Детский гороскоп. Если ваш ребенок — Телец

Я начинаю новый цикл статей о влиянии даты рождения на характер ребенка.

Завтра в свои права вступает знак Тельца — жизнелюбивый и работоспособный.

Телец

20 апреля — 20 мая

Стихия Знака: Земля

Планета Управитель: Венера

Мифология:

Для похищения финикийской принцессы Европы Зевс принял облик белоснежного быка. Он привез Европу на остров Крит, где принцесса впоследствии родила Миноса — мифического царя острова.



Символом Знака Зодиака Телец является рогатая голова быка. Английское название Taurus происходит от греческого таурус, «бык».

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Общие особенности: Если Солнце (и/или несколько других планет) расположены в Знаке Зодиака Телец, то в характере ребенка будут ярко проявляться такие качества как:

жизнелюбие, доброжелательность;

умение получать удовольствие от дел;

настойчивость, иногда упрямство;

высокий уровень жизненных сил;

прагматичность, любовь к материальным ценностям;

работоспособность;

чувство вкуса, эстетизм.

123RF/christingasner

Занятия для маленьких Тельцов

Вполне подойдут занятия, требующие терпения и умения добиваться своего. Если бег, то марафон, если интеллектуальное занятие, то шахматы или го.

Слегка помогите ребенку начать нужное дело и он будет спокойно заниматься этим достаточно долго.

Особенности обучения: частая смена занятий нежелательна, она может отбить желание ребенка заниматься чем-либо. Преподавателей лучше менять нечасто, ребенок привыкает к одному человеку.

Что развивать: решительность, умение приспосабливаться к ситуации, гибкость, лояльность.

Чему нельзя потакать в воспитании: упрямству, медлительности, чрезмерной привязанности к материальным ценностям

Цвета одежды и вещей, усиливающие качества Тельца: кремовый, коричневый, желтый.

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