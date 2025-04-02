Павел Поваляев и Дарья Ченцова: "Кубок Кремля — это эталон!"

Организатор – президент Российского танцевального союза, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Станислав Попов. Танцоры приедут из 15 стран, более 120 пар будут оспаривать чемпионский титул в шести турнирах. Зрители увидят лучших в смус, латиноамериканской и европейской программах, выступающих в категориях: профессионалы, любители и Про-Эм. Участники соревнований по латиноамериканским танцам среди профессионалов финалисты Кубков Кремля и Открытого Фестиваля РТС 2025 Павел Поваляев и Дарья Ченцова рассказали, как готовятся к турниру в Кремле, что изменилось в их жизни за последние полгода и почему каждому, хотя бы раз, надо побывать на таком турнире, как кремлевский.

"Ощущение камерного зала"

Дарья:

Первый раз на Кубок Кремля мы с Пашей вышли в 2021-м. Это было необычно: маски, дистанция, пустые коридоры между турами. Но даже тогда зал словно обнимал нас своей энергетикой. Сейчас мы танцуем здесь в седьмой раз, но каждый раз, ступая на паркет, ловим тот же восторг – будто это дебют, а зал шепчет: "Покажи, на что ты способен сейчас".

Павел:

Для меня Кубок Кремля – это эталон. В детстве, глядя на трансляции, я мечтал оказаться среди тех, кто танцует на этом паркете. Теперь понимаю, почему этот зал вдохновляет: зрители здесь не просто наблюдают – они участвуют. Их аплодисменты, вздохи, даже взгляды становятся частью танца. А музыка группы "Семь ветров" и Георгий Мушеев – как пульс, который задает ритм всему действу.

Дарья:

Мне здесь легко. Несмотря на волнение, зал дает ощущение, будто ты в центре внимания, но при этом в своей стихии. В Кремле каждая деталь – от света до декораций – работает на наше вдохновение.





Павел:

У каждого знаменитого мирового турнира есть своя история, своя атмосфера, свое ощущение зала. И Кубок Кремля не исключение. Если мы сравниваем с какими-то английскими турнирами, там очень большое пространство, высокие потолки. В Кремлевском дворце тоже, большой паркет, но все равно есть ощущение камерного зала, зрители очень близко, они включены в процесс. Музыка, ведущий, декорации.

Дарья:

Однозначно, музыкальное сопровождение и, однозначно, Станислав Попов – отдельное украшение мероприятия. Это, действительно, визитная карточка, любого турнира в Кремле. Этот человек создает особую атмосферу. Кроме того декорации, свет. Я согласна с Пашей, зрители сидят достаточно близко, и в какой бы точке зала ты не танцевал, все равно ты чувствуешь зрителя, это здорово!

"Настраиваемся на ощущение зала"

Павел:

Подготовка к кремлевскому турниру у нас уже идет. Отличается она в первую очередь тем, что мы готовимся под музыку группы "Семь ветров" и настраиваемся на ощущение зала. На тренировках стараешься представлять, что ты уже находишься на этом паркете.

Дарья:

Поскольку Кубок Кремля проходит в октябре и в апреле, то есть, в самом разгаре сезона, я считаю, что любой танцор в этот момент находится в хорошей форме. Поэтому мы и не заканчивали подготовку, она у нас идет нонстопом. И никаких физических супер-тренировок специально к Кремлю мы не делаем. Но добавляется музыка. Есть свои нюансы. Например, румба всегда на Кубке Кремля быстрее, чем на других турнирах. То есть, специфика в румбе, а все финалисты танцуют танец-презентацию именно румбу. И мы заранее проходим все мелодии, которые сопровождают в Кремле этот танец, чтобы быть максимально готовыми. Но есть 2-3 мелодии, мы вычислили, вообще супербыстрые. И думаешь, лишь бы она не попалась (смеется).

