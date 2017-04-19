Детский гороскоп. Если ваш ребенок — Телец
Я начинаю новый цикл статей о влиянии даты рождения на характер ребенка.
Завтра в свои права вступает знак Тельца — жизнелюбивый и работоспособный.
Телец
20 апреля — 20 мая
Стихия Знака: Земля
Планета Управитель: Венера
Мифология:
Для похищения финикийской принцессы Европы Зевс принял облик белоснежного быка. Он привез Европу на остров Крит, где принцесса впоследствии родила Миноса — мифического царя острова.
Символом Знака Зодиака Телец является рогатая голова быка. Английское название Taurus происходит от греческого таурус, «бык».
123RF/Zhanna Kocherzhuk
Общие особенности: Если Солнце (и/или несколько других планет) расположены в Знаке Зодиака Телец, то в характере ребенка будут ярко проявляться такие качества как:
- жизнелюбие, доброжелательность;
- умение получать удовольствие от дел;
- настойчивость, иногда упрямство;
- высокий уровень жизненных сил;
- прагматичность, любовь к материальным ценностям;
- работоспособность;
- чувство вкуса, эстетизм.
123RF/christingasner
Занятия для маленьких Тельцов
Вполне подойдут занятия, требующие терпения и умения добиваться своего. Если бег, то марафон, если интеллектуальное занятие, то шахматы или го.
Слегка помогите ребенку начать нужное дело и он будет спокойно заниматься этим достаточно долго.
Особенности обучения: частая смена занятий нежелательна, она может отбить желание ребенка заниматься чем-либо. Преподавателей лучше менять нечасто, ребенок привыкает к одному человеку.
Что развивать: решительность, умение приспосабливаться к ситуации, гибкость, лояльность.
Чему нельзя потакать в воспитании: упрямству, медлительности, чрезмерной привязанности к материальным ценностям
Цвета одежды и вещей, усиливающие качества Тельца: кремовый, коричневый, желтый.
-
01.04.2017
«Действуй несмотря ни на что!» — девиз этого месяца. Читайте, какие качества звезды помогают развить в апреле.
-
18.03.2017
Этот день обещает нам состояние гармонии, благополучия и успеха на целый год! Как и почему? Читай рекомендации астролога
-
01.03.20171 отзыв
Девиз этого месяца - «Поймай волну интуиции!». Какие дни будут способствовать вашему успеху и развитию личностных качеств?
-
24.02.2017
Иллюзии или реальность? Вот главный выбор, который встанет перед нами в период солнечного затмения.