сашей мы говорим не только о детях, но и о всем том, о чем говорили раньше, до ее родов, когда вместе учились в университете. Вместе продолжаем делать какие-то творческие проекты, иногда в них участвуют и дети Саши. Ее по-прежнему интересует моя жизнь, мои романтические отношения — она не перетягивает одеяло на себя и детей в общении. Для меня такое взаимоуважение — самое главное в дружбе».