"Верим, тренируемся и надеемся, что все получится"





Павел:

Мы всегда ставим для себя максимальные цели, безусловно. Мы хотим танцевать в финале, как было несколько раз, кроме, к сожалению, октябрьского Кубка Кремля, когда мы не попали в финал. Хотелось бы вернуться и вернуться с хорошей заявкой на будущее.

Дарья:

Безусловно, есть какие-то внутренние ожидания. Я думаю, что это ни для кого не секрет, что каждый танцор, каждая танцевальная пара ставит для себя какие-то задачи в плане определенного тура и места. Я ставлю себе максимально высокие цели и задачи (смеется).

Павел:

Да, мы не являемся исключением (смеется).

Дарья:

Просто верим, тренируемся и надеемся, что все получится, что этот Кубок Кремля сложится наилучшим образом для нас.

"Изменения пошли нам на пользу"

Дарья:

У нас после осеннего Кубка Кремля поменялось абсолютно все.

Павел:

Мы решили полностью поменять наш подход к танцу. Решили внести в танец что-то новое. Подошли к процессу очень радикально. Мы поменяли абсолютно все: тренерский состав, подготовку к турнирам с точки зрения и своей физики, механики и с точки зрения ментального подхода.

Дарья:

На самом деле это существенное изменение, потому что мы приняли решение о смене тренерского состава. Соответственно, был момент притирки к нашему новому педагогу Руслану Айдаеву. Но, оглядываясь назад, мы понимаем, что действительно эти перемены пошли нам на пользу. Руслан нам дал вдохновение, желание и возможность быть еще лучшей версией себя. У нас сложились доверительные отношения и общее видение, как и в каком направлении нам двигаться. И мы очень рады находиться там, где мы есть. Некая специфика тренировок поменялась. Пересмотрели, может быть, немножечко какие-то свои внутренние нюансы, какие-то технические моменты, и стали действовать более решительно. Поэтому у нас, действительно, большие изменения. Такие кардинальные изменения, в таком возрасте, в профессионалах, это, скорее, исключение чем правило. Но, наверное, мы можем себя похвалить за то, что не побоялись изменений, посчитали, как-то интуитивно, что так нужно, и рискнули что-то поменять.

"Мы собрали сейчас крутейшую команду вокруг себя"





Дарья:

Я бы не сказала, что в наших тренировках, в подготовке мы используем какие-то супер-фишки. Это просто, наверное, подход к качеству наших занятий, и те цели, задачи, которые мы ставим вместе с нашим педагогом. Мы занимаемся ОФП, хореографией в обязательном порядке. Нам, наверное, повезло, мы большие счастливчики, потому что мы собрали сейчас крутейшую команду вокруг себя.

Павел:

Да, мы собрали очень хорошую команду и с точки зрения сопутствующих направлений, и основного тренера. И мы стараемся максимально соответствовать этой команде. А как таковых каких-то дополнительных развивающих направлений мы пока не включали, но активно думаем над этим. Многие танцоры для развития своего тела, какой-то музыкальности посещают различные занятия по другим направлениям. Сейчас мы как раз думаем, что бы нам хотелось добавить. Но пока мы работаем по классической схеме – физическая подготовка, хореография и наши основные занятия танцами.

Дарья:

Хочу добавить по поводу хореографии. У меня всегда, в обязательном порядке 30 минут пуанты. И еще такой важный аспект, как духовное развитие – мы ходим по музеям, на балет, выставки. Это все очень помогает с точки зрения понимания прекрасного и выражения себя через искусство на паркете. А еще, так как я медик по образованию, дополнительно я читаю любую литературу, которая касается правильного питания, спортивного питания, спортивной фармакологии. Этими моментами я тоже очень интересуюсь.

"Чтобы у пары все получилось, очень важно договорится о графике работы"

Дарья:

Я работаю врачом кардиологом, поэтому объединяю невозможное. Обычно все очень удивляются, когда это слышат (смеется). Я работаю в двух местах. Веду обычные приемы в Клинико-диагностическом центре РУДН. И второе в частной клинике "Здравия". То есть, любой человек с полисом ОМС может записаться и попасть ко мне на прием.

