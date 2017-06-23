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Детский гороскоп. Если ваш ребенок — Рак

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Давайте поговорим об астрологических особенностях обучения детей, рожденных с 21 июня по 22 июля.

Стихия знака: Вода.

Планета-управитель: Луна.

Мифология:
В разгар борьбы древнегреческого героя Геракла со страшным чудовищем — Лернейской Гидрой — в ногу бойца вцепился рак, за что незамедлительно был убит Гераклом.

Храбрый поступок рака был высоко оценен богиней Герой, ненавидевшей Геракла. За эту помощь она взяла рака на небо.

Символ этого знака зодиака напоминает две клешни и, одновременно, панцирь рака.

В организме человека Рак отвечает за грудь, желудок и молочные железы.

123RF/zenina

Общие особенности: Если Солнце (и/или несколько других планет) благоприятно расположено в знаке зодиака Рак, то в характере ребенка будут ярко проявляться:

  • глубокие внутренние эмоции;
  • перепады настроения;
  • чувствительность;
  • преданность;
  • потребность в защите и «тылах» во всех сферах жизни;
  • умение заботиться о других;
  • хозяйственность;
  • бережливость.

Занятия для Раков: Желательно подобрать занятие, которое будет максимально хорошо получаться. Тогда ребенок будет меньше расстраиваться по поводу неудач и, как следствие, меньше болеть.

Командные виды игр не сильно подходят. Маленьким Ракам важно вести список личных побед для эмоциональной устойчивости.

Важно также наличие своей территории, на которой ребенок будет максимально полноправным хозяином.

123RF/Denis Raev

Особенности обучения: Полученные знания будут ложиться глубоко и надолго. Но постарайтесь внимательно следить за отношениями с преподавателями. Если ребенок обидится за что-то на взрослого, то может перестать хорошо учиться.

Что развивать: Способность переключаться в эмоциях и в делах, коммуникабельность, умение прощать, умение дать сдачи и отстаивать свои интересы.

Чему нельзя потакать в воспитании: Обидчивости, излишней бережливости, замкнутости.

Цвета одежды и вещей, усиливающие качества Рака: Белый, синий, темно-зеленый.

Если Солнце или другие планеты негармонично расположены в данном знаке зодиака, то будут ярче проявляться негативные качества характера.

Если несколько важных планет расположены в другом знаке зодиака, то качества, данные Солнцем, могут остаться на втором плане. Точный и объективный анализ талантов и слабых мест гороскопа вашего ребенка может дать только профессиональный астролог.

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    А ваш ребенок-Рак подходит под описание?

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0 Не нравится 0 Нравится 23.06.2017 Теги: рак гороскоп характер ребенка знаки зодиака
 
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