Как-то так все получилось, что я, наверное, сейчас даже не представляю, как бы я жила без медицины или без танцев. Такие сферы, которые максимально тебя переключают из одного в другое. Поэтому у меня вот такое серьезное увлечение (смеется).

Павел:

У меня в этом плане все немного проще. Я занимаюсь танцами, занимаюсь Про-Эм направлением, занимаюсь с детьми и, собственно, сам танцую. По сравнению с Дарьей у меня какая-то немножко скучная история (смеется). И единственное, что могу сказать в свое оправдание, я максимально стараюсь помочь ей в ее расписании. Потому что у Дарьи есть определенный график, смены. И я делаю все возможное, чтобы этот график благополучно сочетался и с нашими тренировками, чтобы они не были проблемой для работы.

Дарья:

И могу добавить, что, наверное, одним из основных критериев выбора, когда мы становились в пару, было именно то, как человек пошел на встречу и смог построить график, найти компромисс. Три раза в неделю мы стартуем с тренировками в 9 часов утра. А вторник и четверг у нас занятия во вторую смену, условно говоря, после обеда. Поэтому, конечно, Паше огромное спасибо за понимание и принятие моего распорядка. Чтобы у пары все получилось, очень важно договориться о графике работы.

"Всегда приятно смотреть на красивых людей, танцующих с хорошим настроением"

Павел:

В первую очередь бальные танцы – это действительно искусство, точно так же, как и балет. Да, у нас немножко своя специфика. Но это тоже очень красиво, это очень эстетично, это про взаимоотношение мужчины и женщины в танце. Точно также как люди ходят на балет, в театры, музеи, кино, я считаю, что каждый человек должен посетить такого плана мероприятие как Кубок Кремля. В свое время мой танцевальный путь начался с того, что родители по телевизору увидели турнир по бальным танцам, и начали узнавать, есть ли у нас в городе секция, куда меня можно отправить. Мы тогда жили в городе Междуреченске Кемеровской области. Вот так я попал в танцевальный клуб "Сударушка" при Дворце культуры "Распадский" шахты Распадской. Первыми моими педагогами были Тамара Федоровна Жихарева и Василий Антонович Новицкий. Так началась моя танцевальная карьера, по сути, благодаря трансляциям Кубков Кремля. Зрителю я бы посоветовал прийти на этот турнир и просто получить удовольствие, потому что это очень красиво. Это стоит того, чтобы посмотреть хоть раз.

Дарья:

Мне кажется, человеческий разум устроен, так, что нам нравится воспринимать красоту. А на Кубке Кремля красиво все! Начиная от локации, зала, дуэтов, цветов на столе, всего-всего. Поэтому за красотой, конечно, нужно идти. Всегда приятно смотреть на красивых людей, танцующих с хорошим настроением и послушать прекрасную музыку.

"Кубок Кремля – это праздник души"





Дарья:

Самое главное, чтобы каждый из участников праздника в Кремле получил удовольствие и наслаждение.

Павел:

Да, от той атмосферы, которая царит в зале, от своего танца, от своего партнера, от зрителей, и, соответственно, подарил это ощущение взамен.

Дарья:

Ни для кого не секрет, что времена, в принципе, не очень стабильные сейчас, и хочется, чтобы люди смогли абстрагироваться от всего и полностью погрузиться в красоту, и, не побоюсь этого слова, в какой-то праздник жизни. Потому что по моим ощущениям Кубок Кремля – это праздник души! Я с большим трепетом всегда жду его. И, я думаю, что меня поймет каждый, кто выходил на этот паркет, ты всегда невероятное воодушевляешься, когда ступаешь на него. Это дорогого стоит! И, действительно, хочется это нести в себе, делиться этим, и хочется танцевать так, чтобы человек, который смотрит на тебя в зале или с экрана, полностью проникся этим и тоже почувствовал, насколько круто танцевать именно на кремлевском паркете!